Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Температура выше +22 °C в салоне вызывает сонливость
Кофейную гущу используют для удаления запахов с рук и из холодильника — The Spruce
Академик Онищенко выразил опасения по поводу перехода на 4-дневную рабочую неделю
Экспозиции Кунсткамеры показывают историю науки туристам — экскурсоводы
Собаки воспринимают прямой взгляд человека как угрозу и вызов
Pantone назвал белый оттенок Cloud Dancer цветом 2026 года — Bovary
Новые снимки раскрыли структуру атмосферы Марса на высотах до 56 км — Earth
Дмитрий Маликов всегда старался идти в ногу со временем
Винтажный декор для спальни стоит искать в комиссионных магазинах — Southern Living

Сахар под контролем только на экране: почему неинвазивные глюкометры не работают

Неинвазивные глюкометры признали неточными для диагностики диабета — AEMPS
Здоровье

Неинвазивные глюкометры всё чаще рекламируются как простой и безболезненный способ контролировать уровень сахара в крови. Такие устройства обещают выявлять диабет без прокола пальца и анализов. Однако специалисты предупреждают: доверять этим приборам опасно. Об этом сообщает медицинское издание Cuidateplus. Marca со ссылкой на экспертов в области эндокринологии.

Сахарный диабет
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сахарный диабет

Почему диабет 2 типа часто остаётся незамеченным

Диабет 2 типа продолжает активно распространяться, в том числе из-за малоподвижного образа жизни и несбалансированного питания. По последним данным, заболевание диагностировано у 13,8% взрослого населения Испании — это примерно каждый седьмой человек. При этом около трети людей с диабетом 2 типа не знают о своём диагнозе.

"Заболевание часто развивается без выраженных симптомов в течение многих лет", — объясняет представитель Испанского общества диабета и эндокринолог университетской больницы Крусес Эльза Фернандес Рубио.

При диабете 2 типа организм либо вырабатывает недостаточно инсулина, либо не может эффективно его использовать. Это приводит к хроническому повышению уровня глюкозы в крови и со временем повреждает сосуды и органы.

Чем опасен неконтролируемый диабет

Постоянно повышенный уровень сахара может вызывать серьёзные осложнения. Среди наиболее распространённых врачи выделяют:

  • нефропатию — поражение почек;
  • ретинопатию — ухудшение зрения;
  • нейропатию — повреждение нервов;
  • сердечно-сосудистые заболевания.

В отличие от диабета 1 типа, заболевание чаще развивается во взрослом возрасте. Основные факторы риска — избыточный вес, малоподвижность, питание с преобладанием ультрапереработанных продуктов и наследственная предрасположенность. При этом диабет 2 типа остаётся хроническим заболеванием, но при правильном образе жизни и лечении его можно эффективно контролировать.

Нужно ли регулярно измерять сахар без диагноза

Многие люди, не имеющие диабета, покупают глюкометры "на всякий случай", по аналогии с тонометрами. Однако специалисты не считают такой подход полезным.

По словам Фернандес Рубио, разовые измерения уровня глюкозы могут вводить в заблуждение, поскольку показатель сильно колеблется в зависимости от приёма пищи, времени суток и физической активности. Для диагностики диабета у людей без установленного диагноза используются лабораторные анализы крови натощак — и только по медицинским показаниям.

Кому рекомендуется проверять уровень глюкозы натощак

Врачи советуют сдавать анализ крови в следующих случаях:

  1. Людям в возрасте от 35 лет — каждые три года.

  2. Взрослым с избыточным весом или ожирением при наличии факторов риска: гипертонии, высокого холестерина, малоподвижности, наследственности, синдрома поликистозных яичников, гестационного диабета в анамнезе или сердечно-сосудистых заболеваний.

  3. Женщинам после гестационного диабета — каждые 1-3 года.

  4. Людям с ранее выявленным преддиабетом — ежегодно.

Диабет диагностируется при уровне глюкозы натощак ≥126 мг/дл или ≥200 мг/дл при наличии характерных симптомов. Показатели 100-125 мг/дл указывают на преддиабет.

Что такое неинвазивный глюкометр

Неинвазивные глюкометры — это устройства, которые заявляют возможность измерять уровень сахара без прокола пальца. Обычно они используют оптические или кожные датчики и внешне напоминают тонометры.

Важно отличать их от систем непрерывного мониторинга глюкозы (CGM), которые применяются у пациентов с диабетом и используют тонкий сенсор под кожей.

Почему такие устройства неэффективны

Эксперты подчёркивают: большинство неинвазивных глюкометров не обладают достаточной точностью.

"Они могут давать лишь приблизительные значения и никогда не должны заменять анализ крови", — отмечают специалисты.

