Глаза работают без передышки: привычка сидеть с ноутбуком в темноте бьёт по зрению

Здоровье

Зимой экран ноутбука или телефона нередко становится единственным источником света в комнате. Темнота вокруг и яркое изображение перед глазами кажутся удобными, но именно такой режим создает повышенную нагрузку на зрение.

Женщина за ноутбуком
Фото: www.freepik.com
Женщина за ноутбуком

О рисках и способах снизить вред рассказала специалист офтальмологического центра "Зрение" Кристина Горбачева.

Резкий контраст и постоянное напряжение

В темной комнате глаз сталкивается с экстремальным контрастом: яркий экран на близком расстоянии и почти полное отсутствие фонового света. Зрачок вынужден постоянно менять диаметр — сужаться под действием дисплея и расширяться при переводе взгляда в сторону. Эти частые переключения создают дополнительную нагрузку на зрительную систему.

Одновременно активно работают мышцы аккомодации, отвечающие за фокусировку. При работе с гаджетами взгляд надолго фиксируется на близком объекте и почти не переводится вдаль.

"Параллельно работают мышцы аккомодации (система, которая отвечает за фокусировку на разных расстояниях). При просмотре экрана мы долго фиксируемся на близком объекте и почти не смотрим вдаль. На фоне высокой яркости и слабого общего света это усиливает зрительное напряжение и цифровой зрительный синдром", — объяснила офтальмолог.

Почему зимой глаза устают сильнее

В холодное время года ситуация усугубляется коротким световым днем, длительным пребыванием в помещениях и сухим воздухом. При работе за компьютером частота моргания снижается почти вдвое, из-за чего слезная пленка пересыхает. К вечеру это приводит к покраснению, сухости и ощущению дискомфорта, напоминает Газета.Ru.

По словам врача, зрачок и аккомодация фактически являются мышцами и в условиях резкого контраста работают почти без пауз.

"При каждом переводе взгляда зрачок меняет диаметр, а при возвращении к экрану снова сужается. Это приводит к двум основным группам жалоб", — отметила Горбачева.

Первая связана с головными болями, давлением в области лба и сложностью перевода взгляда вдаль, вторая — с сухостью, жжением и ощущением "песка" в глазах.

Как сделать работу с экраном безопаснее

Работа за компьютером в полной темноте усиливает проявления цифрового зрительного синдрома по сравнению с нормальным освещением. Низкая освещенность при ярком дисплее считается одним из факторов зрительного утомления. Поэтому задача освещения — снизить контраст между экраном и окружающим пространством.

"Помогает мягкий рассеянный свет и умеренная яркость монитора. В комнате могут работать торшер, бра или настольная лампа с матовым абажуром. Свет лучше делать теплым или нейтральным", — посоветовала эксперт.

Для телевизора и монитора также подходит специальный прием — мягкая подсветка за экраном, уменьшающая разницу между ярким изображением и темной поверхностью.

Настройки экрана и группы риска

Слишком высокая яркость дисплея усиливает зрительную усталость и снижает частоту моргания. Белая страница не должна "светить прожектором": если экран бьет в глаза, яркость следует уменьшить. Вечером полезно снижать цветовую температуру и включать режимы с уменьшением синей составляющей, чтобы меньше влиять на циркадные ритмы и выработку мелатонина.

Особенно чувствительны к такому режиму дети и подростки, пациенты после лазерной коррекции зрения, люди с мигренью и синдромом сухого глаза. Для них сочетание яркого экрана и темноты может значительно усилить дискомфорт.

В сухих помещениях врач также рекомендует увлажнитель воздуха, регулярные паузы без гаджетов и при необходимости — искусственную слезу, подобранную с офтальмологом.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
