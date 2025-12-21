Очередная мутация без катастрофы: сезонный грипп в Чили показал пределы реальной угрозы

Специалисты исключили пандемический риск гриппа А — инфекционист Сильва

Грипп А (H3N2) снова оказался в фокусе внимания после официального подтверждения его выявления в Чили. Новость быстро разошлась по медиа, но специалисты призывают не драматизировать ситуацию и рассматривать её в рабочем, эпидемиологическом ключе. Речь идёт о сезонном вирусе, который уже хорошо изучен, хотя и имеет ряд особенностей. Об этом сообщает BioBioChile.

Что означает обнаружение гриппа А (H3N2) в Чили

Министерство здравоохранения Чили подтвердило циркуляцию подклада K вируса гриппа А (H3N2). По данным ведомства, это не отдельный или принципиально новый вирус, а ожидаемый результат эволюции сезонного гриппа, который регулярно мутирует. Такой процесс хорошо известен эпидемиологам и учитывается при ежегодном обновлении вакцин.

Инфекционист и академик медицинского факультета Университета Чили Клаудиа Кортес подчеркнула, что сама по себе фиксация этого варианта не должна вызывать тревогу у населения.

"Это не сигнал для людей паниковать, а для правительств — готовиться", — отметила инфекционист и академик медицинского факультета Университета Чили Клаудиа Кортес.

Подкласс K уже был зафиксирован более чем в 34 странах, что подтверждает его глобальное распространение. В этом смысле Чили не является исключением, а лишь очередной страной, где вирус был лабораторно подтверждён в рамках стандартного эпиднадзора. Ранее специалисты уже обращали внимание на то, что агрессивный всплеск гриппа А может выглядеть пугающе на старте сезона, но не выходит за рамки прогнозируемых сценариев.

Почему этот вариант привлёк внимание специалистов

Основной интерес к H3N2 в текущем сезоне связан с его способностью частично уходить от антительного ответа, сформированного предыдущими вакцинациями. Это не означает полной неэффективности вакцин, но указывает на необходимость их ежегодного обновления и адаптации к циркулирующим штаммам.

Клаудиа Кортес отдельно пояснила, что высокая мутационная активность — характерная особенность вирусов гриппа.

"Вирус гриппа сильно мутирует, и мы знаем это заранее. Именно поэтому вакцинация необходима каждый год: вакцина ежегодно меняется и подстраивается под штаммы, циркулировавшие в Северном полушарии предыдущей зимой", — пояснила Клаудиа Кортес.

Схожую позицию занял инфекционист и академик факультета медицинских наук Университета Сантьяго де Чили (Usach) Игнасио Сильва. Он отметил, что новый вариант может быть несколько более заразным или вызывать более тяжёлые клинические картины, однако это не ставит ситуацию в один ряд с пандемией COVID-19.

"Это не означает, что мы сталкиваемся с ситуацией, аналогичной пандемии Covid-19", — подчеркнул Игнасио Сильва.

Основные симптомы гриппа А (H3N2)

С клинической точки зрения грипп А (H3N2) проявляется типичными для гриппа симптомами. Врач и академик Университета Чили отметила, что заболевание сопровождается лихорадкой, болью в горле и выраженной общей слабостью. Особое внимание при этом уделяется уязвимым группам населения.

Врач-пульмонолог клиники Лас Кондес Паулина Барриа уточнила, что к группам повышенного риска относятся:

дети до одного года, включая недоношенных; беременные женщины; пожилые люди; пациенты с хроническими заболеваниями сердца и лёгких; люди с астмой, ХОБЛ, лёгочным фиброзом и пациенты, использующие кислород.

По словам специалиста, для гриппа характерно внезапное начало с высокой температурой, выраженными болями в мышцах и общем теле.

"Типичной особенностью является резкий подъём температуры, сопровождающийся болями в теле и миалгиями — тем, что пациенты обычно называют "ломотой”", — рассказала врач Паулина Барриа.

