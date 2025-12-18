Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разрушение креплений выхлопной системы грозит падением элементов на дорогу
Глава Рыбного союза сообщил о достаточном количестве красной икры на рынке
Укрепление мышц рук в домашних условиях без тренажёров — фитнес-тренер Ольга Яблокова
Рождение Луны связали с внутренней Солнечной системой — passioneastronomia
Исследование выявило предпосылки деменции в раннем возрасте — The Conversation
Гвоздика отпугивает комаров в жилых помещениях за счёт эфирных масел — Shakeit
Биологи назвали амазонскую гигантскую многоножку крупнейшей в мире
Зимние реагенты вызывают раздражение лап у собак — данные Союза кинологов
Ольга Зарубина назвала запутанной историю Ларисы Долиной

Им не нужны подвиги — им нужно внимание: простое правило, которое меняет жизнь пожилых родителей

Регулярные разговоры с детьми улучшают состояние пожилых — психолог Некрасов
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Одиночество в пожилом возрасте чаще связано не с отсутствием помощи, а с утратой ощущения значимости и нужности. Формальная забота не компенсирует дефицит внимания, если в ней нет уважения и живого участия.

Бабушка
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бабушка

Об этом сообщает издание MosTimes, приводя комментарий психолога и писателя Анатолия Некрасова, который объяснил, какую роль дети играют в эмоциональном состоянии пожилых родителей.

Уважение важнее формальной заботы

По словам специалиста, ключевым фактором психологического благополучия пожилых людей остаётся искреннее отношение со стороны детей. Осознание того, что их ценят и благодарны за прожитые годы, напрямую влияет на внутреннее состояние и ощущение опоры. Именно это, а не материальная поддержка, в первую очередь облегчает жизнь родителей.

"Когда они чувствуют, что их искренне уважают и благодарны за то, что они дали детям жизнь", — отметил психолог.

Он подчёркивает, что уважение и принятие родителей как значимых фигур формируют у них чувство спокойствия и защищённости.

Регулярное общение как основа связи

Не менее важным, по мнению эксперта, остаётся регулярный контакт. Даже короткие, но стабильные разговоры позволяют снизить чувство отчуждения и сохранить эмоциональную связь. При этом важно не перегружать общение собственными проблемами, а уметь слушать и давать родителям пространство для высказывания.

"Не реже одного раза в неделю созвониться. Реже — это уже будет некоторое отчуждение", — пояснил Анатолий Некрасов.

Такой ритм общения помогает пожилым людям чувствовать себя включёнными в жизнь детей, даже если они живут далеко друг от друга.

Социальная активность и комфортная среда

Психолог также обращает внимание на роль внешних условий. Комфортное жилое пространство, возможность отдыха, поездки в санатории или на курорты создают ощущение полноценной жизни. Даже если дети не могут сопровождать родителей лично, организационная помощь остаётся важной формой поддержки.

Отдельное значение имеет вовлечённость пожилых людей в социальную среду. Освоение компьютера, социальных сетей, участие в клубах и образовательных программах для старшего поколения расширяют круг общения и снижают изоляцию. По словам Некрасова, такая активность помогает не только заводить новые знакомства, но и сохранять интерес к жизни, включая личные отношения.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Садоводство, цветоводство
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Садоводство, цветоводство
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Популярное
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия

Германия столкнулась с резким падением своего присутствия на российском рынке. Объём немецкого экспорта в Россию сократился более чем на 70 процентов.

Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Европе предсказали крах в случае кражи российских активов
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным
Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин В Пенсильвании фиксируют сообщения о неизвестных существах Вероника Эйнуллаева Полный привод увеличивает расход топлива и массу автомобиля — автоэксперты Сергей Милешкин
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
Имя Пугачёвой снова в центре споров: Киркоров сделал заявление, которого от него давно не ждали
Имя Пугачёвой снова в центре споров: Киркоров сделал заявление, которого от него давно не ждали
Последние материалы
Картофель сорта B рекомендуют использовать для рождественского салата
Глава Рыбного союза сообщил о достаточном количестве красной икры на рынке
Укрепление мышц рук в домашних условиях без тренажёров — фитнес-тренер Ольга Яблокова
Рождение Луны связали с внутренней Солнечной системой — passioneastronomia
Исследование выявило предпосылки деменции в раннем возрасте — The Conversation
Томат Баросса Фест даёт до 10 кг урожая с куста
Гвоздика отпугивает комаров в жилых помещениях за счёт эфирных масел — Shakeit
Биологи назвали амазонскую гигантскую многоножку крупнейшей в мире
Туристические суда по Каме снова примут в Сарапуле — глава Удмуртии Бречалов
Зимние реагенты вызывают раздражение лап у собак — данные Союза кинологов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.