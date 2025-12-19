Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследование показало влияние спорта на висцеральный жир — JAMA Network Open
Статическое электричество в салоне усилилось в холод
Вклад остаётся самым понятным инструментом — экономист Беляев
Пресная пища может привести к подавленности — диетолог Белоусова
Крахмалистый картофель обеспечивает золотистую корочку при запекании — повара
Клава Кока сразу говорит нет мужчине, если он ей не подходит
Регулярные поступления на счет вызовут интерес ФНС — консультант Сивков
Мыши в саду избегают резких запахов и ароматных растений — Actualno
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci

Пьём вместо обычной воды — и расплачиваемся здоровьем: чем опасен переизбыток минералов

Бесконтрольное питьё минералки нарушает баланс микроэлементов — диетолог Лазуренко
Здоровье

Даже привычные продукты могут становиться фактором риска, если выходят за рамки меры. Минеральная вода, которую многие считают безусловно полезной, при бесконтрольном употреблении способна нарушить баланс микроэлементов в организме. Об этом сообщает издание EcoSever, ссылаясь на мнение медицинского эксперта.

Минеральная вода
Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Минеральная вода

Специалисты подчёркивают: выбор воды для ежедневного рациона напрямую влияет на состояние обменных процессов и общее самочувствие.

Что должно быть основой питьевого рациона

Медицинские сообщества сходятся во мнении, что основой ежедневного потребления жидкости должна оставаться обычная негазированная фильтрованная вода. Именно она обеспечивает физиологическую норму гидратации без дополнительной нагрузки на электролитный баланс. Такой подход считается наиболее безопасным для здорового человека при отсутствии особых показаний.

Диетолог и эндокринолог Клиники экспертной медицины "Медгород" Наталья Лазуренко пояснила, что минеральная вода по своему составу уже относится не просто к напиткам, а к продуктам с функциональными свойствами.

"Вода негазированная, фильтрованная, должна поступать на постоянной основе в рацион человека. Тогда только этот рацион будет считаться здоровым", — объяснила врач.

По её словам, минеральная вода содержит электролиты и микроэлементы, которые фактически становятся добавкой к основному рациону.

Почему минеральная вода требует осторожности

Специалист отмечает, что даже слабоминеральные воды при регулярном употреблении могут влиять на внутренний баланс организма. Электролиты и микроэлементы находятся в сложных взаимосвязях: одни усиливают действие друг друга, другие, напротив, выступают антагонистами. Избыточное поступление одного элемента может привести к дефициту другого, не менее важного для здоровья.

Именно поэтому решение о постоянном употреблении минеральной воды должно приниматься индивидуально и только после консультации с врачом.

"Мы не можем гарантировать, что электролитный баланс не сместится и не пойдет в процесс накопительства того или иного микроэлемента", — рассказала Наталья Лазуренко.

Врач подчёркивает, что для нормального функционирования организма необходим стабильный гомеостаз — состояние внутреннего равновесия.

Допустимые нормы в повседневной жизни

В повседневном рационе, по словам эксперта, допускается употребление одного-двух стаканов столовой газированной воды в день. Однако даже в этом случае она не должна вытеснять обычную питьевую воду. Минеральная вода может использоваться как дополнение, но не как основа ежедневного питьевого режима.

При отсутствии медицинских показаний приоритет всегда остаётся за простой негазированной водой. Такой подход снижает риски накопления микроэлементов и помогает поддерживать стабильную работу всех систем организма без лишней нагрузки.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Недвижимость
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
Авто
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
Популярное
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее

Узнайте о жиме Паллофа – эффективной альтернативе планке для укрепления мышц кора, защиты спины и улучшения осанки. Пошаговая инструкция и советы экспертов.

Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов Сульфиам снизил частоту апноэ сна на 47% в испытании — The Lancet Игорь Буккер
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Последние материалы
41,7% собак чаще используют левую лапу — Applied Animal Behaviour Science
Исследование показало влияние спорта на висцеральный жир — JAMA Network Open
Статическое электричество в салоне усилилось в холод
Вклад остаётся самым понятным инструментом — экономист Беляев
Пресная пища может привести к подавленности — диетолог Белоусова
Бесконтрольное питьё минералки нарушает баланс микроэлементов — диетолог Лазуренко
Крахмалистый картофель обеспечивает золотистую корочку при запекании — повара
Поедание потомства у животных повышает выживаемость вида — эколог Босе
Клава Кока сразу говорит нет мужчине, если он ей не подходит
Регулярные поступления на счет вызовут интерес ФНС — консультант Сивков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.