Головная боль также встречается часто, тогда как насморк и заложенность носа, в отличие от ОРВИ, возникают реже и не являются ведущими симптомами.

Когда особенно важно обращаться к врачу

Для пациентов из группы риска специалисты настоятельно рекомендуют раннее обращение за медицинской помощью. Оптимальным считается период первых 72 часов от начала симптомов, когда противовирусное лечение может быть наиболее эффективным.

Своевременная диагностика позволяет снизить риск осложнений, включая пневмонию и обострение хронических заболеваний. В системе здравоохранения Чили скрининг и наблюдение за вирусами гриппа остаются частью стандартной сезонной практики.

Подготовка и профилактика в сезон гриппа

Выявление H3N2 стало для властей, прежде всего, организационным сигналом. По словам Клаудии Кортес, основная задача — обеспечить доступность актуальной вакцины к началу активной циркуляции вируса в Южном полушарии.

"С 1 марта Министерство здравоохранения будет располагать вакцинами для тех, кто в них нуждается", — подчеркнула инфекционист Клаудии Кортес.

Наряду с вакцинацией, специалисты напоминают о базовых мерах профилактики респираторных инфекций. Речь идёт о регулярном мытье рук, проветривании помещений и использовании масок в местах скопления людей, особенно в период сезонного подъёма заболеваемости.

Сравнение гриппа А (H3N2) и других сезонных респираторных вирусов

Грипп А (H3N2) часто сравнивают с другими вариантами гриппа и ОРВИ. В отличие от обычных простудных вирусов, он, как правило, начинается резко и сопровождается высокой температурой и выраженной интоксикацией. По сравнению с гриппом B, H3N2 чаще ассоциируется с более тяжёлым течением у пожилых людей, но при этом остаётся управляемым при наличии вакцинации и своевременного лечения.

В отличие от коронавирусной инфекции, для гриппа характерна меньшая продолжительность заболевания и более предсказуемая сезонность. Это позволяет системам здравоохранения заранее готовиться, закупать вакцины и планировать профилактические кампании.

Плюсы и минусы ежегодной вакцинации от гриппа

Ежегодная вакцинация остаётся ключевым инструментом контроля гриппа, несмотря на мутации вируса. Она имеет как очевидные преимущества, так и ограничения, о которых важно говорить открыто.

К основным плюсам относятся:

снижение риска тяжёлого течения заболевания;

защита уязвимых групп населения;

уменьшение нагрузки на систему здравоохранения.

При этом существуют и минусы:

необходимость ежегодного обновления вакцины;

возможное снижение эффективности при значительных мутациях вируса;

ограниченная защита от негриппозных ОРВИ.

Тем не менее, специалисты сходятся во мнении, что польза вакцинации существенно превышает её ограничения.

Советы по защите от сезонного гриппа шаг за шагом

Профилактика гриппа не ограничивается одной мерой и требует комплексного подхода. Эксперты рекомендуют выстраивать защиту последовательно и системно.

Сделать сезонную прививку, особенно при наличии хронических заболеваний. Соблюдать гигиену рук и использовать антисептики. Проветривать жилые и рабочие помещения. Избегать тесных контактов с заболевшими. При появлении симптомов оставаться дома и обращаться к врачу.

Популярные вопросы о гриппе А (H3N2)

Насколько опасен грипп А (H3N2) для здоровых людей?

Для большинства здоровых взрослых заболевание протекает без серьёзных осложнений, однако сопровождается выраженным дискомфортом и временной потерей работоспособности.

Помогает ли вакцина, если вирус мутировал?

Да, вакцина снижает риск тяжёлого течения и осложнений, даже если не обеспечивает стопроцентной защиты от заражения.

Чем грипп А (H3N2) отличается от обычной простуды?

Грипп начинается резко, с высокой температурой и сильной ломотой в теле, тогда как простуда чаще развивается постепенно и протекает легче.