Активная жизнь не спасла: тревожный признак месяцами маскировался под спорт — и привёл к катастрофе

Рак кишечника у 24-летней жительницы США выявили на III стадии — Daily Mail

Иногда тревожный сигнал организма кажется мелочью, особенно если ты молод и активен. Именно так произошло с 24-летней американкой, которая долго игнорировала симптом, не вписывающийся в привычную картину "здорового возраста". Последствия оказались куда серьёзнее, чем она могла представить.

Фото: freepik.com is licensed under Free More Info онкобольной рак больница

Симптом, который не восприняли всерьёз

Пейдж Зайферт из Колорадо вела насыщенную жизнь: много двигалась, занималась спортом, регулярно каталась на велосипеде. Когда появилась усталость и периодическая боль в животе, девушка решила, что дело в нагрузках. Первый визит к врачу только укрепил это ощущение — медик заявил, что в 24 года вероятность онкологии крайне низкая, и ограничился поверхностным осмотром.

Однако состояние не улучшалось. Со временем добавился более тревожный признак — кровь при походе в туалет. Это произошло в августе, но даже тогда Пейдж не сразу решилась на повторное обследование, откладывая визит ещё несколько месяцев.

Диагноз, который прозвучал слишком поздно

Зимой девушка всё же попала к специалистам и подробно описала симптомы. Реакция врачей была совсем иной: её срочно направили на колоноскопию. Исследование показало наличие злокачественной опухоли кишечника, уже вышедшей за пределы органа. Речь шла о третьей стадии рака, сообщает "Царьград".

"Да, во время процедуры они нашли образование. Причём такое, что у них не оставалось сомнений, что это рак. Это был худший сценарий. У меня сразу же возникла мысль, неужели я умру. Это ужасное чувство. Рак распространился за пределы кишечника, это означало, что его будет сложнее лечить", — рассказала Пейдж Зайферт журналистам.

Лечение и реакция общества

Пейдж прошла операцию и 12 курсов тяжёлой химиотерапии. Сегодня она находится в ремиссии. История вызвала бурную реакцию читателей, особенно в Европе. Многие отметили, что молодым пациентам часто отказывают в серьёзной диагностике, ссылаясь на возраст.

В комментариях пользователи делились похожими ситуациями: ожидание обследований месяцами, страх перед процедурами и недоверие со стороны врачей. Всё это, по их словам, нередко приводит к позднему выявлению болезни.

Советы при тревожных симптомах

Фиксируйте изменения самочувствия, даже если они кажутся незначительными. Не связывайте всё исключительно с образом жизни или тренировками. При повторяющихся симптомах настаивайте на обследованиях. Не бойтесь получать второе мнение и проходить диагностику.

Популярные вопросы о ранних симптомах рака кишечника

Какие признаки нельзя игнорировать?

Кровь в стуле, необъяснимая усталость, боли в животе и резкие изменения пищеварения требуют внимания врача.

Что лучше: подождать или обследоваться сразу?

Раннее обследование даёт больше шансов на благоприятный исход и спокойствие.

Насколько сложна колоноскопия?

Процедура неприятная, но кратковременная и значительно менее тяжёлая, чем лечение запущенной стадии заболевания.