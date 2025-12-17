Тихий похититель ресурсов: этот ежедневный ритуал скрывает в себе угрозу для психики

Постоянный скроллинг вызывает утомление и зависимость – невролог Орлов

Постоянная прокрутка новостных лент может приводить к утомлению нервной системы и формированию психологической зависимости. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал невролог, врач, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов.

Он отметил, что постоянное пролистывание ленты социальных сетей не так безобидно, как может показаться. Во время скроллинга внимание человека полностью погружается в поток информации, что приводит к истощению нервных ресурсов и ощущению усталости. По словам специалиста, чем больше времени человек проводит за экраном, тем выше риск нервного переутомления.

"Когда человек бесконечно пролистывает ленту, его внимание полностью погружается в этот процесс. Энергия человека находится там, где его внимание — поэтому, отдавая его экрану, он тратит свой внутренний ресурс. Постоянное переключение фокуса на бесконечный поток информации истощает нервную систему и приводит к ощущению обесточенности. В итоге человек буквально сливает часть жизненного ресурса на пустое действие", — объяснил Орлов.

По словам специалиста, если подобное поведение закрепляется, со временем формируется психологическая зависимость. Телефон становится источником кратковременного удовлетворения, и его отсутствие вызывает тревожность, раздражение и внутреннее напряжение.

"Если человек делает это ежедневно, привычка быстро превращается в зависимость. Лишившись телефона и привычного действия, он начинает испытывать тревогу и раздражительность, как при легкой нервной абстиненции. Это состояние сродни другим формам зависимости — только без вещества, но с теми же психологическими механизмами. Чем чаще человек тянется к экрану, тем труднее потом самостоятельно остановиться", — пояснил врач.

Орлов добавил, что взять процесс под контроль возможно, если осознанно ограничивать время, проведенное за гаджетами, и следить за качеством контента. Влияние зависит от возраста, эмоциональной устойчивости и восприимчивости человека. По словам врача, чем меньше человек подвергается хаотичному потоку новостей и изображений, тем стабильнее и спокойнее работает его нервная система.