Без боли, но с последствиями: о чем на самом деле предупреждает хруст в суставах

Хруст суставов может указывать на начало изменений в тканях – врач Беляева

Хруст в суставах не всегда является безобидным и может указывать на начинающиеся изменения в тканях. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач общей практики Мария Беляева.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в коленях

По словам специалиста, игнорировать хруст в суставах, даже если он не сопровождается болью, не стоит. В большинстве случаев это свидетельствует о функциональных изменениях, связанных с особенностями строения сустава или недостатком влаги и коллагена.

"Хруст — это сигнал, что сустав работает не совсем правильно. Иногда причина в микросмещениях, связанных с особенностями строения или легкой нестабильностью тканей. Даже если боли нет, перегружать такой сустав не стоит — важно вовремя понять, из-за чего возникает звук", — пояснила Беляева.

Она добавила, что внезапно появившийся хруст требует особенно внимательного отношения. Это может быть последствием перенапряжения, травмы или началом воспалительных процессов. В ряде случаев подобные проявления служат ранним признаком дегенеративных изменений, когда суставные ткани теряют эластичность и прочность.

"Когда суставы начинают хрустеть или болеть, это может быть сигналом развивающихся воспалительных или дегенеративных изменений. Важно не ждать, пока появится выраженный болевой синдром, а пройти обследование на раннем этапе — тогда вероятность восстановления гораздо выше", — подчеркнула врач.

Беляева подчеркнула, что регулярная профилактика, адекватные физические нагрузки и поддержание водного баланса помогают сохранить здоровье суставов и предотвратить развитие хронических патологий.