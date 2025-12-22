Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Таблетка впустую: привычные напитки незаметно отключают усвоение железа зимой

Кофе и чай снижают усвоение препаратов железа — эндокринолог Шафранская
Здоровье

Зимой усталость и сонливость многие воспринимают как неизбежную реакцию на холод и короткий световой день. Однако за этими симптомами нередко скрываются нарушения обмена веществ, которые усугубляются незаметными бытовыми привычками.

Женщина с горячим напитком
Фото: unsplash.com by Karen Cantú Q is licensed under Free to use under the Unsplash License
Женщина с горячим напитком

Одна из них — неправильный прием препаратов железа, способный свести лечение к минимуму.

Почему дефицит железа остается незамеченным

По словам эндокринолога клиники Atribeaute Елены Шафранской, в холодный сезон россияне чаще жалуются на слабость, бледность и снижение работоспособности.

Эти признаки нередко списывают на погоду или стресс, хотя одной из распространенных причин может быть железодефицитная анемия. Состояние развивается постепенно и долго остается без внимания, отмечает Газета.Ru.

При недостатке железа нарушается синтез гемоглобина — белка эритроцитов, отвечающего за транспорт кислорода. В результате ткани и органы испытывают гипоксию, что отражается на общем самочувствии и функционировании организма. Именно поэтому своевременная диагностика и корректное лечение играют ключевую роль.

Как напитки мешают лечению

Для коррекции анемии врачи часто назначают препараты железа, однако их эффективность напрямую зависит от пищевых привычек пациента. Даже правильно подобранная терапия может оказаться бесполезной, если лекарство принимается вместе с неподходящими напитками. Особенно это актуально для повседневных сочетаний.

"Блокируют всасывание железа кофе, чай и красное вино. Эти напитки богаты полифенолами — природными антиоксидантами. Одной из групп этих веществ являются танины, которые содержатся во всех трех напитках. В красном вине и крепком чае их концентрация особенно высока — это придает им характерный вяжущий вкус и снижает доступность микроэлемента", — предупреждает Шафранская.

Кальций и лекарства как дополнительные факторы

Эксперт также обратила внимание на молочные продукты, которые часто употребляют вместе с таблетками. Кальций, содержащийся в молоке, йогурте и сыре, способен связывать железо и препятствовать его усвоению в желудочно-кишечном тракте. В результате организм получает лишь часть необходимого микроэлемента.

Кроме того, Шафранская не рекомендует сочетать препараты железа с лекарствами, снижающими кислотность желудка, такими как омепразол. Для нормального всасывания микроэлементу требуется кислая среда, а подобные медикаменты нарушают ее формирование.

Таким образом, эффективность терапии зависит не только от назначения врача, но и от соблюдения простых, но принципиальных правил приема.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
