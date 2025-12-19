Тихий сбой в организме: пониженное давление медленно лишает органы питания

Давление ниже 80 мм рт ст ухудшает работу почек — врач-кардиолог Конев

Постоянно сниженное артериальное давление часто воспринимается как безобидная особенность организма, однако на практике оно может быть связано с более глубокими нарушениями.

Фото: Flickr by agilemktg1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Врач измеряет давление

Хроническая гипотония способна влиять на работу внутренних органов и долгое время оставаться вне фокуса внимания врачей и самих пациентов. Об этом рассказал врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев в беседе с NewsInfo.

По словам специалиста, ключевое значение имеют конкретные показатели давления и продолжительность такого состояния. При выраженном и длительном снижении давления страдают системы, от которых напрямую зависит стабильность работы всего организма. И именно этот фактор делает гипотонию потенциально опасной.

Как низкое давление влияет на органы

При значительном снижении артериального давления ухудшается кровоснабжение тканей и органов. Юрий Конев пояснил, что особенно чувствительны к этому процессу почки, так как они напрямую зависят от стабильного кровотока. Нарушение их работы запускает цепочку последствий, затрагивающих и другие системы организма.

"Кровоснабжение органов нарушается и тканей. Ниже восьмидесяти если давление, то и почки начинают страдать. Страдающие почки вырабатывают гормоны, поддерживающие тон сосудистый", — пояснил кардиолог.

Таким образом, проблемы с почками могут отражаться на сосудистом тонусе и общем гормональном фоне.

Роль гормональной системы и скрытые причины

Врач подчеркнул, что длительная гипотония требует поиска первопричины. По его словам, снижение давления может быть связано не только с особенностями сердечно-сосудистой системы, но и с гормональными нарушениями. Такие процессы часто протекают скрыто и не имеют ярко выраженных симптомов на ранних этапах.

Особое внимание Конев рекомендует уделять случаям, когда давление снизилось не постепенно, а после длительного периода нормальных показателей. В таких ситуациях вероятность системных сбоев значительно выше, а игнорирование проблемы может привести к усугублению состояния.

Когда гипотония требует особого внимания

Специалист отметил, что наследственная гипотония, с которой человек живет с детства, и приобретённое снижение давления — разные клинические ситуации. Во втором случае, по его словам, "кроется много всяких нюансов", требующих тщательной диагностики и наблюдения.

Юрий Конев добавил, что в подобных случаях недопустимо ограничиваться заочными советами. Только очная консультация и полноценное обследование позволяют оценить риски и понять, связана ли гипотония с нарушениями в работе внутренних органов или эндокринной системы.