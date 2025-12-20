Поднялся и пошёл — сделал хуже: роковые ошибки в первые минуты после падения на льду

Боль после падения на льду может появиться позже — предупреждает травматолог Лукьянов

Зимой улицы во многих регионах превращаются в полосу препятствий, и обычная прогулка может закончиться падением. Гололедица особенно опасна тем, что травмы не всегда дают о себе знать сразу. Травматологи напоминают: правильные действия в первые минуты после падения помогают избежать осложнений.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Зимняя сказка — скользкий лёд

Что делать сразу после падения

Гололед — ситуация типичная, но именно поспешные действия после падения часто усугубляют последствия. Врачи советуют не подниматься мгновенно и дать себе несколько секунд, чтобы понять, как реагирует тело. Особое внимание стоит уделить спине, шее, тазобедренной области и голове, поскольку травмы в этих зонах могут быть неочевидными.

Если появилась боль в руке или ноге, важно не пытаться "расходиться". Конечность лучше зафиксировать подручными средствами и как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Даже отсутствие резкой боли не гарантирует, что обошлось без повреждений.

"Даже если боль незначительна, стоит обратиться к врачу", — отмечает травматолог-ортопед НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера Минздрава России Сергей Лукьянов.

Почему гололед особенно опасен

Зимний травматизм ежегодно становится серьезной нагрузкой для системы здравоохранения. В холодный период количество переломов и вывихов увеличивается в три-пять раз, а до 70% таких случаев связаны именно с падениями на скользких поверхностях. Часто страдают запястья, голеностопы, колени и позвоночник, особенно у пожилых людей.

Дополнительный риск создают тяжелая одежда, сумки и спешка. В таких условиях человек не успевает сгруппироваться, что увеличивает вероятность серьезных повреждений опорно-двигательного аппарата.

Как снизить риск падений зимой

Подготовка к гололеду начинается задолго до выхода из дома. Простые привычки и правильный выбор экипировки заметно снижают вероятность травм.

Обувь должна иметь рельефную противоскользящую подошву и устойчивый каблук либо вовсе быть без него. Зимняя походка предполагает мелкие шаги, отсутствие резких движений и обязательное использование перил на лестницах. Свободные руки помогают сохранить равновесие, поэтому тяжелые сумки лучше распределять или использовать рюкзак. Водителям важно снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров, а также использовать зимние шины.

Советы при падении на льду

Остановитесь и не пытайтесь сразу встать. Оцените общее состояние и наличие боли. Зафиксируйте поврежденную конечность, если есть дискомфорт. Обратитесь за медицинской помощью даже при сомнениях.

Популярные вопросы о падениях на гололеде

Как выбрать обувь для зимы

Лучше отдавать предпочтение моделям с толстой рельефной подошвой и хорошим сцеплением.

Что делать, если боль появилась спустя время после падения?

Не откладывать визит к врачу, так как некоторые травмы проявляются не сразу.

Можно ли обойтись без врача при легком ушибе?

Специалисты советуют консультацию в любом случае, чтобы исключить скрытые повреждения.