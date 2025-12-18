Им не нужны подвиги — им нужно внимание: простое правило, которое меняет жизнь пожилых родителей

Регулярные разговоры с детьми улучшают состояние пожилых — психолог Некрасов

Одиночество в пожилом возрасте чаще связано не с отсутствием помощи, а с утратой ощущения значимости и нужности. Формальная забота не компенсирует дефицит внимания, если в ней нет уважения и живого участия.

Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бабушка

Об этом сообщает издание MosTimes, приводя комментарий психолога и писателя Анатолия Некрасова, который объяснил, какую роль дети играют в эмоциональном состоянии пожилых родителей.

Уважение важнее формальной заботы

По словам специалиста, ключевым фактором психологического благополучия пожилых людей остаётся искреннее отношение со стороны детей. Осознание того, что их ценят и благодарны за прожитые годы, напрямую влияет на внутреннее состояние и ощущение опоры. Именно это, а не материальная поддержка, в первую очередь облегчает жизнь родителей.

"Когда они чувствуют, что их искренне уважают и благодарны за то, что они дали детям жизнь", — отметил психолог.

Он подчёркивает, что уважение и принятие родителей как значимых фигур формируют у них чувство спокойствия и защищённости.

Регулярное общение как основа связи

Не менее важным, по мнению эксперта, остаётся регулярный контакт. Даже короткие, но стабильные разговоры позволяют снизить чувство отчуждения и сохранить эмоциональную связь. При этом важно не перегружать общение собственными проблемами, а уметь слушать и давать родителям пространство для высказывания.

"Не реже одного раза в неделю созвониться. Реже — это уже будет некоторое отчуждение", — пояснил Анатолий Некрасов.

Такой ритм общения помогает пожилым людям чувствовать себя включёнными в жизнь детей, даже если они живут далеко друг от друга.

Социальная активность и комфортная среда

Психолог также обращает внимание на роль внешних условий. Комфортное жилое пространство, возможность отдыха, поездки в санатории или на курорты создают ощущение полноценной жизни. Даже если дети не могут сопровождать родителей лично, организационная помощь остаётся важной формой поддержки.

Отдельное значение имеет вовлечённость пожилых людей в социальную среду. Освоение компьютера, социальных сетей, участие в клубах и образовательных программах для старшего поколения расширяют круг общения и снижают изоляцию. По словам Некрасова, такая активность помогает не только заводить новые знакомства, но и сохранять интерес к жизни, включая личные отношения.