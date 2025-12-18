Минус на весах без диет обернулся сюрпризом: трендовый напиток из соцсетей дал побочку организму

В социальных сетях набирает популярность новый способ "быстрого похудения", который обещает минус на весах без диет и тренировок. Фитнес-блогеры советуют добавлять в рацион жидкий хлорофилл и цитрат магния, уверяя, что это почти равноценно полезному питанию. На практике же увлечение такими добавками все чаще оборачивается проблемами со здоровьем.
Жидкий хлорофилл активно продвигают как средство для детокса, ускорения обмена веществ и "очищения" организма. Его нередко сравнивают с порцией свежей зелени, хотя с точки зрения питания это некорректно. Клинических доказательств того, что хлорофилл способен снижать вес, нет, а эффект "легкости" после приема чаще связан с реакцией желудочно-кишечного тракта.
"При приеме внутрь он не "очищает организм", а в ряде случаев может вызывать тошноту, диарею, боли в животе и аллергические реакции", — пояснила врач-гастроэнтеролог врачебной амбулатории "Отрадное" Красногорской больницы Минздрава МО Юлия Сластен интернет-изданию "Подмосковье сегодня".
Еще один популярный компонент "похудательных схем" — цитрат магния. Его действие хорошо известно: он обладает выраженным слабительным эффектом. Потеря килограммов в этом случае связана не с расщеплением жира, а с уходом жидкости и содержимого кишечника.
"Потеря веса в этом случае связана не с сжиганием жира, а с потерей жидкости и содержимого кишечника", — отметила Юлия Сластен.
Регулярное использование таких средств без показаний может привести к обезвоживанию, нарушению электролитного баланса, скачкам давления и даже сбоям сердечного ритма. Особенно уязвимы люди с заболеваниями почек, сердца и хроническими проблемами ЖКТ.
Специалисты подчеркивают: витамины и минералы — это дополнение, а не альтернатива сбалансированному рациону. Суточная потребность в магнии, как правило, покрывается обычным питанием, а назначение препаратов должно происходить по рекомендации врача. У хлорофилла и вовсе нет профилактических доз для снижения массы тела.
В качестве более мягкого инструмента иногда рассматривают пищевые волокна, например псиллиум. Он помогает нормализовать работу кишечника и дольше сохранять чувство сытости, но и здесь важны вода и соблюдение дозировок.
"В отличие от слабительных, псилум действует мягко и безопасно при соблюдении рекомендаций по дозировке", — пояснила специалист.
Хлорофилл часто выбирают из-за моды и простоты применения, но его эффект не подтвержден исследованиями. Цитрат магния дает быстрый, но обманчивый результат за счет слабительного действия. Псиллиум работает как пищевое волокно и может быть полезен при корректном использовании. Самым надежным способом по-прежнему остается сочетание питания, физической активности и контроля причин набора веса, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Перед использованием таких средств важно понимать их реальные свойства и ограничения.
Преимущества обычно связывают с удобством и быстрым субъективным эффектом.
К минусам относят риски для ЖКТ, обезвоживание и отсутствие долгосрочного результата.
Особенно важно учитывать индивидуальные противопоказания и состояние здоровья.
Начать с оценки рациона и режима питания, а не с добавок.
Поддерживать регулярную физическую активность, подходящую по уровню нагрузки.
Использовать витамины и минералы только по показаниям и после консультации врача.
Следить за водным балансом и реакцией организма на любые изменения.
Нет, он не влияет на сжигание жира и не заменяет питание.
Пищевые волокна действуют мягче, но требуют соблюдения дозировки и питьевого режима.
Цена варьируется, но без изменения образа жизни эффект будет краткосрочным.
