Короткий рейс — передышка, длинный — испытание: как не сорвать здоровье в воздухе

Перелёты кажутся привычными, но для организма они всегда испытание, особенно если есть хронические заболевания. Перепады давления, сухой воздух и нехватка кислорода могут спровоцировать недомогание даже у внешне здоровых людей. Однако в большинстве случаев угрозы жизни нет, если заранее подготовиться.
Современные лайнеры обеспечивают безопасность, но условия в салоне далеки от идеальных. Давление в самолёте ниже привычного, а уровень кислорода соответствует высоте около 2,5 тысячи метров. Воздух при этом остаётся очень сухим, что усиливает обезвоживание и нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
По словам врача, такие факторы особенно чувствительны для людей из групп риска. После некоторых медицинских процедур перелёты могут быть опасны. Например, если человек прошёл колоноскопию с биопсией и на следующий день сел в самолёт, возрастает риск серьёзных осложнений. Поэтому любые вмешательства требуют паузы перед поездкой.
Несмотря на тревожные истории, статистика остаётся обнадёживающей. На миллион пассажиров гражданской авиации приходится примерно один летальный случай. Большинство ситуаций в салоне не связаны с тяжёлыми диагнозами.
"Большинство случаев недомогания на борту не несут угрозы. Это, как правило, обмороки, колебания давления, истеричные реакции, панические атаки — вот с этим нам приходится иметь дело", — говорит заслуженный врач России Александр Мясников.
Медик подчёркивает, что инфаркты, инсульты и смерти в полёте случаются, но крайне редко. Практика показывает, что в подавляющем числе случаев людям требуется не экстренная помощь, а спокойствие и контроль состояния.
После инфаркта или инсульта действуют отдельные рекомендации, которые публикуют авиакомпании. Сроки допуска к перелётам могут различаться: от трёх недель до месяца и более. Эти моменты важно уточнять заранее.
"Компания не может отказать человеку в перелёте, но вправе выставить условия", — отмечает врач.
Речь идёт о медицинском осмотре, необходимости дополнительного кислорода, сопровождении врача или даже перевозке на носилках. Все эти услуги платные и требуют предварительного согласования, сообщает Общественная Служба Новостей.
Людям с диабетом, астмой, гипертонией и другими хроническими состояниями важно держать препараты в ручной клади. Таблетки, ингаляторы и шприц-ручки должны быть под рукой, а не в зарегистрированном багаже.
При перелётах дольше четырёх часов возрастает риск тромбоза. В таких случаях врач может рекомендовать аспирин или антикоагулянты. Отёки ног связаны не только с длительным сидением, но и с изменениями в циркуляции крови.
"Тут не только неподвижность, тут и нарушение гомеостаза крови", — подчёркивает Александр Мясников.
Кроме того, специалист советует отказаться от алкоголя в полёте, так как он усиливает обезвоживание и ухудшает самочувствие.
Короткие рейсы обычно переносятся легче и реже вызывают серьёзные реакции. Организм не успевает испытать выраженное обезвоживание и застой крови. Длительные перелёты, напротив, требуют подготовки: удобной одежды, воды, компрессионных чулок и заранее подобранных лекарств.
Советы для безопасного перелёта
Можно ли лететь после болезни?
В большинстве случаев — да, но сроки зависят от диагноза и рекомендаций врача.
Что лучше взять с собой в полёт?
Минимальный набор лекарств, воду, компрессионные чулки и удобную одежду.
Сколько стоит медицинское сопровождение?
Цена зависит от авиакомпании и формата помощи, иногда расходы берут на себя благотворительные фонды.
