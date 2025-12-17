Больные зубы не управляют органами, но могут ударить по всему организму: где заканчиваются мифы и начинаются риски

Прямая связь больных зубов с органами не подтверждена — стоматолог Антипенко

Распространённые представления о том, что больные зубы напрямую "отвечают" за состояние конкретных внутренних органов, не имеют научного подтверждения.

Фото: https://unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free Улыбка крупным планом

Современная медицина не находит доказательств такой прямой зависимости, однако запущенные стоматологические заболевания в отдельных случаях действительно могут приводить к серьёзным осложнениям. Об этом сообщает издание EcoSever, приводя комментарий врача-стоматолога, эксперта в медицинской сфере Алексея Антипенко.

Что говорит наука о "связи зубов и органов"

По словам специалиста, многочисленные исследования, посвящённые предполагаемой взаимосвязи здоровья зубов и работы внутренних органов, не дали убедительных результатов.

В медицинской практике не подтверждено, что, например, удаление зубов мудрости оказывает прямое влияние на состояние лёгких или других систем организма. Подобные утверждения остаются на уровне гипотез и вызывают сомнения у профессионального сообщества.

"Проводились исследования, но взаимосвязи не были подтверждены", — пояснил Алексей Антипенко.

Он подчеркнул, что популярные схемы соответствия зубов определённым органам не используются в доказательной медицине и не могут служить основанием для медицинских выводов.

Когда стоматологические проблемы становятся опасными

При этом эксперт обращает внимание, что полностью игнорировать состояние полости рта нельзя. Осложнённые формы кариеса и хронические воспалительные процессы способны создавать дополнительные риски для организма, особенно у людей с ослабленным иммунитетом. В таких случаях бактерии могут попадать в кровоток и провоцировать тяжёлые сопутствующие состояния.

"Если долго не лечим осложнения кариеса, то потенциально у людей со сниженным гуморальным иммунитетом могут попадать бактерии в кровеносное русло", — предупредил Алексей Антипенко.

При наличии предрасположенности это может привести, в частности, к инфекционному эндокардиту — воспалению внутренних оболочек сердца.

Влияние зубов на пищеварение

Отдельно стоматолог отметил связь состояния зубочелюстной системы с работой желудочно-кишечного тракта. Потеря зубов, тяжёлые формы пародонтита или невозможность полноценного лечения снижают качество пережёвывания пищи. В результате она поступает в пищеварительную систему недостаточно обработанной, что создаёт дополнительную нагрузку.

По словам врача, это может сопровождаться нарушениями пищеварения, вздутием живота и повышенным газообразованием. При этом такие осложнения встречаются крайне редко и, как правило, требуют совпадения сразу нескольких факторов, включая генетическую предрасположенность и наличие тяжёлых сопутствующих заболеваний.