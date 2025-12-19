Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Короткий рейс — передышка, длинный — испытание: как не сорвать здоровье в воздухе

Риск тромбоза возрастает при перелётах дольше четырёх часов — врач Мясников
Здоровье

Перелёты кажутся привычными, но для организма они всегда испытание, особенно если есть хронические заболевания. Перепады давления, сухой воздух и нехватка кислорода могут спровоцировать недомогание даже у внешне здоровых людей. Однако в большинстве случаев угрозы жизни нет, если заранее подготовиться.

Пассажиры в самолете Москва Токио
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Почему полёты нагружают организм

Современные лайнеры обеспечивают безопасность, но условия в салоне далеки от идеальных. Давление в самолёте ниже привычного, а уровень кислорода соответствует высоте около 2,5 тысячи метров. Воздух при этом остаётся очень сухим, что усиливает обезвоживание и нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

По словам врача, такие факторы особенно чувствительны для людей из групп риска. После некоторых медицинских процедур перелёты могут быть опасны. Например, если человек прошёл колоноскопию с биопсией и на следующий день сел в самолёт, возрастает риск серьёзных осложнений. Поэтому любые вмешательства требуют паузы перед поездкой.

Что чаще всего происходит с пассажирами

Несмотря на тревожные истории, статистика остаётся обнадёживающей. На миллион пассажиров гражданской авиации приходится примерно один летальный случай. Большинство ситуаций в салоне не связаны с тяжёлыми диагнозами.

"Большинство случаев недомогания на борту не несут угрозы. Это, как правило, обмороки, колебания давления, истеричные реакции, панические атаки — вот с этим нам приходится иметь дело", — говорит заслуженный врач России Александр Мясников.

Медик подчёркивает, что инфаркты, инсульты и смерти в полёте случаются, но крайне редко. Практика показывает, что в подавляющем числе случаев людям требуется не экстренная помощь, а спокойствие и контроль состояния.

Особые правила для пассажиров с заболеваниями

После инфаркта или инсульта действуют отдельные рекомендации, которые публикуют авиакомпании. Сроки допуска к перелётам могут различаться: от трёх недель до месяца и более. Эти моменты важно уточнять заранее.

"Компания не может отказать человеку в перелёте, но вправе выставить условия", — отмечает врач.

Речь идёт о медицинском осмотре, необходимости дополнительного кислорода, сопровождении врача или даже перевозке на носилках. Все эти услуги платные и требуют предварительного согласования, сообщает Общественная Служба Новостей.

Лекарства и профилактика в дороге

Людям с диабетом, астмой, гипертонией и другими хроническими состояниями важно держать препараты в ручной клади. Таблетки, ингаляторы и шприц-ручки должны быть под рукой, а не в зарегистрированном багаже.

При перелётах дольше четырёх часов возрастает риск тромбоза. В таких случаях врач может рекомендовать аспирин или антикоагулянты. Отёки ног связаны не только с длительным сидением, но и с изменениями в циркуляции крови.

"Тут не только неподвижность, тут и нарушение гомеостаза крови", — подчёркивает Александр Мясников.

Кроме того, специалист советует отказаться от алкоголя в полёте, так как он усиливает обезвоживание и ухудшает самочувствие.

Сравнение: короткие и длительные перелёты

Короткие рейсы обычно переносятся легче и реже вызывают серьёзные реакции. Организм не успевает испытать выраженное обезвоживание и застой крови. Длительные перелёты, напротив, требуют подготовки: удобной одежды, воды, компрессионных чулок и заранее подобранных лекарств.

Советы для безопасного перелёта

  1. Перед поездкой проконсультируйтесь с врачом, если есть хронические заболевания.
  2. Положите все необходимые лекарства в ручную кладь.
  3. Пейте воду регулярно и избегайте алкоголя.
  4. Вставайте и разминайте ноги каждые 1-2 часа при длительных рейсах.
  5. Уточняйте правила авиакомпании после операций или серьёзных заболеваний.

Популярные вопросы

Можно ли лететь после болезни?

В большинстве случаев — да, но сроки зависят от диагноза и рекомендаций врача.

Что лучше взять с собой в полёт?

Минимальный набор лекарств, воду, компрессионные чулки и удобную одежду.

Сколько стоит медицинское сопровождение?

Цена зависит от авиакомпании и формата помощи, иногда расходы берут на себя благотворительные фонды.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
