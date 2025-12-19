Секунда неловкости — и вызов 103: инородный предмет ушёл туда, где ему быть нельзя

Обычный визит к стоматологу для жительницы Москвы закончился экстренной госпитализацией и вмешательством врачей скорой помощи. Во время процедуры часть медицинского инструмента сломалась и оказалась в дыхательных путях пациентки. Ситуация потребовала срочной диагностики и эндоскопической операции.
Женщину доставили в Центр экстренной медицинской помощи при ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова 12 декабря. По словам пациентки, в ходе стоматологического лечения надломилась ортопедическая отвёртка, используемая для работы с зубными конструкциями. Металлический фрагмент неожиданно попал в дыхательные пути, что вызвало серьёзные опасения за состояние здоровья.
Для уточнения диагноза врачи провели компьютерную томографию гортаноглотки и лёгких. Исследование показало наличие инородного тела в левом бронхе, что потребовало немедленных действий со стороны специалистов.
Медики приняли решение о проведении срочной бронхоскопии — эндоскопической процедуры, позволяющей осмотреть и очистить дыхательные пути. Во время вмешательства фрагмент стоматологического инструмента был аккуратно извлечён без осложнений. Операция прошла успешно и не потребовала длительного восстановления.
После процедуры пациентку дополнительно осмотрел врач-оториноларинголог. Убедившись в стабильном состоянии, женщину выписали домой, рекомендовав дальнейшее наблюдение у хирурга и ЛОР-врача в районной поликлинике.
Врачи обратили внимание на важность восстановительного периода. Пациентке рекомендовали щадящий пищевой режим, исключив горячую, острую, грубую и кислую пищу. Такие меры помогают снизить нагрузку на слизистые дыхательных путей и ускорить заживление после эндоскопического вмешательства.
Как сообщает Москва 24, подобные случаи напоминают, что даже рутинные стоматологические процедуры требуют строгого соблюдения техники безопасности и контроля состояния инструментов
Ранее в Москве специалисты детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля помогли 13-летней девочке, проглотившей стоматологическую скобку. Школьницу доставили на скорой помощи, провели рентген и направили в хирургическое отделение. Эндоскописты выполнили гастроскопию и извлекли острый предмет с помощью петли. Процедура заняла около 10 минут и прошла без вреда для пациентки, после чего девочку выписали уже на следующий день.
Бронхоскопия применяется, когда предмет попадает в дыхательные пути, и требует особой точности из-за риска нарушения дыхания. Гастроскопия используется при попадании инородных тел в пищевод или желудок и считается менее опасной при своевременном обращении. В обоих случаях эндоскопическое оборудование позволяет обойтись без полостных операций и сократить срок восстановления.
Опасность зависит от размера и формы предмета, а также от скорости оказания помощи.
Стоимость варьируется в зависимости от клиники и сложности случая, но экстренная помощь часто оказывается по полису ОМС.
При подтверждённом инородном теле в бронхах или желудке предпочтение отдаётся немедленному эндоскопическому вмешательству.
