Слишком дружелюбен, слишком активен, слишком вовлечён: поведение, которое часто выдает обман

Навязчивая доверительность выдает попытку обмана — клинический психолог Абравитова

Даже уверенный и внешне спокойный собеседник может оказаться лжецом, если его поведение выбивается из привычных рамок общения. Клинические психологи отмечают, что попытки обмана чаще выдают не слова, а манера взаимодействия и телесные реакции.

Об этом сообщает издание NewsInfo, ссылаясь на комментарии специалиста в области клинической психологии.

Поведенческие маркеры скрытого давления

В живом общении мошенников чаще всего выдает не мимика, а модель поведения. Клинический психолог Марианна Абравитова объясняет, что насторожить должна чрезмерная активность со стороны незнакомого человека. Речь идет о ситуации, когда собеседник слишком быстро переходит на доверительный тон и начинает активно интересоваться личной жизнью.

По словам эксперта, подобная манера общения нехарактерна для естественного формирования доверия. В обычных условиях оно выстраивается постепенно, тогда как мошенники стремятся ускорить процесс и создать иллюзию близости.

"Очень активно с вами общается как с самым лучшим другом, очень доверительно, очень много сразу что-то предлагает", — пояснила Марианна Абравитова.

Почему излишняя забота — тревожный сигнал

Специалист отмечает, что навязчивая готовность помочь и демонстрация "универсальных решений" часто используются как инструмент психологического давления. Мошенник старается показать себя человеком, который способен мгновенно решить любую проблему. При этом он активно использует комплименты и подчёркнутую эмпатию, создавая ощущение безопасности.

Особенно уязвимыми в таких ситуациях становятся люди в эмоционально нестабильном состоянии. По словам Абравитовой, именно они чаще поддаются влиянию и реже критически оценивают поведение собеседника. В результате доверие формируется не на основе фактов, а на эмоциональной реакции.

Невербальные признаки лжи

Отдельное внимание психолог уделяет телесным и глазодвигательным реакциям. Даже если человек выглядит спокойным, бессознательная тревога может проявляться через движения глаз.

"Когда человек лжет, его выдают глазодвигательные движения", — подчеркнула Марианна Абравитова.

Кроме того, при обмане часто наблюдаются повторяющиеся тревожные жесты. Человек может теребить ухо, трогать лицо, чесать голову или перебирать пальцами. Эти действия носят бессознательный характер и служат способом снизить внутреннее напряжение, которое возникает при попытке ввести собеседника в заблуждение.