Минус на весах без диет обернулся сюрпризом: трендовый напиток из соцсетей дал побочку организму

Здоровье

В социальных сетях набирает популярность новый способ "быстрого похудения", который обещает минус на весах без диет и тренировок. Фитнес-блогеры советуют добавлять в рацион жидкий хлорофилл и цитрат магния, уверяя, что это почти равноценно полезному питанию. На практике же увлечение такими добавками все чаще оборачивается проблемами со здоровьем.

Хлорофилл
Фото: Designed by Freepik by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хлорофилл

Модный тренд вместо здорового подхода

Жидкий хлорофилл активно продвигают как средство для детокса, ускорения обмена веществ и "очищения" организма. Его нередко сравнивают с порцией свежей зелени, хотя с точки зрения питания это некорректно. Клинических доказательств того, что хлорофилл способен снижать вес, нет, а эффект "легкости" после приема чаще связан с реакцией желудочно-кишечного тракта.

"При приеме внутрь он не "очищает организм", а в ряде случаев может вызывать тошноту, диарею, боли в животе и аллергические реакции", — пояснила врач-гастроэнтеролог врачебной амбулатории "Отрадное" Красногорской больницы Минздрава МО Юлия Сластен интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Цитрат магния и иллюзия снижения веса

Еще один популярный компонент "похудательных схем" — цитрат магния. Его действие хорошо известно: он обладает выраженным слабительным эффектом. Потеря килограммов в этом случае связана не с расщеплением жира, а с уходом жидкости и содержимого кишечника.

"Потеря веса в этом случае связана не с сжиганием жира, а с потерей жидкости и содержимого кишечника", — отметила Юлия Сластен.

Регулярное использование таких средств без показаний может привести к обезвоживанию, нарушению электролитного баланса, скачкам давления и даже сбоям сердечного ритма. Особенно уязвимы люди с заболеваниями почек, сердца и хроническими проблемами ЖКТ.

Почему добавки не заменяют питание

Специалисты подчеркивают: витамины и минералы — это дополнение, а не альтернатива сбалансированному рациону. Суточная потребность в магнии, как правило, покрывается обычным питанием, а назначение препаратов должно происходить по рекомендации врача. У хлорофилла и вовсе нет профилактических доз для снижения массы тела.

В качестве более мягкого инструмента иногда рассматривают пищевые волокна, например псиллиум. Он помогает нормализовать работу кишечника и дольше сохранять чувство сытости, но и здесь важны вода и соблюдение дозировок.

"В отличие от слабительных, псилум действует мягко и безопасно при соблюдении рекомендаций по дозировке", — пояснила специалист.

Сравнение популярных средств для контроля веса

Хлорофилл часто выбирают из-за моды и простоты применения, но его эффект не подтвержден исследованиями. Цитрат магния дает быстрый, но обманчивый результат за счет слабительного действия. Псиллиум работает как пищевое волокно и может быть полезен при корректном использовании. Самым надежным способом по-прежнему остается сочетание питания, физической активности и контроля причин набора веса, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Плюсы и минусы модных добавок

Перед использованием таких средств важно понимать их реальные свойства и ограничения.
Преимущества обычно связывают с удобством и быстрым субъективным эффектом.
К минусам относят риски для ЖКТ, обезвоживание и отсутствие долгосрочного результата.
Особенно важно учитывать индивидуальные противопоказания и состояние здоровья.

Советы шаг за шагом: как подходить к снижению веса

  1. Начать с оценки рациона и режима питания, а не с добавок.

  2. Поддерживать регулярную физическую активность, подходящую по уровню нагрузки.

  3. Использовать витамины и минералы только по показаниям и после консультации врача.

  4. Следить за водным балансом и реакцией организма на любые изменения.

Популярные вопросы о похудении с добавками

Можно ли похудеть только на хлорофилле?

Нет, он не влияет на сжигание жира и не заменяет питание.

Что безопаснее: магний или пищевые волокна?

Пищевые волокна действуют мягче, но требуют соблюдения дозировки и питьевого режима.

Сколько стоят такие добавки и есть ли смысл их покупать?

Цена варьируется, но без изменения образа жизни эффект будет краткосрочным.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
