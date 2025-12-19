Ходьба без фанатизма: какое количество шагов действительно работает, а что — просто легенда

Ежедневная ходьба 7–8 тысяч шагов снижает риски заболеваний — врач Елена Павлова

Ежедневная физическая активность давно стала одной из ключевых тем в разговорах о здоровье. Всё больше людей задумываются, сколько нужно двигаться, чтобы чувствовать себя лучше и снизить риски для организма. Ходьба остаётся самым доступным и понятным способом поддерживать форму без изнурительных тренировок.

Фото: freepik by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Скандинавская ходьба

Малоподвижность опасна

Современный ритм жизни часто сводится к работе за компьютером и отдыху на диване. При таком режиме организм недополучает движения, что со временем отражается на весе, состоянии мышц и костей. Недостаток активности может привести к снижению мышечного тонуса, замедлению обмена веществ и повышению риска хронических заболеваний, включая потерю кальция после 50 лет.

Даже несколько тысяч шагов в день способны изменить ситуацию в лучшую сторону.

По словам врача по спортивной медицине областного врачебно-физкультурного диспансера Елены Павловой, универсальной нормы шагов, подходящей абсолютно всем, не существует.

"Норма в 10 тысяч шагов подходит большинству людей и считается хорошей целью для поддержания здоровья. Однако необходимое количество шагов зависит от возраста, уровня физической подготовки, наличия заболеваний и общей активности в течение дня", — отметила специалист.

Сколько шагов действительно нужно

Для многих оптимальной считается нагрузка в пределах 7-8 тысяч шагов в сутки. Этого достаточно, чтобы поддерживать общее здоровье и снизить вероятность проблем с сердцем и сосудами. При этом образ жизни играет важную роль: при сидячей работе потребность в движении выше, чем у тех, кто много передвигается в течение дня, сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Врач подчёркивает, что значение имеет не только количество, но и интенсивность нагрузки.

"Важно учитывать не только число шагов, но и качество физической активности. В ряде случаев интенсивные упражнения могут быть эффективнее, чем спокойная прогулка", — пояснила Елена Павлова.

Маленькие шаги — большие изменения

Даже небольшое увеличение активности даёт заметный эффект. Если добавить около двух тысяч шагов к привычному уровню, это примерно 20 минут ходьбы, которые положительно влияют на самочувствие. Регулярное движение помогает сердцу работать стабильнее, поддерживает мышцы и суставы, а также снижает риски, связанные с повторным распространением инфекций после болезни.

Специалист советует ориентироваться на собственные ощущения и повышать нагрузку постепенно, не забывая о регулярности и разнообразии. Прогулки можно сочетать с лёгкой гимнастикой, растяжкой или занятиями в фитнес-зале.

7 000 или 10 000 шагов: что выбрать

Семь тысяч шагов подойдут тем, кто только начинает вести активный образ жизни или имеет ограничения по здоровью. Такая нагрузка помогает поддерживать форму без перегрузки организма.

Десять тысяч шагов чаще выбирают люди с хорошей физической подготовкой или те, кто стремится улучшить выносливость и контролировать вес. Оба варианта полезны, если движение становится частью повседневной жизни.

Как увеличить ежедневную активность

Оцените текущий уровень с помощью фитнес-браслета или приложения

Добавляйте по 500-1000 шагов каждые несколько дней

Чаще выбирайте лестницы вместо лифта

Планируйте короткие прогулки в обеденный перерыв или вечером

Популярные вопросы

Сколько шагов в день нужно для здоровья?

Для большинства людей достаточно 7-10 тысяч шагов с учётом возраста и физической формы.

Можно ли заменить ходьбу тренировками?

Интенсивные занятия в спортзале могут частично компенсировать шаги, но ежедневное движение всё равно важно.

Что лучше для начинающих — шаги или фитнес?

Ходьба считается самым безопасным и доступным стартом, после которого можно подключать другие виды активности.