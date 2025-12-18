Праздничное меню подводит незаметно: какие блюда делают Новый год испытанием для желудка

Избыточное количество майонеза и жирные блюда во время новогоднего застолья перегружают пищеварительную систему. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала диетолог, эндокринолог, трихолог, кандидат медицинских наук и эксперт Роскачества Елена Сюракшина.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Селёдка под шубой на праздничном столе

Она отметила, что традиционные праздничные блюда, такие как "селедка под шубой", "оливье" и мясо по-французски, становятся главной причиной проблем с желудком после застолий. По словам врача, все эти блюда объединяет одно — чрезмерное использование майонеза.

"Все, что связано с майонезом, для поджелудочной и для желудка является большой нагрузкой. Особенно это касается салатов, где каждый слой буквально пропитан соусом. Если заменить майонез на сметану или греческий йогурт, блюда станут легче и безопаснее. Это поможет сохранить вкус, но избежать тяжести после еды", — пояснила Сюракшина.

Врач подчеркнула, что еще одна частая ошибка — злоупотребление жирными и жареными продуктами в надежде, что они помогут меньше пьянеть. Однако, по словам эксперта, подобный подход только усиливает нагрузку на печень.

"Мнение о том, что жирная еда помогает не пьянеть, — это миф. Даже при обильной пище алкоголь все равно усваивается, а жирные блюда лишь мешают работе печени. Лучше отказаться от слишком жирного, жареного и копченого. Это позволит встретить праздник без тяжести и дискомфорта", — отметила диетолог.

Сюракшина добавила, что сбалансированный подход к выбору блюд — главный секрет хорошего самочувствия после застолья. Она рекомендовала отдавать предпочтение легким соусам, оливковому маслу и свежим ингредиентам, которые не перегружают организм.