Старый вирус, новый сценарий: грипп снова примеряет роль глобальной катастрофы для всего мира

Врачи считают вирусы гриппа A основным источником будущей пандемии

Вирусы гриппа снова оказываются в центре внимания специалистов по инфекционным заболеваниям. Эксперты считают, что именно они могут стать источником следующей глобальной эпидемии. Особое внимание уделяется штаммам, которые уже хорошо известны науке и продолжают активно циркулировать.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилая больная в маске

Какие вирусы вызывают наибольшие опасения у специалистов

Следующая пандемия, по мнению врачей-вирусологов, с высокой вероятностью может быть связана с вирусами гриппа А. В первую очередь речь идет о штамме A (H3N2), известном как гонконгский грипп, а также о птичьем гриппе A (H5N1), если он сможет преодолеть межвидовой барьер. Эти варианты находятся под постоянным эпидемиологическим контролем из-за способности к мутациям и быстрому распространению.

"Пандемия гриппа будет, вопрос — когда она будет и насколько интенсивна. Но ставку делают как раз на вирус гриппа A (H3N2) [гонконгский грипп], который уже циркулирует более 50 лет в человеческой популяции, и также на птичий вирус, который имеет гемагглютинин-5", — сказала доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

По словам специалиста, подобное внимание к этим штаммам оправдано: вирусы гриппа регулярно "возвращаются" в обновленном виде, вызывая сезонные подъемы заболеваемости. Однако текущая ситуация не является неожиданной для системы здравоохранения.

Есть ли основания для паники

Эксперты подчеркивают, что несмотря на риски, поводов для тревоги нет. Современная медицина располагает как противовирусными препаратами, так и эффективными вакцинами. Они позволяют значительно снизить вероятность тяжелого течения болезни и массовых осложнений.

"Но это не значит, что мы не вооружены: мы имеем и противовирусные препараты, и вакцину, поэтому паники быть не должно", — отметила Елена Малинникова.

Роспотребнадзор ранее сообщал, что в России фиксируется сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, при этом доминирует именно вирус A (H3N2). Большинство случаев протекают в легкой или средней форме, а доля госпитализаций остается минимальной.

Роль вакцинации и санитарных мер

Врачи напоминают, что ключевым фактором защиты остается вакцинация. Современные вакцины подходят для разных групп населения, включая беременных женщин, детей и людей с хроническими заболеваниями и иммунодефицитами. Формирование так называемой иммунной прослойки снижает риск широкого распространения инфекции.

Дополнительно специалисты рекомендуют соблюдать базовые меры профилактики: носить маски в местах большого скопления людей, соблюдать гигиену рук и избегать контактов при симптомах заболевания. Эти простые шаги по-прежнему остаются эффективными.

Как снизить риск заражения гриппом

Сделать сезонную прививку до пика заболеваемости. Использовать маски в транспорте и закрытых помещениях. Регулярно мыть руки и применять антисептики. Обращаться к врачу при первых симптомах и не заниматься самолечением.

Популярные вопросы о риске пандемии гриппа

Может ли гонконгский грипп вызвать пандемию?

Теоретически да, но при текущем уровне контроля риск остается ограниченным.

Насколько эффективны современные вакцины?

Они существенно снижают вероятность тяжелого течения болезни и осложнений.

Что лучше — вакцинация или противовирусные препараты?

Вакцинация работает на опережение, а препараты применяются уже при заболевании.