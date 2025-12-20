Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Закрыли окна — открыли проблему: почему современные квартиры душат своих жильцов заживо

Пластиковые окна снижают воздухообмен в помещениях
Здоровье

Мы привыкли считать, что главные угрозы для дыхания подстерегают нас на улице, среди выхлопных газов и пыли. Однако всё чаще исследования показывают обратную картину. Воздух в квартирах и офисах может быть куда более насыщен вредными веществами, чем за окном. Ранее влияние загрязнённого воздуха на дыхательную систему подробно рассматривалось и в контексте воздействия мелкодисперсных частиц PM2.5 на лёгкие человека.

Сквозняк через пластиковое окно
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сквозняк через пластиковое окно

Когда дом перестаёт быть безопасным

Внутренний воздух помещений нередко содержит повышенные концентрации летучих органических соединений — ЛОС. По данным исследований, их уровень внутри зданий может превышать уличный в два-пять раз. Источники этих соединений находятся буквально под рукой: бытовая химия, освежители воздуха, лаки и краски, мягкая мебель, ковровые покрытия, а также косметика и средства ухода.

Особенно часто специалисты упоминают формальдегид, бензол и фталаты. Эти вещества способны медленно накапливаться в воздухе и воздействовать на организм при ежедневном вдыхании. Длительный контакт с ними связывают с риском развития аллергических реакций, астмы, нарушений гормонального баланса и других хронических состояний, включая проблемы с дыханием, которые особенно заметны в холодный сезон у детей.

Почему проблема стала острее

Ситуацию усугубляют современные стандарты энергоэффективности. Герметичные пластиковые окна и плотные двери хорошо сохраняют тепло, но одновременно ограничивают естественный воздухообмен. В результате вредные соединения дольше остаются в помещении и достигают более высоких концентраций.

В офисах картина может быть ещё сложнее. Большое количество техники, синтетических отделочных материалов и редкое проветривание создают замкнутую среду, где загрязняющие вещества циркулируют часами. Это напрямую влияет на самочувствие, концентрацию и работоспособность людей.

Осознанный подход к воздуху

Снизить риски помогает пересмотр повседневных привычек. Эксперты советуют обращать внимание на состав чистящих средств, отдавая предпочтение вариантам с минимальным содержанием агрессивных химикатов. При выборе мебели и напольных покрытий стоит искать экомаркировки, подтверждающие низкий уровень выбросов ЛОС.

Отдельного внимания заслуживает регулярное проветривание. Даже короткие, но частые притоки свежего воздуха способны заметно уменьшить концентрацию вредных веществ. В сочетании с вентиляционными системами и очистителями воздуха это становится одним из самых доступных способов улучшить микроклимат дома и на работе.

Сравнение: воздух в помещении и на улице

Воздух в городе традиционно ассоциируется с загрязнением из-за транспорта и промышленности. Однако на улице вредные вещества быстрее рассеиваются благодаря ветру и открытому пространству. В помещении же источники ЛОС находятся постоянно рядом с человеком, а ограниченная вентиляция мешает их выведению.

При этом уличный воздух чаще контролируется экологическими службами и мониторинговыми станциями. Внутренний микроклимат остаётся личной зоной ответственности жильцов и работодателей, что делает проблему менее заметной, но не менее значимой.

Плюсы и минусы современных решений

Современные строительные и бытовые технологии имеют свои сильные и слабые стороны. Энергоэффективные окна и двери помогают экономить на отоплении и кондиционировании. Они же могут способствовать накоплению загрязняющих веществ без дополнительной вентиляции.

Использование бытовой химии облегчает уборку и уход за домом. Однако избыток ароматизаторов и растворителей повышает химическую нагрузку на воздух. Баланс между комфортом и безопасностью достигается за счёт разумного выбора средств и регулярного обновления воздуха.

Советы по улучшению качества воздуха

  1. Проветривайте помещения несколько раз в день, даже в холодное время года.
  2. Выбирайте чистящие средства и освежители с простым и понятным составом.
  3. При покупке мебели и ковров обращайте внимание на экомаркировки.
  4. Используйте бытовые очистители воздуха при высокой нагрузке на помещение.

Популярные вопросы о качестве воздуха в помещениях

Как выбрать безопасные чистящие средства?

Ориентируйтесь на продукты с минимальным количеством отдушек и без агрессивных растворителей. Натуральные составы обычно выделяют меньше ЛОС.

Сколько стоит улучшение вентиляции дома?

Простые решения, такие как регулярное проветривание, не требуют затрат. Более сложные системы вентиляции и очистки воздуха имеют разный ценовой диапазон в зависимости от площади помещения.

Что лучше: очиститель воздуха или частое проветривание?

Оптимальным считается сочетание обоих подходов. Проветривание снижает концентрацию загрязнителей, а очиститель помогает поддерживать стабильное качество воздуха между проветриваниями.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
