Запах хвои работает как природный фильтр: новогодняя ёлка делает воздух в доме безопаснее

Запах живой ели в доме воспринимается не только как часть новогодней атмосферы, но и как фактор, влияющий на самочувствие. Летучие соединения, которые выделяет хвоя, способны снижать уровень стресса и одновременно очищать воздух от потенциально опасных микроорганизмов.
Хвойные деревья вырабатывают фитонциды — летучие органические вещества, служащие естественной защитой растений от бактерий, грибков и вредителей. Именно они формируют характерный аромат ели, сосны или пихты и одновременно влияют на микроклимат в помещении. Для хвойных пород особенно характерно присутствие монотерпенов — группы фитонцидов с выраженной биологической активностью.
Ключевым соединением считается альфа-пинен. Он в значительной степени отвечает за узнаваемый "сосновый" запах и, как отмечают специалисты, обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. За счет этого воздух в комнате, где стоит живая елка, может очищаться от части патогенной микрофлоры.
По словам доцента РТУ МИРЭА Андрея Дорохова, действие хвойного аромата не ограничивается только обеззараживанием воздуха.
"Альфа-пинен проявляет выраженную антибактериальную и противогрибковую активность, способствуя очищению воздуха в помещении. Более того, доказан его противовоспалительный потенциал за счет модуляции клеточных сигнальных путей", — рассказал Андрей Дорохов.
Помимо альфа-пинена, в запахе хвои, особенно ели и пихты, важную роль играет борнилацетат. Этому соединению приписывают мягкое седативное действие. В комплексе вещества работают разнонаправленно: одни бодрят и освежают, другие способствуют расслаблению и снижению нервного напряжения, пишет Газета.Ru.
Активное выделение фитонцидов напрямую связано с жизнедеятельностью дерева. После того как елка засыхает, этот процесс практически полностью прекращается. Как пояснил эксперт, даже при установке ствола в воду усыхание начинается в среднем через 7-10 дней после спиливания, а без влаги — значительно быстрее.
Свежесрубленное дерево при регулярном доступе к воде способно насыщать воздух летучими веществами на протяжении всех новогодних праздников.
Дорохов рекомендует обращать внимание на пихту — нордманскую или фразера, которые дольше сохраняют свежесть и меньше осыпаются, а также на сосну для любителей насыщенного смолистого аромата. Ключевым условием остается максимальная свежесть дерева и соблюдение водного режима.
Фруктовые томаты черри удивляют сладким вкусом и необычной окраской. Какие сорта считаются самыми яркими и чем они отличаются от классических помидоров.