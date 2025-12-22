Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Горячий чай бьёт по зубам, как кипяток по стеклу: зимой эта привычка становится особенно опасной

Горячие напитки выше 60°C повреждают эмаль зубов — стоматолог Моисеев
Здоровье

Горячий чай или глинтвейн в холодное время года кажутся безобидным способом согреться, однако именно такие привычки могут незаметно подрывать здоровье зубов.

Чай
Фото: unsplash.com by Drew Jemmett is licensed under Free to use under the Unsplash License
Чай

Температура напитков выше 60-65 градусов способна вызывать термический стресс эмали, что со временем приводит к микроповреждениям и повышенной чувствительности.

Температурный удар по эмали

Зимой многие люди начинают чаще пить горячие напитки, не задумываясь о последствиях для полости рта. По словам специалистов, резкое и регулярное воздействие высоких температур ускоряет износ эмали. Она теряет целостность, покрывается микротрещинами и становится уязвимой для внешних факторов.

Доцент кафедры терапевтической стоматологии Института стоматологии Пироговского университета Денис Моисеев объясняет, что механизм повреждений схож с физическими процессами в быту.

"Представьте, что происходит со стеклянным стаканом, если после сильного нагревания его поставить в холодную воду. Со временем образовавшиеся на зубах повреждения становятся "воротами" для красящих веществ (чай, кофе, вино) и увеличивают риск развития кариеса", — рассказал доцент.

Почему появляется резкая боль

Опасность горячих напитков не ограничивается эмалью. Под ней расположен дентин — ткань, пронизанная микроскопическими канальцами, ведущими к пульпе зуба с нервными окончаниями. Когда защитный слой эмали повреждается, эти канальцы обнажаются и начинают напрямую контактировать со средой полости рта, объясняет Газета.Ru.

В результате возникает гиперестезия — острая болезненная реакция на горячее, холодное или кислое. Даже привычные продукты могут вызывать резкий дискомфорт. Таким образом, регулярное термическое воздействие постепенно превращает зубы в чувствительную зону риска.

Как снизить вред от горячих напитков

Эксперт подчеркивает, что полностью отказываться от чая или глинтвейна не обязательно. Важно соблюдать температурный режим и избегать резких контрастов. Моисеев советует выжидать пять-семь минут после заваривания и ориентироваться на простое правило: если напиток обжигает губы, он опасен и для эмали.

Особую угрозу представляют контрастные сочетания. Чередование горячего напитка с ледяной водой или мороженым создает экстремальную нагрузку на зубы. После горячего, по словам специалиста, холодное допустимо только через 15-20 минут.

В качестве дополнительной защиты стоматолог рекомендует реминерализующие пасты и гели с кальцием и фосфатами, а также средства для снижения чувствительности, которые помогают укрепить эмаль и "запечатать" дентинные канальцы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
