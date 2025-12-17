После длинных выходных накрывает апатия: простой прием помогает вернуться к работе без стресса

После праздников важно заранее готовиться к рабочему дню – психолог Абравитова

Возвращение к работе или учебе после длительных выходных часто дается нелегко, особенно тем, кто не получает удовольствия от своей деятельности. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

По словам психолога, возвращение к привычному ритму после длинных выходных может быть непростым, особенно для тех, кто не получает удовольствия от своей работы или учебы. Психолог рекомендует заранее организовать переход в рабочее состояние — продумать расписание, подготовить необходимые вещи и уделить внимание внутреннему настрою.

"Начать собираться стоит с середины предыдущего дня — продумать, во сколько лечь спать, что надеть, что взять с собой. Важно, чтобы утро не началось в спешке и раздражении, а было заранее организовано. Тогда возвращение к работе или учебе пройдет значительно спокойнее", — пояснила Абравитова.

Она отметила, что что людям, которым нравится их деятельность, вернуться к делам обычно легко. Тем, кто испытывает трудности после отдыха, важно заранее настроить себя на рабочий процесс и воспринимать его как возможность применить полученные силы и энергию.

"Мы осознанные и волевые существа, поэтому с собой всегда можно договориться. Если заранее настроить себя правильно — с уверенностью, позитивом и ощущением обновления после отдыха — возвращение к работе пройдет значительно легче. Помогают простые приемы самоподдержки: напоминать себе, что впереди новые задачи и возможности, использовать элементы ауто-тренинга и позитивных установок. Такой подход снижает уровень стресса и делает первые рабочие дни более комфортными", — подчеркнула психолог.

Абравитова добавила, что если основная трудность связана не с режимом, а с неблагоприятной атмосферой в коллективе, это повод задуматься о переменах. По ее словам, Новый год может стать моментом, когда полезно пересмотреть окружение, выстроить личные границы и отказаться от общения, которое нарушает эмоциональный комфорт.