Праздник по сценарию ломает семьи: почему перед Новым годом вспыхивают самые болезненные ссоры

Предновогодние ссоры возникают из-за завышенных ожиданий — психолог Алдемир

Новогодние ссоры в семьях редко возникают из-за усталости или цен в магазинах. Их причина глубже — в попытке взрослых воспроизвести идеальный сценарий праздника, который когда-то существовал лишь в воображении.

Фото: freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Проблемы в отношениях

Мы стремимся натянуть на реальность образ сказки, которой сами были лишены, и именно это напряжение становится источником конфликтов.

Откуда берется напряжение перед праздником

По словам психолога Елены Алдемир, в каждом взрослом продолжает жить ребенок, у которого не было собственного новогоднего чуда. С годами эта утрата не исчезает, а лишь меняет форму. Во взрослом возрасте она проявляется в стремлении любой ценой создать "идеальный" праздник уже для своих детей.

В результате ожидания становятся чрезмерными, а реальность — неизбежно разочаровывающей. Мы пытаемся сконструировать волшебство из покупок, меню и декора, словно его можно запланировать и упаковать. Именно этот разрыв между желаемым и возможным и приводит к эмоциональному срыву.

Конфликт не про еду, а про пустоту

Алдемир подчеркивает, что большинство новогодних конфликтов ошибочно воспринимаются как бытовые. На самом деле за спорами о столе или подарках скрывается чувство опустошения.

"Мы думаем, что конфликт — это "про икру". Нет. Он про опустошение", — объяснила психолог.

По ее словам, это внутренний протест против несбывшегося идеала, тоска по ощущению чуда, которое так и не удалось пережить. Поэтому попытки "спасти праздник" лишь усиливают напряжение. Если источник боли — завышенные ожидания, то и работать нужно именно с ними, а не с внешней атрибутикой Нового года.

Почему важно отказаться от идеала

Эксперт советует сознательно снизить планку и признать, что идеальный Новый год существует только в рекламе. Реальный праздник может быть простым, тихим и даже уставшим — и это нормально. Ценность заключается не в количестве блюд и не в безупречном сценарии, а в эмоциональном присутствии рядом друг с другом, подчеркивает Газета.Ru.

Алдемир обращает внимание, что для ребенка гораздо важнее спокойная атмосфера, чем внешняя пышность. Совместный ужин без напряжения и раздражения формирует ощущение безопасности и тепла, которое и становится настоящим "чудом", пусть и незаметным на первый взгляд.

Договоренности вместо спасения праздника

Одним из ключевых инструментов психолог считает предварительные договоренности между взрослыми. Обсуждать ожидания и возможные точки напряжения важно заранее, за несколько дней до праздника, без участия детей. Это помогает снизить вероятность конфликтов в критический момент.

Также эксперт предлагает вводить простые семейные ритуалы, которые смещают фокус с внешнего на внутреннее. Например, практика благодарности перед боем курантов позволяет вспомнить, что ценного уже было прожито вместе за год. Такие моменты создают эмоциональную опору и заменяют навязанный образ "идеального" праздника.

Как ссоры отражаются на детях

Психолог предупреждает, что новогодние конфликты не проходят бесследно. Они формируют у детей искаженное представление о семье, праздниках и близости.

"Ваши ссоры — это не просто испорченный вечер. Это кирпичи в стене, которая отделяет ваших детей от веры в добро, семью и чудо", — отметила Елена Алдемир.

По ее словам, дети впитывают не слова, а атмосферу. Именно она становится основой их будущих сценариев отношений. Спокойствие и тишина, а не крики, запоминаются как норма и передаются дальше — уже в их взрослую жизнь.