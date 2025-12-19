Зима против пробуждения: почему привычный подъём ощущается тяжелее в холодные месяцы

Зимним утром подъем нередко превращается в испытание: даже после полноценного сна сохраняются вялость, зябкость и ощущение, что организму требуется больше времени на "запуск". Причина этого кроется не только в холоде, но и в сезонных изменениях физиологических процессов, влияющих на обмен веществ и биоритмы.
Как объясняет врач, в холодное время года утреннее самочувствие часто ухудшается из-за дефицита естественного света, замедления обмена веществ и перестройки терморегуляции. Эти факторы напрямую влияют на уровень энергии и способность быстро включаться в рабочий режим. В результате человек дольше чувствует сонливость и хуже переносит ранний подъем.
"Эти симптомы связаны с дефицитом естественного света, замедлением обменных процессов и изменением терморегуляции организма. Подъем и отход ко сну в одно и то же время поддерживают циркадные ритмы, что снижает утреннюю сонливость и ощущение холода", — пояснила врач-терапевт Лариса Батищева.
Эксперт подчеркивает, что стабильный график сна остается базовым фактором зимнего самочувствия. Регулярное время отхода ко сну и пробуждения помогает организму адаптироваться к сокращенному световому дню и снижает нагрузку на нервную систему.
Отдельное внимание Батищева уделяет микроклимату в спальне. По ее словам, проветривание перед сном и свежий, умеренно прохладный воздух способствуют более эффективной ночной терморегуляции, благодаря чему утренний подъем переносится легче. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Ключевым элементом утреннего восстановления врач называет короткую физическую активность. Небольшая зарядка или растяжка сразу после пробуждения усиливают кровообращение и ускоряют выработку тепла, помогая организму быстрее перейти в активное состояние.
Дополнительно специалист рекомендует водные процедуры и свет. Контрастное умывание или теплый душ с постепенным снижением температуры стимулируют сосудистый тонус, а яркое освещение, в том числе искусственное, компенсирует нехватку солнца и поддерживает бодрствование.
По словам Батищевой, утреннее питание напрямую связано с ощущением бодрости. Завтрак с достаточным содержанием белка и сложных углеводов поддерживает стабильный уровень глюкозы в крови и снижает риск слабости. Теплый напиток, в свою очередь, дополнительно активирует обменные процессы и помогает быстрее согреться.
