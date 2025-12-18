Кишечный след в нервной системе: бактерии оказались связаны с ускорением рассеянного склероза

Кишечные бактерии ускорили развитие рассеянного склероза — agi

Связь между кишечником и нервной системой продолжает раскрывать неожиданные детали, которые меняют взгляд на аутоиммунные заболевания. Новые данные указывают на то, что отдельные кишечные бактерии способны не просто влиять на иммунитет, но и ускорять течение рассеянного склероза. Ключевую роль в этом процессе играет сочетание воспаления и молекулярного сходства бактерий с тканями нервной системы. Об этом сообщает agi.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Микромир под микроскопом

Как кишечные бактерии связаны с рассеянным склерозом

Рассеянный склероз относится к аутоиммунным заболеваниям, при которых иммунная система по ошибке атакует собственные ткани организма. Основной мишенью становится миелин — защитная оболочка нервных волокон, обеспечивающая быструю передачу нервных импульсов. Его повреждение приводит к нарушению чувствительности, двигательных функций и когнитивных процессов.

Современные исследования все чаще рассматривают кишечник как активного участника этих процессов. Микроорганизмы, населяющие ЖКТ, напрямую взаимодействуют с иммунными клетками и влияют на сигналы между телом и мозгом, что укладывается в концепцию оси "кишечник — мозг". При сбое этого баланса иммунная регуляция может смещаться в сторону агрессии.

"Мы знаем, что кишечная микробиота влияет на иммунную систему, но механизмы, участвующие в рассеянном склерозе, еще не полностью выяснены", — пояснила профессор Базельского и Боннского университетов, невролог университетской клиники Бонна Энн-Катрин Пробстель.

Молекулярная мимикрия как триггер аутоиммунной реакции

Центральным элементом исследования стала так называемая молекулярная мимикрия. Речь идет о ситуации, когда структуры на поверхности бактерий по своему строению напоминают молекулы собственных тканей организма. В данном случае сходство было выявлено между компонентами некоторых кишечных бактерий и миелином.

При наличии воспалительной среды иммунная система активируется против бактерий, но из-за структурного сходства начинает воспринимать миелин как аналогичную угрозу. Это запускает ошибочный иммунный ответ, который выходит за пределы кишечника и затрагивает нервную систему.

Роль провоспалительных бактерий

В эксперименте использовались мышиные модели с генетической предрасположенностью к рассеянному склерозу. Исследователи ввели провоспалительные бактерии сальмонеллы, модифицированные так, чтобы их поверхностные структуры напоминали миелин. Для сравнения применялись контрольные бактерии без подобных свойств.

У животных, контактировавших с "миметическими" бактериями, болезнь развивалась заметно быстрее. Иммунные клетки активнее размножались, проникали в нервную систему и повреждали миелиновую оболочку.

"Присутствие провоспалительных бактерий само по себе лишь ограниченно подпитывает болезнь, но именно сочетание воспаления и сходства с миелином запускает более агрессивный иммунный ответ", — отметила Энн-Катрин Пробстель.

Почему иммунологический контекст имеет значение

Дополнительные эксперименты проводились с использованием Escherichia coli — бактерии, которая обычно присутствует в кишечнике и не вызывает выраженного воспаления. Даже после модификации для имитации миелина течение заболевания у мышей оставалось более мягким.

Это подтверждает, что ключевым фактором является не только сходство структур, но и общее состояние иммунной системы. Именно воспалительный фон определяет, перерастёт ли контакт с бактериями в разрушительный аутоиммунный процесс, что перекликается с тем, как формируется и нарушается иммунитет человека.

Потенциальные терапевтические последствия

Полученные данные меняют подход к терапии, основанной на воздействии на микробиоту. Исследование показывает, что важно учитывать не просто набор бактерий, но и их молекулярные характеристики, а также среду, в которой они взаимодействуют с иммунной системой.

"В перспективе, возможно, удастся использовать бактерии, которые активно успокаивают иммунную систему и формируют толерантность, а не агрессию по отношению к миелину", — подчеркнула Энн-Катрин Пробстель.

Одновременно работа указывает на риски методов лечения, стимулирующих иммунитет через микробиом. В определённых условиях такие вмешательства могут не ослаблять, а усиливать аутоиммунные реакции, ускоряя прогрессирование заболевания.

Сравнение: провоспалительные и нейтральные бактерии при РС

Провоспалительные бактерии создают активную иммунную среду, в которой молекулярная мимикрия приводит к агрессивному ответу и повреждению миелина. Нейтральные бактерии, даже при структурном сходстве, не запускают столь выраженных реакций. Это подчёркивает, что решающим является сочетание факторов, а не один отдельный триггер.

Плюсы и минусы учета микробиоты в терапии РС

Подходы, ориентированные на микробиом, открывают новые возможности, но требуют осторожности и точной настройки.

К преимуществам относятся:

более мягкая регуляция иммунных реакций;

потенциал замедления аутоиммунного повреждения;

перспективы персонализированной терапии.

Среди ограничений:

риск усиления воспаления при ошибочном подборе вмешательств;

сложность прогнозирования долгосрочных эффектов;

необходимость комплексной диагностики.

Советы по осторожному подходу к микробиомной терапии

Оценивать иммунный статус до начала вмешательства. Учитывать наличие хронического воспаления. Использовать только клинически обоснованные методы. Регулярно отслеживать динамику симптомов.

Популярные вопросы о рассеянном склерозе и микробиоте

Как кишечные бактерии могут влиять на рассеянный склероз?

Через взаимодействие с иммунной системой и запуск аутоиммунных реакций при определённых условиях.

Можно ли скорректировать микробиоту для замедления болезни?

Потенциально да, но только при строгом медицинском контроле.

Что важнее — состав бактерий или воспаление?

Исследование показывает, что решающим является их сочетание.