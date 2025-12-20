Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Снижение тестостерона связали с хронической болью в пояснице — врачи
41% россиян выбрали кашу для ежедневного школьного завтрака — IFORS Research
Берлинские кланы вступают в конфликт за активы
Россияне чаще покупают новогодние подарки для питомцев
Мульчирование зимой снижает риск промерзания корней — Southern Living
Обогрев руля снизил нагрузку на климат электрокаров зимой — Auto Motor und Sport
Русский медовый торт с жжёным мёдом требует выдержки до 8 часов — Allrecipes
Предновогодние ссоры возникают из-за завышенных ожиданий — психолог Алдемир
Холодную аккрецию газа зафиксировали в современной Вселенной — РИА Новости

Поднялся и пошёл — сделал хуже: роковые ошибки в первые минуты после падения на льду

Боль после падения на льду может появиться позже — предупреждает травматолог Лукьянов
Здоровье

Зимой улицы во многих регионах превращаются в полосу препятствий, и обычная прогулка может закончиться падением. Гололедица особенно опасна тем, что травмы не всегда дают о себе знать сразу. Травматологи напоминают: правильные действия в первые минуты после падения помогают избежать осложнений.

Зимняя сказка — скользкий лёд
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зимняя сказка — скользкий лёд

Что делать сразу после падения

Гололед — ситуация типичная, но именно поспешные действия после падения часто усугубляют последствия. Врачи советуют не подниматься мгновенно и дать себе несколько секунд, чтобы понять, как реагирует тело. Особое внимание стоит уделить спине, шее, тазобедренной области и голове, поскольку травмы в этих зонах могут быть неочевидными.

Если появилась боль в руке или ноге, важно не пытаться "расходиться". Конечность лучше зафиксировать подручными средствами и как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Даже отсутствие резкой боли не гарантирует, что обошлось без повреждений.

"Даже если боль незначительна, стоит обратиться к врачу", — отмечает травматолог-ортопед НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера Минздрава России Сергей Лукьянов.

Почему гололед особенно опасен

Зимний травматизм ежегодно становится серьезной нагрузкой для системы здравоохранения. В холодный период количество переломов и вывихов увеличивается в три-пять раз, а до 70% таких случаев связаны именно с падениями на скользких поверхностях. Часто страдают запястья, голеностопы, колени и позвоночник, особенно у пожилых людей.

Дополнительный риск создают тяжелая одежда, сумки и спешка. В таких условиях человек не успевает сгруппироваться, что увеличивает вероятность серьезных повреждений опорно-двигательного аппарата.

Как снизить риск падений зимой

Подготовка к гололеду начинается задолго до выхода из дома. Простые привычки и правильный выбор экипировки заметно снижают вероятность травм.

  1. Обувь должна иметь рельефную противоскользящую подошву и устойчивый каблук либо вовсе быть без него.
  2. Зимняя походка предполагает мелкие шаги, отсутствие резких движений и обязательное использование перил на лестницах.
  3. Свободные руки помогают сохранить равновесие, поэтому тяжелые сумки лучше распределять или использовать рюкзак.
  4. Водителям важно снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров, а также использовать зимние шины.

Советы при падении на льду

  1. Остановитесь и не пытайтесь сразу встать.
  2. Оцените общее состояние и наличие боли.
  3. Зафиксируйте поврежденную конечность, если есть дискомфорт.
  4. Обратитесь за медицинской помощью даже при сомнениях.

Популярные вопросы о падениях на гололеде

Как выбрать обувь для зимы

Лучше отдавать предпочтение моделям с толстой рельефной подошвой и хорошим сцеплением.

Что делать, если боль появилась спустя время после падения?

Не откладывать визит к врачу, так как некоторые травмы проявляются не сразу.

Можно ли обойтись без врача при легком ушибе?

Специалисты советуют консультацию в любом случае, чтобы исключить скрытые повреждения.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Садоводство, цветоводство
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Очистка снега с теплицы из поликарбоната без лопаты снижает риск повреждений
Садоводство, цветоводство
Очистка снега с теплицы из поликарбоната без лопаты снижает риск повреждений
Популярное
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий

Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.

Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
ДНК-анализ опроверг версию о сыпном тифе в гибели армии Наполеона — PopSci
Великая армия погибла не от того, о чём учили в школе: ДНК раскрыла правду похода 1812 года
Тайна фараона раскрыта: эта находка показала тёмную сторону Египта, о которой предпочитали молчать
Древняя чума терзала Евразию тысячелетиями — и исчезла без следа: разгадка оказалась неожиданной
Смесь с солью и сахаром увеличивает расход моющего средства — Revistaoeste Мария Круглова ДНК чумы Бронзового века обнаружили в овце на Урале — археолог Тейлор Хермес Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров
Межзвёздная комета 3I/ATLAS танцует в космосе? Учёные в замешательстве от её странного поведения
Рутберг прожила с Лобоцким 19 лет: слова четвёртой жены актёра звучат горько и пронзительно
67-й год стал роковым: что известно о болезни, о которой Лобоцкий предпочитал молчать
67-й год стал роковым: что известно о болезни, о которой Лобоцкий предпочитал молчать
Последние материалы
Предновогодние ссоры возникают из-за завышенных ожиданий — психолог Алдемир
Разделение фурнитуры по зонам меняет планировку кухни — дизайнер Гербер
Холодную аккрецию газа зафиксировали в современной Вселенной — РИА Новости
Окисление содержимого пор делает чёрные точки тёмными
Рим вводит 2 евро за близкий просмотр фонтана Треви
Дочь Виктории Бони наотрез отказалась лететь экономклассом
Продажа может вернуть до 80% стоимости ненужных подарков — финэксперт Волкова
Самый глубокий бассейн мира открыли на 60 метрах под водой — гиды
Стиральные листы Proofed заменяют жидкие средства — Apartment Therapy
Полив орхидей тёплой водой снижает риск повреждения корней — Southern Living
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.