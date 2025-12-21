Сахар под контролем только на экране: почему неинвазивные глюкометры не работают

Неинвазивные глюкометры всё чаще рекламируются как простой и безболезненный способ контролировать уровень сахара в крови. Такие устройства обещают выявлять диабет без прокола пальца и анализов. Однако специалисты предупреждают: доверять этим приборам опасно. Об этом сообщает медицинское издание Cuidateplus. Marca со ссылкой на экспертов в области эндокринологии.
Диабет 2 типа продолжает активно распространяться, в том числе из-за малоподвижного образа жизни и несбалансированного питания. По последним данным, заболевание диагностировано у 13,8% взрослого населения Испании — это примерно каждый седьмой человек. При этом около трети людей с диабетом 2 типа не знают о своём диагнозе.
"Заболевание часто развивается без выраженных симптомов в течение многих лет", — объясняет представитель Испанского общества диабета и эндокринолог университетской больницы Крусес Эльза Фернандес Рубио.
При диабете 2 типа организм либо вырабатывает недостаточно инсулина, либо не может эффективно его использовать. Это приводит к хроническому повышению уровня глюкозы в крови и со временем повреждает сосуды и органы.
Постоянно повышенный уровень сахара может вызывать серьёзные осложнения. Среди наиболее распространённых врачи выделяют:
В отличие от диабета 1 типа, заболевание чаще развивается во взрослом возрасте. Основные факторы риска — избыточный вес, малоподвижность, питание с преобладанием ультрапереработанных продуктов и наследственная предрасположенность. При этом диабет 2 типа остаётся хроническим заболеванием, но при правильном образе жизни и лечении его можно эффективно контролировать.
Многие люди, не имеющие диабета, покупают глюкометры "на всякий случай", по аналогии с тонометрами. Однако специалисты не считают такой подход полезным.
По словам Фернандес Рубио, разовые измерения уровня глюкозы могут вводить в заблуждение, поскольку показатель сильно колеблется в зависимости от приёма пищи, времени суток и физической активности. Для диагностики диабета у людей без установленного диагноза используются лабораторные анализы крови натощак — и только по медицинским показаниям.
Врачи советуют сдавать анализ крови в следующих случаях:
Людям в возрасте от 35 лет — каждые три года.
Взрослым с избыточным весом или ожирением при наличии факторов риска: гипертонии, высокого холестерина, малоподвижности, наследственности, синдрома поликистозных яичников, гестационного диабета в анамнезе или сердечно-сосудистых заболеваний.
Женщинам после гестационного диабета — каждые 1-3 года.
Людям с ранее выявленным преддиабетом — ежегодно.
Диабет диагностируется при уровне глюкозы натощак ≥126 мг/дл или ≥200 мг/дл при наличии характерных симптомов. Показатели 100-125 мг/дл указывают на преддиабет.
Неинвазивные глюкометры — это устройства, которые заявляют возможность измерять уровень сахара без прокола пальца. Обычно они используют оптические или кожные датчики и внешне напоминают тонометры.
Важно отличать их от систем непрерывного мониторинга глюкозы (CGM), которые применяются у пациентов с диабетом и используют тонкий сенсор под кожей.
Эксперты подчёркивают: большинство неинвазивных глюкометров не обладают достаточной точностью.
"Они могут давать лишь приблизительные значения и никогда не должны заменять анализ крови", — отмечают специалисты.
По этой причине такие приборы не подходят ни для выявления скрытого диабета, ни для контроля уже диагностированного заболевания. В настоящее время они считаются ненадёжными для принятия медицинских решений.
Испанская федерация диабета обращает внимание на несколько важных моментов:
На сегодняшний день наиболее точным методом остаётся классический глюкометр с измерением капиллярной крови из пальца, особенно натощак. Для людей с диабетом альтернативой являются системы CGM, которые измеряют уровень глюкозы в интерстициальной жидкости круглосуточно.
Однако врачи подчёркивают: самостоятельные измерения без показаний могут вызывать тревогу из-за естественных физиологических колебаний сахара.
Неинвазивные устройства привлекают удобством, но уступают по точности. Лабораторные анализы и сертифицированные глюкометры дают клинически значимые данные. CGM-системы обеспечивают постоянный контроль, но предназначены для пациентов с диабетом.
Несмотря на популярность, у таких устройств есть серьёзные ограничения.
Преимущества:
Недостатки:
Не используйте неинвазивные глюкометры для самодиагностики.
Сдавайте анализы крови натощак по рекомендации врача.
При наличии факторов риска регулярно проходите обследования.
При подозрениях на диабет обращайтесь к специалисту.
Нет, для диагностики необходим лабораторный анализ.
Нет, их точность недостаточна для контроля лечения.
Да, это сертифицированные глюкометры и системы непрерывного мониторинга глюкозы.
