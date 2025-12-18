Гонконгский гость не знает жалости: вирус готовит настоящий удар с января

Рост заболеваемости гриппом продолжится после каникул — эпидемиолог Онищенко

Рост заболеваемости гриппом в России в декабре вышел за рамки сезонных колебаний и уже затронул десятки городов.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Вакцинация

Об этом сообщает издание "Царьград", анализируя свежие данные эпидемиологического мониторинга. Показатели продолжают расти пятую неделю подряд, и специалисты подчёркивают: текущая ситуация далека от пиковых значений.

Превышение порогов и география вспышки

На 50-й неделе года, с 8 по 14 декабря, уровень заболеваемости гриппом и ОРЗ превысил эпидемический порог на 24,9%. В пересчёте на население это 106,2 случая на 10 тысяч человек, тогда как неделей ранее фиксировалось 94,6, а ещё раньше — 78,6 случая. Такая динамика указывает на устойчивый рост, а не разовый скачок.

Превышение эпидемического порога более чем на 20% зафиксировано сразу в 21 городе. В их числе Воронеж, Смоленск, Псков, Екатеринбург, Тверь, Тула, Хабаровск, Чебоксары и Чита. По данным НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева, увеличение числа заболевших ОРВИ и гриппом в стране наблюдается уже пять недель подряд.

Доминирование гонконгского штамма

Исследования образцов, собранных у заболевших в 45 городах, показали, что в 43 из них циркулирует вирус гриппа A (H3N2). Речь идёт в том числе о гонконгском варианте, который активно распространяется в России с лета текущего года. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что на этот штамм приходится около 80% всех случаев гриппа.

Глава ведомства Анна Попова отмечала, что превышение эпидемиологических порогов зарегистрировано в 17 регионах. При этом доля госпитализированных остаётся относительно низкой и составляет 1,8%, что пока снижает нагрузку на стационары.

Когда ожидается пик заболеваемости

По оценке специалистов, максимальные показатели заболеваемости ещё впереди. Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы и эпидемиолог Геннадий Онищенко считает, что рост продолжится после праздников.

"После завершения новогодних каникул и праздничных выходных подъём заболеваемости, вероятно, придётся на январь и февраль", — уточнил эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Вакцинация против гриппа в России стартовала 4 сентября 2025 года. При охвате 54,5% населения заболеваемость оценивается как умеренная — около 1-1,3 млн случаев ОРВИ и гриппа суммарно в неделю. Доля заболевших среди привитых составляет 0,004%, однако в середине декабря показатели уже превысили уровень аналогичного периода прошлого года.