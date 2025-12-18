Смертельный груз молчания: как непрожитые эмоции разрушают ваше здоровье

Подавление раздражения вредит физическому здоровью — психолог Мухина

Постоянное подавление раздражения может негативно сказаться не только на психике, но и на физическом здоровье человека. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог Анна Мухина.

Подавление раздражения, как и любых других эмоций, может быть опасным для психического и физического здоровья человека, подчеркнула Мухина. По ее словам, важно позволять себе испытывать чувства, но при этом контролировать поведение и направлять эмоциональную энергию в безопасное русло.

"Эмоции нельзя подавлять, потому что человек имеет право на любые переживания. Важно это осознавать и принимать свои чувства. Однако при этом необходимо контролировать собственное поведение и выбирать безопасные способы выражения эмоций. Признание и реализация чувств — это основа психического и физического здоровья", — отметила психолог.

Она пояснила, что невыраженные чувства со временем находят выход через тело и могут стать причиной психосоматических заболеваний. Поэтому важно подбирать экологичные способы разрядки раздражения или злости — такие, которые не наносят вреда себе или другим людям.

"Наиболее безопасный способ выразить злость или раздражение — использовать физическую активность. Если возникает сильное напряжение, его лучше направить в действие: порвать бумагу, постучать по подушке или покидать мячик. Такие способы позволяют разрядить эмоции без вреда для себя и окружающих. Ведь нанести удар по человеку — не только неправильно, но и уголовно наказуемо", — подчеркнула Мухина.

Она добавила, что во время раздражения организм реагирует физиологически — мышцы напрягаются, готовясь к действию. Если напряжение не разрядить, оно сохраняется в теле, мешает нормальному кровообращению и становится причиной хронического внутреннего напряжения. По словам специалиста, признание своих эмоций и своевременное их выражение позволяют сохранить психологическое равновесие и поддерживать здоровье.