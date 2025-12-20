Несколько лет с бомбой внутри: в Подмосковье женщине удалили опухоль весом с чемодан

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Жительница Подмосковья несколько лет жила с новообразованием, которое по массе сопоставимо с крупным чемоданом. Обращение к врачам произошло только тогда, когда боль в животе стала системной и мешала повседневной жизни.

Реалистичное изображение диагностики рака яичников
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Реалистичное изображение диагностики рака яичников

Диагноз, с которым нельзя тянуть

В хирургическое отделение Орехово-Зуевской больницы поступила 59-летняя женщина с жалобами на боли в области живота. Обследование показало наличие многокамерной кисты яичника диаметром около 33 сантиметров. Масса опухоли превышала 10 килограммов, что существенно выходило за рамки типичных клинических случаев.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения Московской области, новообразование занимало практически всю брюшную полость и малый таз. Опухоль плотно срослась с участком кишечника, что значительно усложняло хирургическое вмешательство и повышало потенциальные риски для пациентки. Об этом сообщает "Вести Подмосковья".

Годы адаптации вместо обращения к врачу

Как выяснили специалисты, женщина жила с опухолью на протяжении нескольких лет. Постепенное увеличение живота и нарастающий дискомфорт она связывала с возрастными изменениями, избыточным весом и проблемами с желудочно-кишечным трактом. Такая адаптация к симптомам привела к позднему обращению за медицинской помощью.

Врачи отмечают, что подобная ситуация не является редкостью. Пациенты нередко игнорируют длительные симптомы, считая их следствием хронических состояний, что в итоге приводит к выявлению заболеваний уже на запущенной стадии.

Операция и восстановление

Операцию провела команда гинекологического отделения Орехово-Зуевской больницы. Хирургическое вмешательство продолжалось около двух часов и прошло без осложнений. Несмотря на значительные размеры опухоли и сложное расположение, медикам удалось полностью удалить кисту.

После проведенного лечения пациентка чувствует себя удовлетворительно и готовится к выписке. Медики подчеркнули, что своевременная диагностика могла бы существенно снизить риски и упростить лечение. Врачи также напомнили, что женщинам необходимо проходить профилактический осмотр у гинеколога не реже одного раза в год даже при отсутствии выраженных жалоб.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
