Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Все выгодные квартиры доступны в открытом доступе — риелтор Апрелев
Термины апельсин и хлеб используют для описания кислотности кофе — бариста
Европа столкнулась с сильной зависимостью от российских удобрений
Казачество Дальнего Востока: курс на образование, кадры и поддержку СВО
Декабрьская проверка луковиц помогает предотвратить гниль и плесень — Actualno
Гирлянды и хвойные венки создают новогоднее настроение — дизайнер Макарова
Учёные обнаружили генерацию кислорода в полной темноте на глубине 4 км — Earth
Фраза про заливную рыбу из "Иронии судьбы" стала хитом
Установка увлажнителя вдали от окон повышает его эффективность зимой — эксперт Липман

Смертельный груз молчания: как непрожитые эмоции разрушают ваше здоровье

Подавление раздражения вредит физическому здоровью — психолог Мухина
Здоровье

Постоянное подавление раздражения может негативно сказаться не только на психике, но и на физическом здоровье человека. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог Анна Мухина.

Телефон
Фото: www.freepik.com by cookie_studio is licensed under Free More info
Телефон

Подавление раздражения, как и любых других эмоций, может быть опасным для психического и физического здоровья человека, подчеркнула Мухина. По ее словам, важно позволять себе испытывать чувства, но при этом контролировать поведение и направлять эмоциональную энергию в безопасное русло.

"Эмоции нельзя подавлять, потому что человек имеет право на любые переживания. Важно это осознавать и принимать свои чувства. Однако при этом необходимо контролировать собственное поведение и выбирать безопасные способы выражения эмоций. Признание и реализация чувств — это основа психического и физического здоровья", — отметила психолог.

Она пояснила, что невыраженные чувства со временем находят выход через тело и могут стать причиной психосоматических заболеваний. Поэтому важно подбирать экологичные способы разрядки раздражения или злости — такие, которые не наносят вреда себе или другим людям.

"Наиболее безопасный способ выразить злость или раздражение — использовать физическую активность. Если возникает сильное напряжение, его лучше направить в действие: порвать бумагу, постучать по подушке или покидать мячик. Такие способы позволяют разрядить эмоции без вреда для себя и окружающих. Ведь нанести удар по человеку — не только неправильно, но и уголовно наказуемо", — подчеркнула Мухина.

Она добавила, что во время раздражения организм реагирует физиологически — мышцы напрягаются, готовясь к действию. Если напряжение не разрядить, оно сохраняется в теле, мешает нормальному кровообращению и становится причиной хронического внутреннего напряжения. По словам специалиста, признание своих эмоций и своевременное их выражение позволяют сохранить психологическое равновесие и поддерживать здоровье.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Красота и стиль
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Пять базовых упражнений снижают жировую массу на животе — Alfavita
Новости спорта
Пять базовых упражнений снижают жировую массу на животе — Alfavita
Историки подтвердили уникальность затмения 2027 года — fanpage
Наука и техника
Историки подтвердили уникальность затмения 2027 года — fanpage
Популярное
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия

Германия столкнулась с резким падением своего присутствия на российском рынке. Объём немецкого экспорта в Россию сократился более чем на 70 процентов.

Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
Житель Индианы рассказал о странных совпадениях после смерти родственников Вероника Эйнуллаева Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц Сергей Милешкин Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Последние материалы
Биозавивка ухудшает состояние повреждённых и обесцвеченных волос
Подавление раздражения вредит физическому здоровью — психолог Мухина
Установка увлажнителя вдали от окон повышает его эффективность зимой — эксперт Липман
Двухчасовое сидение снижает эндотелиальную реакцию артерий — тренеры
Забитый воздушный фильтр снижает мощность двигателя — Autoblog
Масло для пончиков должно иметь высокую дымность
Француженки обычно отказываются от яркого зимнего гардероба — стилист Волконская
Платина обновила 12-летний пик
Постоянный подсчёт калорий усиливает стресс при питании — нутрициолог Шарапова
Хризантема Коко Шанель формирует плотный белый шар
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.