Синий свет в роли дирижёра: гаджеты удерживают организм в бодрствовании даже поздним вечером

Зафиксирована связь гаджетов с хроническим недосыпом — психиатр Галина Елисеева

Полноценный сон всё чаще становится дефицитом даже для людей без хронических заболеваний, и причина нередко лежит не в рабочем графике. Вечерние часы, которые должны готовить организм к отдыху, всё чаще проходят перед экранами.

Как гаджеты вмешиваются в биоритмы

По словам специалиста, примерно за два часа до привычного времени сна в организме запускается выработка мелатонина — гормона, отвечающего за ночные биоритмы. Именно он сигнализирует телу о наступлении ночи и формирует физиологическую готовность ко сну. На его активность влияют освещённость, температура тела, частота сердечных сокращений и артериальное давление.

"Примерно за два часа до привычного времени отхода ко сну организм начинает вырабатывать гормон сна — мелатонин. Он сообщает телу о том, что наступает ночь, и нам хочется спать. Мелатонин влияет на биоритмы, в некоторых случаях — на температуру тела, частоту сердечного ритма и артериальное давление. В основном мелатонин вырабатывается ночью: чем темнее вокруг, тем лучше", — рассказала врач-психиатр Галина Елисеева.

Активное использование смартфонов, ноутбуков и телевизоров перед сном, по её словам, нарушает регуляцию сна и бодрствования. Даже привычка "проверить новости" или досмотреть сериал смещает момент засыпания и мешает организму перейти в ночной режим. Об этом сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Синий свет и эффект перевозбуждения

Основным фактором риска врач называет синий свет экранов, который снижает выработку мелатонина. Дополнительную нагрузку создаёт динамичный контент — видео, игры, социальные сети, — поддерживающий возбуждение нервной системы в момент, когда ей требуется замедление.

Режимы "ночного экрана", по словам специалиста, лишь частично компенсируют вред. Они уменьшают интенсивность синего спектра, но не решают проблему информационной перегрузки. В результате человек продолжает откладывать сон, даже не осознавая, что нарушает собственный режим.

Такой сценарий со временем приводит к хроническому недосыпу, который перестаёт восприниматься как временное неудобство и начинает влиять на повседневное самочувствие.

Чем опасен дефицит сна

Регулярный недостаток сна отражается сразу на нескольких системах организма. Снижаются когнитивные функции: ухудшаются память, концентрация внимания и способность к обучению. Одновременно нарушается обмен веществ, усиливается тяга к углеводам и растёт риск набора веса.

Страдает и иммунная система, поскольку восстановительные процессы во сне не завершаются полноценно. Кроме того, люди, спящие меньше семи-восьми часов, чаще сталкиваются с раздражительностью, тревожностью и депрессивными состояниями.

"Минимизируйте воздействие гаджетов перед сном — и вы почувствуете разницу в качестве жизни уже в ближайшее время", — резюмировала Галина Елисеева.

Врач подчеркнула, что цифровая гигиена и планирование вечернего времени напрямую связаны с физическим и психологическим состоянием человека.