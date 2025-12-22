Запах хвои работает как природный фильтр: новогодняя ёлка делает воздух в доме безопаснее

Аромат хвои уничтожает бактерии и грибки в воздухе — химик Дорохов

Запах живой ели в доме воспринимается не только как часть новогодней атмосферы, но и как фактор, влияющий на самочувствие. Летучие соединения, которые выделяет хвоя, способны снижать уровень стресса и одновременно очищать воздух от потенциально опасных микроорганизмов.

Фото: flickr.com by Alexander Baranov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Новогодний интерьер

Фитонциды и "дыхание" хвойного дерева

Хвойные деревья вырабатывают фитонциды — летучие органические вещества, служащие естественной защитой растений от бактерий, грибков и вредителей. Именно они формируют характерный аромат ели, сосны или пихты и одновременно влияют на микроклимат в помещении. Для хвойных пород особенно характерно присутствие монотерпенов — группы фитонцидов с выраженной биологической активностью.

Ключевым соединением считается альфа-пинен. Он в значительной степени отвечает за узнаваемый "сосновый" запах и, как отмечают специалисты, обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. За счет этого воздух в комнате, где стоит живая елка, может очищаться от части патогенной микрофлоры.

Аромат и влияние на нервную систему

По словам доцента РТУ МИРЭА Андрея Дорохова, действие хвойного аромата не ограничивается только обеззараживанием воздуха.

"Альфа-пинен проявляет выраженную антибактериальную и противогрибковую активность, способствуя очищению воздуха в помещении. Более того, доказан его противовоспалительный потенциал за счет модуляции клеточных сигнальных путей", — рассказал Андрей Дорохов.

Помимо альфа-пинена, в запахе хвои, особенно ели и пихты, важную роль играет борнилацетат. Этому соединению приписывают мягкое седативное действие. В комплексе вещества работают разнонаправленно: одни бодрят и освежают, другие способствуют расслаблению и снижению нервного напряжения, пишет Газета.Ru.

Когда елка теряет полезные свойства

Активное выделение фитонцидов напрямую связано с жизнедеятельностью дерева. После того как елка засыхает, этот процесс практически полностью прекращается. Как пояснил эксперт, даже при установке ствола в воду усыхание начинается в среднем через 7-10 дней после спиливания, а без влаги — значительно быстрее.

Свежесрубленное дерево при регулярном доступе к воде способно насыщать воздух летучими веществами на протяжении всех новогодних праздников.

Дорохов рекомендует обращать внимание на пихту — нордманскую или фразера, которые дольше сохраняют свежесть и меньше осыпаются, а также на сосну для любителей насыщенного смолистого аромата. Ключевым условием остается максимальная свежесть дерева и соблюдение водного режима.