Хронический насморк может быть не аллергией: перегородка меняет правила игры

Искривление перегородки ухудшает носовое дыхание — оториноларинголог Кириченко
Здоровье

Искривлённая перегородка носа не всегда проявляется остро, но со временем может становиться фактором, влияющим на дыхание, частоту воспалений и даже состояние слуха. Хирургическое вмешательство в таких случаях рассматривается не только как способ улучшить проходимость носовых ходов, но и как мера профилактики осложнений.

Постоянный насморк у взрослого
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Постоянный насморк у взрослого

Об этом рассказала профессор кафедры оториноларингологии РУДН, доктор медицинских наук Ирина Кириченко. Об этом она сообщила в беседе с изданием EcoSever.

По словам специалиста, в клинической практике операция на перегородке носа назначается значительно чаще, чем принято считать. Ограничиваться только жалобами на затруднённое дыхание в этом вопросе недостаточно, поскольку анатомические нарушения могут затрагивать сразу несколько систем.

Основные показания к хирургическому вмешательству

Главным показанием к операции, как отметила Ирина Кириченко, остаётся нарушение носового дыхания. Однако перечень причин этим не исчерпывается. Врач пояснила, что вмешательство может быть рекомендовано пациентам с частыми воспалительными заболеваниями околоносовых пазух, особенно если они перешли в хроническую форму.

"Если человек жалуется, что он плохо дышит, и у него искривленная перегородка. Если у человека частые воспаления в пазухах носа, гаймориты, фронтиты, синуситы когда возникают часто и они уже перешли в хроническую форму. Если человек аллергик и у него ринит аллергический возникает сезонный, когда что-то цветет, и у него кривая перегородка", — пояснила Кириченко.

Аллергия и осложнения со стороны ушей

Даже умеренное искривление перегородки, по словам врача, может значительно ухудшать состояние пациентов с аллергическими заболеваниями. Во время аллергического отёка носовой слизистой деформация усиливает заложенность и повышает риск осложнений. Это особенно заметно в сезон цветения, когда симптомы ринита становятся более выраженными.

Кроме того, операция может рассматриваться при проблемах со слуховой трубой. Кириченко отметила, что пациенты нередко жалуются на закладывание ушей, в том числе во время авиаперелётов. Такие проявления также могут быть связаны с нарушенной анатомией носовой перегородки и сопутствующими изменениями.

Виды операций и индивидуальный подход

Эксперт подчеркнула, что объём и метод хирургического вмешательства подбираются индивидуально. В одних случаях речь идёт о масштабной реконструкции перегородки, в других — о более щадящих методах с использованием эндоскопического оборудования.

"Бывают такие масштабные операции, когда всю перегородку приходится перебирать, целиком перегородку все раскрывают, перебирают, собирают заново. А бывают локальные операции, например, эндоскопическая пластика, когда используют эндоскоп", — рассказала Ирина Кириченко.

Она также добавила, что коррекцию перегородки часто сочетают с операцией на нижних носовых раковинах. При искривлении они увеличиваются в объёме и могут продолжать мешать дыханию даже после основной коррекции, если не устранить эту проблему одновременно.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