По этой причине такие приборы не подходят ни для выявления скрытого диабета, ни для контроля уже диагностированного заболевания. В настоящее время они считаются ненадёжными для принятия медицинских решений.

Предупреждение от медицинских организаций

Испанская федерация диабета обращает внимание на несколько важных моментов:

  • не существует одобренного и безопасного неинвазивного глюкометра для диабета 1 и 2 типа;
  • многие такие устройства продаются через мошеннические сайты и фактически оказываются обычными пульсоксиметрами;
  • даже легально продаваемые модели не имеют подтверждённой клинической точности;
  • производители сами указывают, что их показания не подходят для медицинских решений.

Как правильно измерять уровень сахара дома

На сегодняшний день наиболее точным методом остаётся классический глюкометр с измерением капиллярной крови из пальца, особенно натощак. Для людей с диабетом альтернативой являются системы CGM, которые измеряют уровень глюкозы в интерстициальной жидкости круглосуточно.

Однако врачи подчёркивают: самостоятельные измерения без показаний могут вызывать тревогу из-за естественных физиологических колебаний сахара.

Сравнение: неинвазивный глюкометр и проверенные методы

Неинвазивные устройства привлекают удобством, но уступают по точности. Лабораторные анализы и сертифицированные глюкометры дают клинически значимые данные. CGM-системы обеспечивают постоянный контроль, но предназначены для пациентов с диабетом.

Плюсы и минусы неинвазивных глюкометров

Несмотря на популярность, у таких устройств есть серьёзные ограничения.

Преимущества:

  • отсутствие прокола кожи;
  • простота использования;
  • интерес как вспомогательный гаджет.

Недостатки:

  • низкая точность;
  • риск ложного чувства безопасности;
  • невозможность использования для диагностики и лечения.

Советы шаг за шагом для контроля здоровья

  1. Не используйте неинвазивные глюкометры для самодиагностики.

  2. Сдавайте анализы крови натощак по рекомендации врача.

  3. При наличии факторов риска регулярно проходите обследования.

  4. При подозрениях на диабет обращайтесь к специалисту.

Популярные вопросы о неинвазивных глюкометрах

Можно ли выявить диабет без анализа крови?

Нет, для диагностики необходим лабораторный анализ.

Подходят ли такие устройства людям с диабетом?

Нет, их точность недостаточна для контроля лечения.

Есть ли безопасная альтернатива?

Да, это сертифицированные глюкометры и системы непрерывного мониторинга глюкозы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Серебристый цилиндр завис у крыла частного борта над Род-Айлендом и внезапно исчез
Наука и техника
Серебристый цилиндр завис у крыла частного борта над Род-Айлендом и внезапно исчез
Арапаима погибает через 15–20 минут без доступа к воздуху
Домашние животные
Арапаима погибает через 15–20 минут без доступа к воздуху
Удаление увядших соцветий продлило цветение хризантем — Mein Schöner Garten
Садоводство, цветоводство
Удаление увядших соцветий продлило цветение хризантем — Mein Schöner Garten
Популярное
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий

Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.

Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
Юлия Рутберг назвала Анатолия Лобоцкого умным и обаятельным
Рутберг прожила с Лобоцким 19 лет: слова четвёртой жены актёра звучат горько и пронзительно
Великая армия погибла не от того, о чём учили в школе: ДНК раскрыла правду похода 1812 года
День перестал удлиняться: неожиданный баланс Луны и атмосферы надолго сломал привычный ход времени
Гены окружения влияют на микробиом кишечника — Nature Communications Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Тайна фараона раскрыта: эта находка показала тёмную сторону Египта, о которой предпочитали молчать
Древняя чума терзала Евразию тысячелетиями — и исчезла без следа: разгадка оказалась неожиданной
Древняя чума терзала Евразию тысячелетиями — и исчезла без следа: разгадка оказалась неожиданной
Последние материалы
Pantone назвал белый оттенок Cloud Dancer цветом 2026 года — Bovary
В тесто для торта добавляют пряности: имбирь, корицу, гвоздику
Фасоль, лук, чеснок — культуры для долгого хранения
Лилейник растёт десятилетиями без ухода и ежегодно цветёт
Сырое мясо вызывает аллергию у питомцев при низком качестве
Новые снимки раскрыли структуру атмосферы Марса на высотах до 56 км — Earth
Дмитрий Маликов всегда старался идти в ногу со временем
Повышенные ставки по вкладам начали действовать для новых клиентов — Банк России
Винтажный декор для спальни стоит искать в комиссионных магазинах — Southern Living
Рождественский макияж объединяет smokey eyes, glass skin и красные губы — Jenny
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.