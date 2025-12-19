Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследование показало влияние спорта на висцеральный жир — JAMA Network Open
Статическое электричество в салоне усилилось в холод
Вклад остаётся самым понятным инструментом — экономист Беляев
Бесконтрольное питьё минералки нарушает баланс микроэлементов — диетолог Лазуренко
Крахмалистый картофель обеспечивает золотистую корочку при запекании — повара
Клава Кока сразу говорит нет мужчине, если он ей не подходит
Регулярные поступления на счет вызовут интерес ФНС — консультант Сивков
Мыши в саду избегают резких запахов и ароматных растений — Actualno
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci

Тихий вор настроения: как неочевидная ошибка в питании портит ваше эмоциональное состояние

Пресная пища может привести к подавленности — диетолог Белоусова
Здоровье

Пресная и невкусная пища способна негативно влиять на эмоциональное состояние человека. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог и терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Оливковое масло в салат
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Оливковое масло в салат

По ее словам, уровень энергии и эмоциональное состояние напрямую зависят от качества питания. Диетолог отметила, что длительное употребление пресных, недосоленных и неаппетитных блюд негативно отражается на самочувствии и может приводить к снижению эмоционального фона.

"Пресная, недосоленная и некрасивая еда действительно со временем снижает настроение. Если человек долго питается такой пищей, может появиться подавленность и даже признаки депрессии. Поэтому важно, чтобы еда оставалась не только полезной, но и вкусной", — пояснила Белоусова.

Она подчеркнула, что избыток быстрых углеводов также влияет на энергетический баланс организма. Сладости, сахар и сладкие напитки вызывают резкий подъем уровня глюкозы в крови, за которым следует столь же быстрое падение, что приводит к усталости и снижению работоспособности.

"Быстрые углеводы создают лишь кратковременный эффект бодрости, который быстро исчезает. Мы можем получить одинаковое количество калорий из конфет и из каши, но энергетическая отдача будет совершенно разной. Конфеты не обеспечивают длительного ресурса энергии, а каша дает устойчивое насыщение", — отметила диетолог.

По словам Белоусовой, для поддержания стабильного уровня энергии важно грамотно распределять углеводы в течение дня. Медленные углеводы, которые обеспечивают длительное чувство сытости и равномерное поступление энергии, следует употреблять в первой половине дня. К ним относятся крупы, блюда из цельнозерновых продуктов, макароны из твердых сортов пшеницы и хлеб.

"Если источники медленных углеводов — каши, макароны, хлеб — смещаются на утро и первую половину дня, организм получает энергию, которой хватает до 16–17 часов. А вечером такую пищу есть не стоит, ведь расходовать энергию уже некуда, и она пойдет в запас. Поэтому на ужин лучше выбирать рыбу, птицу, морепродукты, овощи и фрукты", — пояснила Белоусова.

Диетолог подчеркнула, что сбалансированный рацион, включающий полезные углеводы в первой половине дня и легкие блюда вечером, помогает избежать энергетических спадов, переедания и набора лишнего веса.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Недвижимость
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
Авто
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
Популярное
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее

Узнайте о жиме Паллофа – эффективной альтернативе планке для укрепления мышц кора, защиты спины и улучшения осанки. Пошаговая инструкция и советы экспертов.

Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов Сульфиам снизил частоту апноэ сна на 47% в испытании — The Lancet Игорь Буккер
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Последние материалы
41,7% собак чаще используют левую лапу — Applied Animal Behaviour Science
Исследование показало влияние спорта на висцеральный жир — JAMA Network Open
Статическое электричество в салоне усилилось в холод
Вклад остаётся самым понятным инструментом — экономист Беляев
Пресная пища может привести к подавленности — диетолог Белоусова
Бесконтрольное питьё минералки нарушает баланс микроэлементов — диетолог Лазуренко
Крахмалистый картофель обеспечивает золотистую корочку при запекании — повара
Поедание потомства у животных повышает выживаемость вида — эколог Босе
Клава Кока сразу говорит нет мужчине, если он ей не подходит
Регулярные поступления на счет вызовут интерес ФНС — консультант Сивков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.