Кишечный след в нервной системе: бактерии оказались связаны с ускорением рассеянного склероза

Связь между кишечником и нервной системой продолжает раскрывать неожиданные детали, которые меняют взгляд на аутоиммунные заболевания. Новые данные указывают на то, что отдельные кишечные бактерии способны не просто влиять на иммунитет, но и ускорять течение рассеянного склероза. Ключевую роль в этом процессе играет сочетание воспаления и молекулярного сходства бактерий с тканями нервной системы. Об этом сообщает agi.
Рассеянный склероз относится к аутоиммунным заболеваниям, при которых иммунная система по ошибке атакует собственные ткани организма. Основной мишенью становится миелин — защитная оболочка нервных волокон, обеспечивающая быструю передачу нервных импульсов. Его повреждение приводит к нарушению чувствительности, двигательных функций и когнитивных процессов.
Современные исследования все чаще рассматривают кишечник как активного участника этих процессов. Микроорганизмы, населяющие ЖКТ, напрямую взаимодействуют с иммунными клетками и влияют на сигналы между телом и мозгом, что укладывается в концепцию оси "кишечник — мозг". При сбое этого баланса иммунная регуляция может смещаться в сторону агрессии.
"Мы знаем, что кишечная микробиота влияет на иммунную систему, но механизмы, участвующие в рассеянном склерозе, еще не полностью выяснены", — пояснила профессор Базельского и Боннского университетов, невролог университетской клиники Бонна Энн-Катрин Пробстель.
Центральным элементом исследования стала так называемая молекулярная мимикрия. Речь идет о ситуации, когда структуры на поверхности бактерий по своему строению напоминают молекулы собственных тканей организма. В данном случае сходство было выявлено между компонентами некоторых кишечных бактерий и миелином.
При наличии воспалительной среды иммунная система активируется против бактерий, но из-за структурного сходства начинает воспринимать миелин как аналогичную угрозу. Это запускает ошибочный иммунный ответ, который выходит за пределы кишечника и затрагивает нервную систему.
В эксперименте использовались мышиные модели с генетической предрасположенностью к рассеянному склерозу. Исследователи ввели провоспалительные бактерии сальмонеллы, модифицированные так, чтобы их поверхностные структуры напоминали миелин. Для сравнения применялись контрольные бактерии без подобных свойств.
У животных, контактировавших с "миметическими" бактериями, болезнь развивалась заметно быстрее. Иммунные клетки активнее размножались, проникали в нервную систему и повреждали миелиновую оболочку.
"Присутствие провоспалительных бактерий само по себе лишь ограниченно подпитывает болезнь, но именно сочетание воспаления и сходства с миелином запускает более агрессивный иммунный ответ", — отметила Энн-Катрин Пробстель.
Дополнительные эксперименты проводились с использованием Escherichia coli — бактерии, которая обычно присутствует в кишечнике и не вызывает выраженного воспаления. Даже после модификации для имитации миелина течение заболевания у мышей оставалось более мягким.
Это подтверждает, что ключевым фактором является не только сходство структур, но и общее состояние иммунной системы. Именно воспалительный фон определяет, перерастёт ли контакт с бактериями в разрушительный аутоиммунный процесс, что перекликается с тем, как формируется и нарушается иммунитет человека.
Полученные данные меняют подход к терапии, основанной на воздействии на микробиоту. Исследование показывает, что важно учитывать не просто набор бактерий, но и их молекулярные характеристики, а также среду, в которой они взаимодействуют с иммунной системой.
"В перспективе, возможно, удастся использовать бактерии, которые активно успокаивают иммунную систему и формируют толерантность, а не агрессию по отношению к миелину", — подчеркнула Энн-Катрин Пробстель.
Одновременно работа указывает на риски методов лечения, стимулирующих иммунитет через микробиом. В определённых условиях такие вмешательства могут не ослаблять, а усиливать аутоиммунные реакции, ускоряя прогрессирование заболевания.
Провоспалительные бактерии создают активную иммунную среду, в которой молекулярная мимикрия приводит к агрессивному ответу и повреждению миелина. Нейтральные бактерии, даже при структурном сходстве, не запускают столь выраженных реакций. Это подчёркивает, что решающим является сочетание факторов, а не один отдельный триггер.
Подходы, ориентированные на микробиом, открывают новые возможности, но требуют осторожности и точной настройки.
К преимуществам относятся:
более мягкая регуляция иммунных реакций;
потенциал замедления аутоиммунного повреждения;
перспективы персонализированной терапии.
Среди ограничений:
риск усиления воспаления при ошибочном подборе вмешательств;
сложность прогнозирования долгосрочных эффектов;
необходимость комплексной диагностики.
Оценивать иммунный статус до начала вмешательства.
Учитывать наличие хронического воспаления.
Использовать только клинически обоснованные методы.
Регулярно отслеживать динамику симптомов.
Как кишечные бактерии могут влиять на рассеянный склероз?
Через взаимодействие с иммунной системой и запуск аутоиммунных реакций при определённых условиях.
Можно ли скорректировать микробиоту для замедления болезни?
Потенциально да, но только при строгом медицинском контроле.
Что важнее — состав бактерий или воспаление?
Исследование показывает, что решающим является их сочетание.
