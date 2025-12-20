Облегчение, за которым тянется хвост: привычные обезболивающие оказались опасным фоном для инфекции

Ибупрофен усилил риск смертельных инфекций при простуде — journaldesfemmes

Зимние инфекции давно перестали быть чем-то безобидным, особенно когда лечение начинается не с врача, а с домашней аптечки. При первых симптомах — температуре, боли в горле, кашле, ломоте — многие автоматически тянутся к "чему-нибудь посильнее", рассчитывая быстрее встать на ноги. Однако именно этот подход в ряде случаев приводит к тяжёлым последствиям. Регуляторы здравоохранения фиксируют рост осложнений и летальных исходов, связанных с применением определённых обезболивающих и противовоспалительных средств. Об этом сообщает journaldesfemmes.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Очередь в аптеке

Почему привычные препараты могут быть опасны

По данным профильных ведомств, зафиксированы регулярные сообщения о развитии тяжёлых бактериальных инфекций на фоне приёма нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). В отдельных случаях речь идёт о смертях — всего сообщается о двенадцати летальных исходах, включая детей и молодых людей без хронических заболеваний. Ключевая проблема заключается не в самом наличии инфекции, а в том, как лекарства влияют на её течение.

НПВП способны снижать боль и температуру, создавая иллюзию улучшения состояния. При этом воспалительный процесс и бактериальная нагрузка продолжают развиваться. В результате пациент поздно обращается за медицинской помощью, а инфекция успевает перейти в более тяжёлую форму. Особенно опасно это в период активного распространения вирусов, когда на фоне ОРВИ или гриппа организм становится уязвимым для бактериальных осложнений, что хорошо видно на примере агрессивного всплеска гриппа, фиксируемого в регионах.

"Парацетамол остаётся препаратом первого выбора при лихорадке и болевом синдроме на фоне распространённых инфекций — ангины, ринофарингита, синусита, отита, кожных и зубных инфекций, а также при гриппоподобных состояниях", — подчёркивается в сообщении агентства по лекарственным средствам.

Что относится к НПВП и в чём основной риск

НПВП — это нестероидные противовоспалительные препараты, не содержащие кортикостероидов. Самый известный и массово используемый представитель этой группы — ибупрофен. Он входит в состав популярных средств, которые продаются без рецепта и часто воспринимаются как универсальное решение от боли и температуры.

Однако при простуде, гриппе, ангине, бронхите, отите и даже ветряной оспе ибупрофен может усиливать распространение бактерий, включая стрептококки и пневмококки. Это увеличивает риск серьёзных осложнений.

"Нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен, способны маскировать симптомы бактериальной инфекции и отсрочивать назначение адекватного лечения", — говорится в экспертном заключении ANSM.

Согласно данным агентства, зарегистрировано 162 случая тяжёлых бактериальных инфекций, связанных с приёмом ибупрофена. В девяти случаях пациенты умерли, у 24 была зафиксирована угроза жизни, а у трёх сохраняются долгосрочные осложнения.

Даже назначение врача — не повод для самодеятельности

Отдельный акцент регуляторы делают на том, что риск сохраняется даже тогда, когда препарат был назначен медицинским специалистом. В ряде зафиксированных случаев ибупрофен принимался по рецепту, в том числе совместно с антибиотиками. Это не предотвратило развитие сепсиса, менингита и тяжёлых кожных инфекций.

Речь идёт о таких осложнениях, как сепсис с высокой температурой, учащённым сердцебиением и спутанностью сознания, септический шок, бактериальный менингит и обширные поражения кожи и мягких тканей. Именно поэтому надзорные органы прямо указывают: при наличии симптомов инфекции — температуры, кашля, выраженной усталости и болей — приём НПВП должен быть исключён.

Кетопрофен: ещё один препарат в зоне риска

Помимо ибупрофена, специалисты обращают внимание на кетопрофен. Его часто применяют при болях в суставах, мышцах и после травм. Механизм риска здесь аналогичен: препарат снижает выраженность симптомов, но не останавливает инфекционный процесс.

ANSM сообщает о 54 случаях тяжёлых бактериальных инфекций, связанных с кетопрофеном. Три из них закончились летальным исходом, ещё в трёх случаях жизни пациентов угрожала непосредственная опасность, а у одного человека зафиксированы осложнения.

Почему парацетамол считается более безопасным вариантом

На фоне этих данных парацетамол остаётся базовым средством при лечении симптомов зимних инфекций. Он снижает температуру и облегчает боль, не вмешиваясь активно в воспалительный ответ. Парацетамол является действующим веществом таких препаратов, как Долипран и Дафалган.

При этом его безопасность напрямую зависит от соблюдения дозировки. Передозировка может привести к токсическому поражению печени, что также представляет серьёзную угрозу для здоровья. Поэтому даже популярные и привычные средства требуют дисциплины и внимания к инструкции.

Сравнение: парацетамол и НПВП при инфекциях

При выборе средства важно понимать различия между группами препаратов. Парацетамол действует преимущественно как жаропонижающее и анальгетик, не вмешиваясь в бактериальный процесс. НПВП, напротив, подавляют воспаление, что при инфекции может сыграть против пациента, особенно если лечение начинается без врачебного контроля.

В практическом плане это означает, что при простуде и гриппе разумнее ограничиться парацетамолом, наблюдением за симптомами и щадящим режимом, дополняя лечение немедикаментозными мерами.

Плюсы и минусы разных подходов к лечению

При симптоматическом лечении зимних инфекций важно взвешивать риски. Парацетамол удобен и хорошо изучен, но требует строгого соблюдения доз. НПВП эффективно снимают боль, однако могут замаскировать ухудшение состояния и привести к позднему обращению за медицинской помощью.

Дополнительно стоит учитывать, что восстановление после болезни зависит не только от таблеток, но и от поддержки организма — питания, сна и простых натуральных средств, которые часто недооценивают при самолечении.

Советы по безопасному лечению простуды и гриппа

При первых симптомах инфекции используйте парацетамол в рекомендованной дозировке. Избегайте приёма ибупрофена и кетопрофена без прямых показаний. Следите за динамикой состояния и не затягивайте с визитом к врачу. Не комбинируйте несколько обезболивающих препаратов одновременно. Поддерживайте организм щадящим режимом, тёплым питьём и средствами, которые помогают ускорить выздоровление при простуде без лишней нагрузки на организм.

Популярные вопросы о лечении зимних инфекций

Можно ли принимать ибупрофен при простуде без температуры?

Даже при отсутствии высокой температуры ибупрофен может маскировать развитие бактериальных осложнений, поэтому его использование не рекомендуется.

Что безопаснее при гриппе: парацетамол или НПВП?

В большинстве случаев предпочтение отдаётся парацетамолу как препарату первой линии.

Можно ли сочетать лекарства с народными средствами?

Травяные чаи, мёд и лимон допустимы как дополнение, если у человека нет противопоказаний и аллергических реакций.