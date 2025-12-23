Падение на лёд обманчиво: как за минуту отличить ушиб от перелома и не усугубить травму

Падение на вытянутые руки приводит к переломам запястий — Дьячков ортопед

Зимние прогулки, катки и скользкие тротуары ежегодно становятся причиной тысяч травм — от безобидных ушибов до серьезных переломов. В первые минуты после падения важно понять, насколько опасно повреждение и какие действия действительно помогут, а какие могут навредить.

Фото: commons.wikimedia.org by М.Миндерхуд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рука в гипсе

О том, как отличить ушиб от перелома и оказать первую помощь, рассказали эксперты ГУТА КЛИНИК.

Типичные зимние травмы

По словам специалистов, чаще всего зимой фиксируются ушибы, ссадины и растяжения связок, особенно у людей, которые только начинают кататься на коньках или лыжах. При падениях на лед распространены переломы рук и запястий — они возникают при попытке приземлиться на выпрямленную руку. Также нередки сотрясения мозга при падении на спину.

Эксперт по реабилитологии Мария Иванова отмечает, что профессиональные спортсмены травмируются реже. Основная группа риска — новички, которые не владеют техникой падения и торможения. Именно у них травмы возникают чаще и протекают тяжелее, сообщает Газета.Ru.

Как снизить риск на льду

Иванова подчеркивает, что ключевую роль играет базовая подготовка. Обучение правильному падению снижает вероятность переломов и серьезных повреждений. Приземление на вытянутые руки почти гарантированно заканчивается травмой, поэтому при падении важно группироваться.

"Никогда не приземляйтесь на вытянутые руки — это верный путь к перелому", — пояснила эксперт по реабилитологии.

Она также советует начинать занятия с инструктором и обязательно использовать защиту — шлем, наколенники и налокотники, особенно на катке.

Ушиб или перелом: как понять без рентгена

Падение на улице в гололед часто сопровождается тревожным вопросом — не сломана ли кость. Травматолог-ортопед Дмитрий Дьячков объяснил, что в первые минуты можно ориентироваться на несколько признаков. Важно оценить, возможно ли двигать пальцами или конечностью без резкой боли и удается ли аккуратно опереться на ногу или поднять руку.

Еще один тревожный сигнал — видимая деформация конечности. Если хотя бы на один из этих вопросов ответ отрицательный, врач рекомендует как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Самодиагностика в таких случаях допустима только как временная мера.

Скрытая опасность стресс-переломов

Отдельное внимание специалисты уделяют стресс-переломам — микротрещинам в кости, возникающим из-за повторяющейся нагрузки. Они могут проявляться ноющей болью в стопе или голени после физической активности, которая постепенно усиливается и не проходит после отдыха.

Такие повреждения часто встречаются у людей, регулярно занимающихся спортом, в том числе зимними видами активности. Игнорирование симптомов может привести к полноценному перелому со смещением, поэтому при затяжной боли откладывать визит к врачу нельзя.

Первая помощь до визита к врачу

Если получить медицинскую помощь сразу невозможно, травматолог советует придерживаться базовых правил. Поврежденную конечность не следует активно двигать — ее нужно аккуратно уложить в удобное положение и зафиксировать. На место удара рекомендуется приложить холод на 15-20 минут, повторяя процедуру каждый час.

Дополнительно можно приподнять конечность выше уровня сердца, чтобы уменьшить отек, и принять привычное обезболивающее средство. При подозрении на перелом допустимо наложить импровизированную шину из подручных материалов.

Когда нужна срочная помощь

Немедленно обратиться к врачу необходимо при невозможности двигать конечностью, появлении деформации, потере чувствительности или сильной боли. Вызов скорой помощи обязателен при травмах головы, шеи или позвоночника, а также при тошноте, головокружении и выраженной слабости.

Если боль и отек не уменьшаются в течение двух-трех дней, визит в травмпункт откладывать также не стоит. Зимние травмы часто кажутся несерьезными, но именно они нередко дают осложнения при несвоевременном лечении.