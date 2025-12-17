Лечат по полису, но денег не видят: почему подмосковные больницы массово теряют оплату ОМС

Восьми больницам Подмосковья не оплатили более 600 млн рублей по ОМС в 2025 году

Подмосковная система здравоохранения сталкивается с нарастающими финансовыми трудностями, которые становятся заметны не только специалистам, но и пациентам. Речь идет о сотнях миллионов рублей, не компенсированных больницам по полисам ОМС из-за выявленных нарушений. Проверки показывают, что во многих медучреждениях проблемы не только сохраняются, но и усиливаются.

Где нарушений оказалось больше всего

Анализ данных страховых компаний выявил явных лидеров по количеству дефектов оказания и оформления медицинской помощи. Наибольшее число нарушений зафиксировано в больницах Красногорска — почти 55,5 тысячи случаев. Следом идут Люберцы с 40 тысячами дефектов и Королев, где насчитали около 32 тысяч.

Речь идет не о формальностях. Каждый такой дефект означает либо ошибки в документации, либо вопросы к качеству лечения, либо услуги, которые по правилам не должны были оплачиваться по медполису. В совокупности это напрямую отражается на бюджетах больниц и устойчивости всей системы.

Финансовые потери и управленческие перестановки

В восьми областных больницах Подмосковья в 2025 году одновременно выросли и количество нарушений, и объем неоплаты. Такая динамика говорит о том, что предпринятые меры пока не дают ощутимого эффекта.

Особое внимание привлекает ситуация в Люберецкой областной больнице. Бывший главврач Дмитрий Семенцов стал фигурантом уголовного дела о взятке, а его место занял Олег Костин, ранее возглавлявший министерство здравоохранения Саратовской области. Однако при новом руководстве объем финансовых дефектов увеличился на 40% — страховые компании не оплатили 83 млн рублей за девять месяцев.

Эффект перекочевывающих проблем

История получила продолжение в Одинцовской больнице, где Семенцов работал ранее. После его ухода учреждение возглавил Александр Грицанчук, но в 2025 году количество дефектов здесь выросло сразу на 70% по сравнению с предыдущим периодом. Общая сумма неоплаты превысила 103 млн рублей.

Серьезные потери зафиксированы и в других медучреждениях региона. Балашихинская больница недополучила 81 млн рублей, Королевская — 93 млн, а Красногорская — 95 млн рублей. Эти суммы сопоставимы с годовыми затратами на современное медицинское оборудование, лекарства и расходные материалы, сообщает издание "Акценты".

Когда ошибок меньше, а потери больше

Отдельно выделяется ситуация в Сергиево-Посадской больнице, где при главвраче Олеге Дмитриеве объем неоплаты медицинской помощи вырос на 85,4%, а число дефектов — более чем на 50%. Это один из самых резких скачков по региону.

Есть и обратные примеры. В Щелковской больнице под руководством Николая Красикова количество дефектов снизилось на 17,9%, однако сумма неоплаты при этом увеличилась на 26,4%. Такая картина может говорить о том, что ошибки стали реже, но каждая из них обходится системе значительно дороже.

Популярные вопросы о проблемах ОМС в Подмосковье

Почему страховые компании отказывают в оплате услуг?

Чаще всего из-за ошибок в документах, несоответствия стандартам лечения или включения услуг, не входящих в программу ОМС.

Что лучше: меньше дефектов или меньшая сумма неоплаты?

Оптимален баланс. Сокращение числа дефектов важно, но без контроля их "стоимости" финансовые потери могут расти.

Как это отражается на пациентах?

Косвенно — через дефицит средств на оборудование, лекарства, витамины, расходники и комфортные условия лечения.