Старость лишь верхушка айсберга: почему деменцию всё чаще связывают с детством, а не с возрастом

Исследование выявило предпосылки деменции в раннем возрасте — The Conversation

Деменция традиционно воспринимается как проблема пожилого возраста, однако всё больше данных указывает на то, что её предпосылки формируются задолго до появления первых симптомов. Современные исследования показывают: факторы риска могут закладываться ещё в детстве и даже во внутриутробный период. Это меняет сам подход к профилактике и смещает фокус с пожилых людей на гораздо более ранние этапы жизни. Об этом сообщает издание The Conversation.

Почему деменция не начинается в старости

В последние годы научное сообщество всё чаще отказывается от идеи, что деменция — это исключительно следствие старения. Хотя клинические проявления действительно возникают в пожилом возрасте, нейродегенеративные процессы могут иметь куда более глубокие корни. Исследователи отмечают, что мозг формируется и адаптируется на протяжении всей жизни, а значит, ранние воздействия способны оказывать долговременный эффект.

Ранее учёные выявили десятки факторов риска деменции, которые теоретически поддаются коррекции. Однако попытки вмешательства на поздних стадиях, когда дегенерация уже запущена, дают ограниченный результат. Именно это подтолкнуло исследователей к анализу самых ранних периодов жизни — от внутриутробного развития до юности.

Риски, связанные с рождением и ранним детством

В 2023 году группа учёных из Швеции и Чехии опубликовала результаты крупного исследования, посвящённого факторам, связанным с обстоятельствами рождения. Было установлено, что некоторые из них незначительно, но статистически значимо повышают вероятность развития деменции в будущем.

Часть факторов не поддаётся контролю — например, рождение в многоплодной беременности. Однако другие параметры потенциально зависят от решений родителей и системы здравоохранения. Среди них — короткий интервал между беременностями и поздний репродуктивный возраст матери, в частности после 35 лет. Эти обстоятельства сами по себе не означают неизбежное развитие деменции, но могут формировать фон повышенного риска.

Молодость как окно возможностей для профилактики

Следующий важный блок данных был получен в рамках исследования, опубликованного в конце 2024 года. В нём анализировались факторы риска среди молодых людей в возрасте от 18 до 39 лет. Проект координировал Глобальный институт здоровья мозга (Global Brain Health Institute, GBHI) в Ирландии, объединив экспертов из 15 стран.

"Молодость — это ключевой период для вмешательства, которое может значительно снизить риск развития деменции в более позднем возрасте. Чтобы обеспечить более здоровую работу мозга, молодые люди должны стать ключевыми участниками исследований, образовательных программ и разработки политики", — отметила нейробиолог GBHI Франческа Фарина.

Эксперты пришли к выводу, что именно в молодом возрасте формируются устойчивые поведенческие и социальные модели, которые затем сопровождают человека десятилетиями.

Образ жизни и окружающая среда

Существенная часть выявленных факторов риска связана с образом жизни. К ним относятся злоупотребление алкоголем, курение, низкий уровень физической активности и социальная изоляция. Эти привычки напрямую влияют на сосудистое здоровье и когнитивные функции, а также усиливают метаболические нарушения.

Отдельную группу составляют факторы окружающей среды. Загрязнение воздуха, черепно-мозговые травмы, потеря слуха или зрения, а также низкий уровень образования рассматриваются как значимые элементы риска. Метаболические и психоэмоциональные состояния — ожирение, диабет, гипертония, высокий уровень холестерина ЛПНП и депрессия — также оказывают долгосрочное влияние на здоровье мозга.

Детство и когнитивный резерв

Авторы подчёркивают: всё больше доказательств указывает на то, что когнитивные различия в пожилом возрасте могут частично отражать уровень когнитивных способностей, сформированный ещё в детстве.

"В долгосрочных исследованиях одним из наиболее важных факторов, объясняющих когнитивные способности человека в возрасте 70 лет, являются его когнитивные способности в 11 лет", — пояснили исследователи.

"Это означает, что у многих пожилых людей с более низкими когнитивными показателями эти различия существовали с детства, а не возникли исключительно из-за ускоренного снижения функций в старости", — добавили авторы.

