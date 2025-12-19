Тихий вор настроения: как неочевидная ошибка в питании портит ваше эмоциональное состояние

Пресная пища может привести к подавленности — диетолог Белоусова

Пресная и невкусная пища способна негативно влиять на эмоциональное состояние человека. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог и терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info Оливковое масло в салат

По ее словам, уровень энергии и эмоциональное состояние напрямую зависят от качества питания. Диетолог отметила, что длительное употребление пресных, недосоленных и неаппетитных блюд негативно отражается на самочувствии и может приводить к снижению эмоционального фона.

"Пресная, недосоленная и некрасивая еда действительно со временем снижает настроение. Если человек долго питается такой пищей, может появиться подавленность и даже признаки депрессии. Поэтому важно, чтобы еда оставалась не только полезной, но и вкусной", — пояснила Белоусова.

Она подчеркнула, что избыток быстрых углеводов также влияет на энергетический баланс организма. Сладости, сахар и сладкие напитки вызывают резкий подъем уровня глюкозы в крови, за которым следует столь же быстрое падение, что приводит к усталости и снижению работоспособности.

"Быстрые углеводы создают лишь кратковременный эффект бодрости, который быстро исчезает. Мы можем получить одинаковое количество калорий из конфет и из каши, но энергетическая отдача будет совершенно разной. Конфеты не обеспечивают длительного ресурса энергии, а каша дает устойчивое насыщение", — отметила диетолог.

По словам Белоусовой, для поддержания стабильного уровня энергии важно грамотно распределять углеводы в течение дня. Медленные углеводы, которые обеспечивают длительное чувство сытости и равномерное поступление энергии, следует употреблять в первой половине дня. К ним относятся крупы, блюда из цельнозерновых продуктов, макароны из твердых сортов пшеницы и хлеб.

"Если источники медленных углеводов — каши, макароны, хлеб — смещаются на утро и первую половину дня, организм получает энергию, которой хватает до 16–17 часов. А вечером такую пищу есть не стоит, ведь расходовать энергию уже некуда, и она пойдет в запас. Поэтому на ужин лучше выбирать рыбу, птицу, морепродукты, овощи и фрукты", — пояснила Белоусова.

Диетолог подчеркнула, что сбалансированный рацион, включающий полезные углеводы в первой половине дня и легкие блюда вечером, помогает избежать энергетических спадов, переедания и набора лишнего веса.