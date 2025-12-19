Секунда неловкости — и вызов 103: инородный предмет ушёл туда, где ему быть нельзя

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Обычный визит к стоматологу для жительницы Москвы закончился экстренной госпитализацией и вмешательством врачей скорой помощи. Во время процедуры часть медицинского инструмента сломалась и оказалась в дыхательных путях пациентки. Ситуация потребовала срочной диагностики и эндоскопической операции.

Два врача проводят хирургическую операцию
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Два врача проводят хирургическую операцию

Инцидент во время стоматологического приёма

Женщину доставили в Центр экстренной медицинской помощи при ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова 12 декабря. По словам пациентки, в ходе стоматологического лечения надломилась ортопедическая отвёртка, используемая для работы с зубными конструкциями. Металлический фрагмент неожиданно попал в дыхательные пути, что вызвало серьёзные опасения за состояние здоровья.

Для уточнения диагноза врачи провели компьютерную томографию гортаноглотки и лёгких. Исследование показало наличие инородного тела в левом бронхе, что потребовало немедленных действий со стороны специалистов.

Экстренная помощь и ход операции

Медики приняли решение о проведении срочной бронхоскопии — эндоскопической процедуры, позволяющей осмотреть и очистить дыхательные пути. Во время вмешательства фрагмент стоматологического инструмента был аккуратно извлечён без осложнений. Операция прошла успешно и не потребовала длительного восстановления.

После процедуры пациентку дополнительно осмотрел врач-оториноларинголог. Убедившись в стабильном состоянии, женщину выписали домой, рекомендовав дальнейшее наблюдение у хирурга и ЛОР-врача в районной поликлинике.

Рекомендации после извлечения инородного тела

Врачи обратили внимание на важность восстановительного периода. Пациентке рекомендовали щадящий пищевой режим, исключив горячую, острую, грубую и кислую пищу. Такие меры помогают снизить нагрузку на слизистые дыхательных путей и ускорить заживление после эндоскопического вмешательства.

Как сообщает Москва 24, подобные случаи напоминают, что даже рутинные стоматологические процедуры требуют строгого соблюдения техники безопасности и контроля состояния инструментов

Похожие случаи в медицинской практике

Ранее в Москве специалисты детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля помогли 13-летней девочке, проглотившей стоматологическую скобку. Школьницу доставили на скорой помощи, провели рентген и направили в хирургическое отделение. Эндоскописты выполнили гастроскопию и извлекли острый предмет с помощью петли. Процедура заняла около 10 минут и прошла без вреда для пациентки, после чего девочку выписали уже на следующий день.

Сравнение: бронхоскопия и гастроскопия при извлечении инородных тел

Бронхоскопия применяется, когда предмет попадает в дыхательные пути, и требует особой точности из-за риска нарушения дыхания. Гастроскопия используется при попадании инородных тел в пищевод или желудок и считается менее опасной при своевременном обращении. В обоих случаях эндоскопическое оборудование позволяет обойтись без полостных операций и сократить срок восстановления.

Что делать при попадании инородного тела

  1. Немедленно обратиться за медицинской помощью, даже если симптомы кажутся слабыми.
  2. Не пытаться самостоятельно извлечь предмет, чтобы не усугубить ситуацию.
  3. Пройти рекомендованные исследования — КТ, рентген или эндоскопию.
  4. Строго соблюдать все назначения врачей после процедуры.

Популярные вопросы о попадании стоматологических предметов в дыхательные пути

Насколько опасны такие ситуации?

Опасность зависит от размера и формы предмета, а также от скорости оказания помощи.

Сколько стоит эндоскопическое извлечение?

Стоимость варьируется в зависимости от клиники и сложности случая, но экстренная помощь часто оказывается по полису ОМС.

Что лучше — наблюдение или немедленная операция?

При подтверждённом инородном теле в бронхах или желудке предпочтение отдаётся немедленному эндоскопическому вмешательству.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