Подобная логика прослеживается и в исследованиях питания: влияние отдельных продуктов на когнитивные функции во многом зависит от регулярности и умеренности, а не от возраста начала употребления, что подтверждается данными о риске деменции при нарушении баланса в рационе.

Профилактика как стратегия на всю жизнь

Исследователи предлагают рассматривать профилактику деменции не как узкоспециализированную задачу гериатрии, а как комплексную стратегию на протяжении всей жизни. Такой подход требует работы на нескольких уровнях одновременно.

На индивидуальном уровне речь идёт о повышении осведомлённости о здоровье мозга, включая влияние сна, физической активности, питания и когнитивной нагрузки. Это может быть реализовано через образовательные программы и кампании общественного здравоохранения.

На уровне сообществ предлагается создавать консультативные советы с участием молодых людей из разных социальных групп. Такие структуры могут выступать связующим звеном между населением и местными органами власти, адаптируя рекомендации под реальные условия жизни.

Ранние сигналы и накопленный эффект

Отдельного внимания заслуживают поведенческие и когнитивные изменения, которые долгое время могут восприниматься как безобидные. В ряде случаев именно они становятся первыми маркерами неблагополучия, когда дегенеративные процессы уже запущены, но ещё не диагностированы клинически, как это происходит при синдроме заката.

На национальном уровне эксперты обсуждают идею хартии здоровья мозга, которая закрепляла бы обязательства государства по поддержке когнитивного здоровья на всех этапах жизни.

"Молодые люди действительно хотят больше знать о здоровье своего мозга — они хорошо осведомлены о когнитивных способностях и нейроразнообразии. Это осознание формирует устойчивый интерес к изучению и улучшению здоровья мозга", — отметила социальный геронтолог GBHI Лора Буи.

Новые и недостаточно изученные факторы

Отдельно учёные отмечают, что список факторов риска не является закрытым. В числе направлений, требующих дополнительного изучения, называются продукты глубокой переработки, употребление наркотических веществ, избыточное время перед экранами, хронический стресс и воздействие микропластика. Эти элементы пока не имеют однозначной доказательной базы, но всё чаще фигурируют в научных дискуссиях.

Сравнение подходов: поздняя диагностика и ранняя профилактика

Традиционная модель борьбы с деменцией строится вокруг ранней диагностики в пожилом возрасте и замедления прогрессирования болезни. Такой подход важен, но ограничен, поскольку вмешательство начинается уже после появления структурных изменений мозга. Стратегия ранней профилактики, напротив, ориентирована на формирование когнитивного резерва с детства и молодости. Она не исключает медицинского контроля, но делает ставку на долгосрочные поведенческие и социальные изменения.

Плюсы и минусы профилактики деменции с молодого возраста

Рассмотрение деменции как проблемы всей жизни имеет свои практические последствия. С одной стороны, такой подход позволяет снизить нагрузку на систему здравоохранения в будущем и улучшить качество жизни населения. С другой — он требует междисциплинарного взаимодействия, долгосрочных инвестиций и изменения общественного мышления. Не все эффекты можно измерить быстро, что усложняет оценку эффективности программ.

Советы шаг за шагом: как поддерживать здоровье мозга

Поддерживать регулярную физическую активность, включая аэробные нагрузки. Ограничивать употребление алкоголя и полностью отказаться от курения. Следить за слухом и зрением, своевременно корректируя нарушения. Поддерживать социальные связи и когнитивную активность. Контролировать метаболические показатели — давление, уровень сахара и холестерина.

Популярные вопросы о ранней профилактике деменции

Можно ли снизить риск деменции, если начать в молодом возрасте?

Да, данные исследований показывают, что формирование здоровых привычек в молодости может снизить совокупный риск в будущем.

Что важнее — генетика или образ жизни?

Генетика играет роль, но образ жизни и условия среды существенно влияют на реализацию генетических рисков.

Имеет ли значение уровень образования?

Да, более высокий уровень образования связан с большим когнитивным резервом и более поздним проявлением симптомов деменции.