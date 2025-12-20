Поднялся и пошёл — сделал хуже: роковые ошибки в первые минуты после падения на льду

Зимой улицы во многих регионах превращаются в полосу препятствий, и обычная прогулка может закончиться падением. Гололедица особенно опасна тем, что травмы не всегда дают о себе знать сразу. Травматологи напоминают: правильные действия в первые минуты после падения помогают избежать осложнений.
Гололед — ситуация типичная, но именно поспешные действия после падения часто усугубляют последствия. Врачи советуют не подниматься мгновенно и дать себе несколько секунд, чтобы понять, как реагирует тело. Особое внимание стоит уделить спине, шее, тазобедренной области и голове, поскольку травмы в этих зонах могут быть неочевидными.
Если появилась боль в руке или ноге, важно не пытаться "расходиться". Конечность лучше зафиксировать подручными средствами и как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Даже отсутствие резкой боли не гарантирует, что обошлось без повреждений.
"Даже если боль незначительна, стоит обратиться к врачу", — отмечает травматолог-ортопед НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера Минздрава России Сергей Лукьянов.
Зимний травматизм ежегодно становится серьезной нагрузкой для системы здравоохранения. В холодный период количество переломов и вывихов увеличивается в три-пять раз, а до 70% таких случаев связаны именно с падениями на скользких поверхностях. Часто страдают запястья, голеностопы, колени и позвоночник, особенно у пожилых людей.
Дополнительный риск создают тяжелая одежда, сумки и спешка. В таких условиях человек не успевает сгруппироваться, что увеличивает вероятность серьезных повреждений опорно-двигательного аппарата.
Подготовка к гололеду начинается задолго до выхода из дома. Простые привычки и правильный выбор экипировки заметно снижают вероятность травм.
Как выбрать обувь для зимы
Лучше отдавать предпочтение моделям с толстой рельефной подошвой и хорошим сцеплением.
Что делать, если боль появилась спустя время после падения?
Не откладывать визит к врачу, так как некоторые травмы проявляются не сразу.
Можно ли обойтись без врача при легком ушибе?
Специалисты советуют консультацию в любом случае, чтобы исключить скрытые повреждения.
Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.