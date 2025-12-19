Пьём вместо обычной воды — и расплачиваемся здоровьем: чем опасен переизбыток минералов

Бесконтрольное питьё минералки нарушает баланс микроэлементов — диетолог Лазуренко

Даже привычные продукты могут становиться фактором риска, если выходят за рамки меры. Минеральная вода, которую многие считают безусловно полезной, при бесконтрольном употреблении способна нарушить баланс микроэлементов в организме. Об этом сообщает издание EcoSever, ссылаясь на мнение медицинского эксперта.

Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Минеральная вода

Специалисты подчёркивают: выбор воды для ежедневного рациона напрямую влияет на состояние обменных процессов и общее самочувствие.

Что должно быть основой питьевого рациона

Медицинские сообщества сходятся во мнении, что основой ежедневного потребления жидкости должна оставаться обычная негазированная фильтрованная вода. Именно она обеспечивает физиологическую норму гидратации без дополнительной нагрузки на электролитный баланс. Такой подход считается наиболее безопасным для здорового человека при отсутствии особых показаний.

Диетолог и эндокринолог Клиники экспертной медицины "Медгород" Наталья Лазуренко пояснила, что минеральная вода по своему составу уже относится не просто к напиткам, а к продуктам с функциональными свойствами.

"Вода негазированная, фильтрованная, должна поступать на постоянной основе в рацион человека. Тогда только этот рацион будет считаться здоровым", — объяснила врач.

По её словам, минеральная вода содержит электролиты и микроэлементы, которые фактически становятся добавкой к основному рациону.

Почему минеральная вода требует осторожности

Специалист отмечает, что даже слабоминеральные воды при регулярном употреблении могут влиять на внутренний баланс организма. Электролиты и микроэлементы находятся в сложных взаимосвязях: одни усиливают действие друг друга, другие, напротив, выступают антагонистами. Избыточное поступление одного элемента может привести к дефициту другого, не менее важного для здоровья.

Именно поэтому решение о постоянном употреблении минеральной воды должно приниматься индивидуально и только после консультации с врачом.

"Мы не можем гарантировать, что электролитный баланс не сместится и не пойдет в процесс накопительства того или иного микроэлемента", — рассказала Наталья Лазуренко.

Врач подчёркивает, что для нормального функционирования организма необходим стабильный гомеостаз — состояние внутреннего равновесия.

Допустимые нормы в повседневной жизни

В повседневном рационе, по словам эксперта, допускается употребление одного-двух стаканов столовой газированной воды в день. Однако даже в этом случае она не должна вытеснять обычную питьевую воду. Минеральная вода может использоваться как дополнение, но не как основа ежедневного питьевого режима.

При отсутствии медицинских показаний приоритет всегда остаётся за простой негазированной водой. Такой подход снижает риски накопления микроэлементов и помогает поддерживать стабильную работу всех систем организма без лишней нагрузки.