Лекарство нарушило тишину ночи: назальные средства подают телу неверный сигнал и мешают сну

Средства от насморка усилили тревожность в ночное время — AARP

В сезон простуд и ОРВИ ухудшение сна обычно связывают с температурой, ломотой и заложенным носом. Кажется логичным облегчить дыхание перед сном — закапать нос и спокойно уснуть. Но на практике всё нередко происходит наоборот: дыхание нормализуется, а сон исчезает. Об этом сообщает AARP.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нос

Почему препараты от насморка могут "включать" организм

Назальные спреи и капли принято считать средствами местного действия, которые работают только в полости носа. Однако часть популярных препаратов оказывает системное влияние на организм. В первую очередь это касается средств с фенилэфрином и псевдоэфедрином.

Эти вещества сужают сосуды слизистой и быстро снимают отёк, но параллельно стимулируют симпатическую нервную систему. Именно она отвечает за реакцию мобилизации — ускоряет сердцебиение, повышает давление и поддерживает состояние внутренней готовности. По сути, организм получает сигнал не отдыхать, а быть настороже.

Проблема усугубляется тем, что при регулярном использовании такие средства могут вызывать не только бессонницу, но и привыкание слизистой.

Почему эффект усиливается именно ночью

Днём стимулирующее действие препаратов часто проходит незаметно. Организм и так активен, уровень гормонов бодрствования высокий, а внимание распределено между делами. Ночью физиология работает иначе: снижается частота пульса, падает давление, мозг готовится к фазам глубокого сна.

Если в этот момент использовать спрей с симпатомиметиками, тело получает противоречивые сигналы. С одной стороны — темнота и тишина, с другой — химическая команда "соберись". В результате сон становится поверхностным, появляются частые пробуждения, ощущение внутреннего напряжения и невозможность полностью расслабиться.

Скрытые стимуляторы в таблетках и порошках

Важно учитывать, что фенилэфрин и псевдоэфедрин встречаются не только в назальных средствах. Эти компоненты входят в состав многих комбинированных препаратов от простуды и аллергии — порошков для горячих напитков, капсул и таблеток "от всего сразу".

Человек может не связывать ухудшение сна с лекарством, списывая бессонницу на болезнь. Но если средство принято вечером, эффект стимуляции проявляется именно ночью, когда организм особенно чувствителен к вмешательству в нервную регуляцию.

"Все, что изменяет нормальный режим сна и его архитектуру, может вызывать если не бессонницу, то мышечное напряжение, которое также влияет на фазы сна. Многие распространённые вещества обладают таким эффектом. Самый известный пример — алкоголь, затем некоторые антидепрессанты и седативные препараты", — рассказал доктор Алекс Димитриу, эксперт по психиатрии и медицине сна.

Как отличить лекарственную бессонницу от симптомов болезни

При простуде и насморке сон действительно может нарушаться, но есть признаки, которые указывают именно на влияние препаратов:

Трудности с засыпанием появляются вскоре после использования спрея или приёма лекарства. Нос дышит свободно, но тело остаётся напряжённым. Сон поверхностный, с частыми пробуждениями. Появляется учащённое сердцебиение или лёгкая тревожность. После отмены средства качество сна быстро улучшается.

Если картина повторяется, стоит пересмотреть вечерний приём лекарств и внимательно изучить состав.

Сравнение: сосудосуживающие спреи и щадящие альтернативы

Сосудосуживающие препараты действуют быстро и эффективно, но их эффект краткосрочный и сопровождается рисками. Они хорошо подходят для дневного применения, когда требуется быстро восстановить дыхание.

Более мягкой альтернативой считаются солевые растворы, изотонические спреи и средства на основе морской воды. Они не стимулируют нервную систему, увлажняют слизистую и помогают очистить носовые ходы. Эффект развивается медленнее, но для ночного времени такие варианты безопаснее.

При аллергическом насморке иногда используют антигистаминные препараты, однако и здесь важно читать инструкцию: часть средств обладает стимулирующим действием, а часть — седативным.

Плюсы и минусы использования спреев перед сном

Использование назальных средств вечером имеет свои сильные и слабые стороны. Их важно учитывать, особенно при склонности к бессоннице.

Плюсы:

быстро снимают заложенность;

облегчают дыхание;

уменьшают давление в пазухах.

Минусы:

могут активировать симпатическую нервную систему;

повышают риск нарушений сна;

способны вызывать учащённое сердцебиение;

при регулярном применении формируют привыкание.

Советы по выбору средств от насморка для ночи

Чтобы не усугублять проблемы со сном, полезно придерживаться простой тактики.

Внимательно читать состав и раздел "Побочные эффекты". Избегать средств с фенилэфрином и псевдоэфедрином перед сном. Для ночи выбирать солевые и увлажняющие спреи. Использовать сосудосуживающие препараты только днём. Помнить, что даже привычные рекомендации для сна не всегда универсальны — это хорошо видно на примере популярных советов для сна, которые в ряде случаев лишь усиливают бессонницу.

Популярные вопросы о влиянии спреев от насморка на сон

Можно ли использовать сосудосуживающий спрей на ночь?

Можно, но нежелательно. Особенно если в составе есть стимулирующие вещества, влияющие на нервную систему.

Какие препараты от насморка меньше всего влияют на сон?

Солевые растворы, спреи с морской водой и средства без симпатомиметиков.

Что лучше при ночной заложенности — спрей или промывание?

Промывание солевым раствором считается более щадящим вариантом для вечернего времени.

Может ли один приём лекарства вызвать бессонницу?

Да, если препарат влияет на симпатическую нервную систему, эффект может проявиться уже в первую ночь.