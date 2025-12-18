Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Реализация инициатив по ЖКУ зависит от возможностей регионов – депутат Бессараб
Ирландское говяжье рагу входит в число самых высоко оценённых рецептов Simply Recipes
Россиян ждёт "новая бедность" — социолог Девлешова
Конфликт РФ и Запада выходит за пределы геополитики — политолог Нарочницкая
Учёные зафиксировали необычное космическое событие с участием новорождённых звёзд
Приморье и Сахалин вводят ограничения на вылов креветки
Стас Пьеха напомнил о том, что он учится на психолога
Хлеб удерживает мясной сок в котлетах при жарке — кулинары
Верхние части дверей и рамы картин остаются самыми пыльными зонами квартиры

Активная жизнь не спасла: тревожный признак месяцами маскировался под спорт — и привёл к катастрофе

Рак кишечника у 24-летней жительницы США выявили на III стадии — Daily Mail
Здоровье

Иногда тревожный сигнал организма кажется мелочью, особенно если ты молод и активен. Именно так произошло с 24-летней американкой, которая долго игнорировала симптом, не вписывающийся в привычную картину "здорового возраста". Последствия оказались куда серьёзнее, чем она могла представить.

онкобольной рак больница
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
онкобольной рак больница

Симптом, который не восприняли всерьёз

Пейдж Зайферт из Колорадо вела насыщенную жизнь: много двигалась, занималась спортом, регулярно каталась на велосипеде. Когда появилась усталость и периодическая боль в животе, девушка решила, что дело в нагрузках. Первый визит к врачу только укрепил это ощущение — медик заявил, что в 24 года вероятность онкологии крайне низкая, и ограничился поверхностным осмотром.

Однако состояние не улучшалось. Со временем добавился более тревожный признак — кровь при походе в туалет. Это произошло в августе, но даже тогда Пейдж не сразу решилась на повторное обследование, откладывая визит ещё несколько месяцев.

Диагноз, который прозвучал слишком поздно

Зимой девушка всё же попала к специалистам и подробно описала симптомы. Реакция врачей была совсем иной: её срочно направили на колоноскопию. Исследование показало наличие злокачественной опухоли кишечника, уже вышедшей за пределы органа. Речь шла о третьей стадии рака, сообщает "Царьград".

"Да, во время процедуры они нашли образование. Причём такое, что у них не оставалось сомнений, что это рак. Это был худший сценарий. У меня сразу же возникла мысль, неужели я умру. Это ужасное чувство. Рак распространился за пределы кишечника, это означало, что его будет сложнее лечить", — рассказала Пейдж Зайферт журналистам.

Лечение и реакция общества

Пейдж прошла операцию и 12 курсов тяжёлой химиотерапии. Сегодня она находится в ремиссии. История вызвала бурную реакцию читателей, особенно в Европе. Многие отметили, что молодым пациентам часто отказывают в серьёзной диагностике, ссылаясь на возраст.

В комментариях пользователи делились похожими ситуациями: ожидание обследований месяцами, страх перед процедурами и недоверие со стороны врачей. Всё это, по их словам, нередко приводит к позднему выявлению болезни.

Советы при тревожных симптомах

  1. Фиксируйте изменения самочувствия, даже если они кажутся незначительными.
  2. Не связывайте всё исключительно с образом жизни или тренировками.
  3. При повторяющихся симптомах настаивайте на обследованиях.
  4. Не бойтесь получать второе мнение и проходить диагностику.

Популярные вопросы о ранних симптомах рака кишечника

Какие признаки нельзя игнорировать?

Кровь в стуле, необъяснимая усталость, боли в животе и резкие изменения пищеварения требуют внимания врача.

Что лучше: подождать или обследоваться сразу?

Раннее обследование даёт больше шансов на благоприятный исход и спокойствие.

Насколько сложна колоноскопия?

Процедура неприятная, но кратковременная и значительно менее тяжёлая, чем лечение запущенной стадии заболевания.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Бизнес
Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Монофосфат калия используют для подкормки малины в декабре
Садоводство, цветоводство
Монофосфат калия используют для подкормки малины в декабре
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Садоводство, цветоводство
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Популярное
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия

Германия столкнулась с резким падением своего присутствия на российском рынке. Объём немецкого экспорта в Россию сократился более чем на 70 процентов.

Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин В Пенсильвании фиксируют сообщения о неизвестных существах Вероника Эйнуллаева Полный привод увеличивает расход топлива и массу автомобиля — автоэксперты Сергей Милешкин
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Последние материалы
Конфликт РФ и Запада выходит за пределы геополитики — политолог Нарочницкая
Учёные зафиксировали необычное космическое событие с участием новорождённых звёзд
Приморье и Сахалин вводят ограничения на вылов креветки
Съёмная баска вошла в зимние тренды благодаря универсальности — Shein
Заражённые вредителями растения угрожают всей коллекции — Country Living
Утреннее пение помогает птицам разогреть голосовой аппарат — Science Press
Стас Пьеха напомнил о том, что он учится на психолога
Хум вошёл в Книгу рекордов как самый маленький город мира
Хлеб удерживает мясной сок в котлетах при жарке — кулинары
Кошки пролезают в узкие проёмы из-за подвижного плечевого пояса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.