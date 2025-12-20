Цена веселья всплывает 1 января: что именно ломается в организме при новогоднем похмелье

Парацетамол при похмелье повышает риск поражения печени — врач Сысоева

Похмелье после новогодней ночи врачи рассматривают не как бытовую неприятность, а как предсказуемый сбой в работе организма. Речь идёт о сочетании обезвоживания, интоксикации и нарушений обмена веществ, которые усиливаются попытками "лечиться" привычными таблетками из домашней аптечки.

Фото: Designed by Freepik by stockking is licensed under publik domain Человек плохо себя чувствует

Почему похмелье — это не просто головная боль

Исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы Минздрава Московской области Екатерина Сысоева подчёркивает: утреннее недомогание после алкоголя — это комплексная реакция организма. Страдают сосуды, водно-солевой баланс и печень, которая вынуждена перерабатывать продукты распада этанола.

По словам врача, ключевая ошибка совершается ещё за праздничным столом. "Лучший способ избежать его 1 января — снизить нагрузку заранее. Во-первых, важно не пить на пустой желудок. Полноценный прием пищи с белками и жирами замедляет всасывание алкоголя и уменьшает резкие колебания сосудистого тонуса", — пояснила специалист.

Как снизить риск тяжёлого состояния

Врач обращает внимание на темп и структуру употребления алкоголя. Чем медленнее человек пьёт и чем меньше смешивает напитки, тем ниже вероятность выраженного похмелья. Дополнительную роль играет вода, которую стоит пить между порциями спиртного, чтобы уменьшить степень обезвоживания. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Если неприятные симптомы всё же появились, базовая помощь начинается с восстановления жидкости. Речь идёт о тёплой воде, некрепком чае или минеральной воде без газа. Также полезны продукты с калием и магнием — бананы, овсяная каша, лёгкий бульон, которые поддерживают работу сердечно-сосудистой системы.

Опасные таблетки из домашней аптечки

Особое внимание специалист уделяет лекарствам, которые многие принимают автоматически. Алкоголь несовместим с рядом обезболивающих препаратов, и в первую очередь с парацетамолом. Такое сочетание значительно повышает риск токсического поражения печени.

По словам Сысоевой, при похмелье лучше сосредоточиться на немедикаментозных мерах: проветривании помещения, спокойной прогулке, тёплом душе, но не горячем. Эти действия улучшают кровообращение и снижают сосудистый спазм, который часто и становится причиной головной боли, без дополнительной нагрузки на организм.