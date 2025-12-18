Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никита Джигурда хочет в пятый раз стать отцом в 2026 году
Пумы в Патагонии сократили охотничьи территории из-за пингвинов — эколог Серота
Житель Северной Осетии выжил после нападения волка — местная администрация
Тысячи фермеров протестуют в Брюсселе против политики ЕС и соглашения с МЕРКОСУР
Итальянские кондитеры используют рикотту для кремовых десертов
Средство для контуринга носа должно быть на 1-2 тона темнее цвета кожи
Цифровые платформы контролируют процессы ремонта в СТО — Autoblog
Неаккуратное резюме производит отрицательное впечатление — HR Смирнова
Детское шампанское содержит избыток сахара и консервантов — педиатр Мальцева

Праздничное меню подводит незаметно: какие блюда делают Новый год испытанием для желудка

Праздничное меню подводит незаметно: какие блюда делают Новый год испытанием для желу
Здоровье

Избыточное количество майонеза и жирные блюда во время новогоднего застолья перегружают пищеварительную систему. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала диетолог, эндокринолог, трихолог, кандидат медицинских наук и эксперт Роскачества Елена Сюракшина.

Селёдка под шубой на праздничном столе
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Селёдка под шубой на праздничном столе

Она отметила, что традиционные праздничные блюда, такие как "селедка под шубой", "оливье" и мясо по-французски, становятся главной причиной проблем с желудком после застолий. По словам врача, все эти блюда объединяет одно — чрезмерное использование майонеза.

"Все, что связано с майонезом, для поджелудочной и для желудка является большой нагрузкой. Особенно это касается салатов, где каждый слой буквально пропитан соусом. Если заменить майонез на сметану или греческий йогурт, блюда станут легче и безопаснее. Это поможет сохранить вкус, но избежать тяжести после еды", — пояснила Сюракшина.

Врач подчеркнула, что еще одна частая ошибка — злоупотребление жирными и жареными продуктами в надежде, что они помогут меньше пьянеть. Однако, по словам эксперта, подобный подход только усиливает нагрузку на печень.

"Мнение о том, что жирная еда помогает не пьянеть, — это миф. Даже при обильной пище алкоголь все равно усваивается, а жирные блюда лишь мешают работе печени. Лучше отказаться от слишком жирного, жареного и копченого. Это позволит встретить праздник без тяжести и дискомфорта", — отметила диетолог.

Сюракшина добавила, что сбалансированный подход к выбору блюд — главный секрет хорошего самочувствия после застолья. Она рекомендовала отдавать предпочтение легким соусам, оливковому маслу и свежим ингредиентам, которые не перегружают организм.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Расширение Вселенной подтверждено реликтовым излучением
Космос
Расширение Вселенной подтверждено реликтовым излучением
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Садоводство, цветоводство
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Новости спорта
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Популярное
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия

Германия столкнулась с резким падением своего присутствия на российском рынке. Объём немецкого экспорта в Россию сократился более чем на 70 процентов.

Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
Житель Индианы рассказал о странных совпадениях после смерти родственников Вероника Эйнуллаева Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц Сергей Милешкин Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Последние материалы
Никита Джигурда хочет в пятый раз стать отцом в 2026 году
Пумы в Патагонии сократили охотничьи территории из-за пингвинов — эколог Серота
Житель Северной Осетии выжил после нападения волка — местная администрация
Тысячи фермеров протестуют в Брюсселе против политики ЕС и соглашения с МЕРКОСУР
Праздничное меню подводит незаметно: какие блюда делают Новый год испытанием для желу
Итальянские кондитеры используют рикотту для кремовых десертов
Средство для контуринга носа должно быть на 1-2 тона темнее цвета кожи
Цифровые платформы контролируют процессы ремонта в СТО — Autoblog
Неаккуратное резюме производит отрицательное впечатление — HR Смирнова
Детское шампанское содержит избыток сахара и консервантов — педиатр Мальцева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.