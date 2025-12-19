Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зима против пробуждения: почему привычный подъём ощущается тяжелее в холодные месяцы

Зимнюю утреннюю сонливость связали с дефицитом света — терапевт Лариса Батищева
Здоровье

Зимним утром подъем нередко превращается в испытание: даже после полноценного сна сохраняются вялость, зябкость и ощущение, что организму требуется больше времени на "запуск". Причина этого кроется не только в холоде, но и в сезонных изменениях физиологических процессов, влияющих на обмен веществ и биоритмы.

Девушка после пробуждения
Фото: Designed by Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка после пробуждения

Почему организм "тормозит" зимой

Как объясняет врач, в холодное время года утреннее самочувствие часто ухудшается из-за дефицита естественного света, замедления обмена веществ и перестройки терморегуляции. Эти факторы напрямую влияют на уровень энергии и способность быстро включаться в рабочий режим. В результате человек дольше чувствует сонливость и хуже переносит ранний подъем.

"Эти симптомы связаны с дефицитом естественного света, замедлением обменных процессов и изменением терморегуляции организма. Подъем и отход ко сну в одно и то же время поддерживают циркадные ритмы, что снижает утреннюю сонливость и ощущение холода", — пояснила врач-терапевт Лариса Батищева.

Роль режима сна и условий в спальне

Эксперт подчеркивает, что стабильный график сна остается базовым фактором зимнего самочувствия. Регулярное время отхода ко сну и пробуждения помогает организму адаптироваться к сокращенному световому дню и снижает нагрузку на нервную систему.

Отдельное внимание Батищева уделяет микроклимату в спальне. По ее словам, проветривание перед сном и свежий, умеренно прохладный воздух способствуют более эффективной ночной терморегуляции, благодаря чему утренний подъем переносится легче. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Пятиминутный ритуал после пробуждения

Ключевым элементом утреннего восстановления врач называет короткую физическую активность. Небольшая зарядка или растяжка сразу после пробуждения усиливают кровообращение и ускоряют выработку тепла, помогая организму быстрее перейти в активное состояние.

Дополнительно специалист рекомендует водные процедуры и свет. Контрастное умывание или теплый душ с постепенным снижением температуры стимулируют сосудистый тонус, а яркое освещение, в том числе искусственное, компенсирует нехватку солнца и поддерживает бодрствование.

Завтрак как фактор энергии

По словам Батищевой, утреннее питание напрямую связано с ощущением бодрости. Завтрак с достаточным содержанием белка и сложных углеводов поддерживает стабильный уровень глюкозы в крови и снижает риск слабости. Теплый напиток, в свою очередь, дополнительно активирует обменные процессы и помогает быстрее согреться.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
