Купание в проруби — не для всех: диагнозы, при которых холод становится смертельно опасным

Здоровье

Купание в ледяной воде часто воспринимается как универсальный способ укрепить здоровье, но подходит он далеко не всем. Врачи напоминают, что экстремальный холод — это серьезная нагрузка для организма, особенно при хронических заболеваниях. Именно поэтому перед началом моржевания важно учитывать индивидуальные риски и состояние здоровья.

Купание в проруби
Фото: Openverse by Ele-chudinovsk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Купание в проруби

Кому моржевание может навредить

Моржевание противопоказано людям с тяжелой формой гипертонии, выраженным атеросклерозом и некомпенсированным сахарным диабетом. При таких диагнозах холодовая нагрузка может спровоцировать резкие скачки давления и ухудшение общего состояния.

"Моржеванием противопоказано заниматься людям с тяжелой гипертонией, выраженным атеросклерозом и некомпенсированным сахарным диабетом", — сообщила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Специалист пояснила, что при наличии этих заболеваний сначала необходимо добиться стабильных показателей под наблюдением врача. Только после этого можно обсуждать любые закаливающие практики.

Когда запрет не является абсолютным

При легкой или умеренной гипертонии, которая хорошо контролируется медикаментами, моржевание не всегда находится под строгим запретом. В таких случаях решающим фактором становится соблюдение всех мер безопасности и постепенность.

"Легкая или умеренная гипертония, которая хорошо контролируется регулярной медикаментозной терапией, не является однозначным запретом", — отметила Ирина Ярцева.

Как сообщает "Москва 24", даже при стабильных показателях важно избегать резких действий и внимательно следить за реакцией организма.

Почему нельзя нырять резко

Холодная вода действует на тело как экстремальный стресс. Врач советует заходить в ледяную воду медленно, давая организму время адаптироваться.

"Заходить в ледяную воду следует медленно и спокойно, чтобы дать организму возможность постепенно адаптироваться", — подчеркнула специалист.

Резкое погружение может привести к холодовому шоку и мышечному спазму. В таком состоянии человек теряет способность нормально дышать и двигаться, что особенно опасно в открытом водоеме.

Сравнение моржевания и других способов закаливания

Моржевание считается одной из самых жестких форм закаливания. В отличие от него, холодный душ или обливания позволяют мягче подготовить организм к снижению температуры. Душ можно регулировать, постепенно понижая градусы, тогда как ледяная вода в водоеме не оставляет пространства для адаптации. По этой причине начинающим чаще рекомендуют именно домашние процедуры, а не сразу купание в проруби.

Советы по безопасному началу моржевания

  1. Начинайте закаливание заранее, лучше с теплого времени года.
  2. Практикуйте ежедневные короткие окунания или холодный душ с постепенным снижением температуры.
  3. Посещайте специализированные клубы, где дают инструкции и контролируют процесс.
  4. Прекращайте любые процедуры при ОРВИ, бронхите или пневмонии и возвращайтесь к ним только после полного выздоровления.

Популярные вопросы о моржевании

Можно ли начинать моржевание в пожилом возрасте?

Врачи не рекомендуют делать это без предварительной подготовки и консультации, особенно при наличии хронических заболеваний.

Что лучше для новичка — холодный душ или прорубь?

Для начала предпочтительнее холодный душ, так как он позволяет контролировать температуру и нагрузку.

Сколько времени нужно на адаптацию?

Адаптация занимает недели и месяцы, в зависимости от регулярности процедур и общего состояния здоровья.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
