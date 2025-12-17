Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Разводы после 40: почему именно женщины первыми решаются поставить точку

Женщины чаще мужчин подают на развод после 40 лет — психолог Коновалова
Здоровье

Женщины чаще первыми инициируют развод после 40 лет из-за внутреннего дискомфорта и переоценки жизни, пояснила семейный психолог, гештальт-терапевт Ольга Коновалова. О влиянии кризиса среднего возраста на семейные отношения специалист рассказала в эфире Pravda.Ru.

Трудности в отношениях
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Трудности в отношениях

Коновалова отметила, что кризис среднего возраста накладывается на этапы семейного цикла и создает серьезную эмоциональную нагрузку. По ее словам, женщины сталкиваются с этим состоянием раньше мужчин, из-за чего именно они чаще становятся инициаторами расставаний.

"Да, есть такая статистика, и чаще всего инициаторами являются женщины.
Женщины раньше начинают ощущать чувство дискомфорта. Если мы рассматриваем возраст, это примерно 40 лет, это как бы серединка плюс-минус, поэтому это где-то примерно 37-40, плюс где-то 40-43, вот так вот примерно. Вот эти шесть лет — это очень сложный период для отношений в том числе", — пояснила специалист.

Эксперт добавила, что в это время человеку приходится одновременно решать личные и семейные задачи, что усиливает напряжение в паре и не всегда проходит безболезненно для отношений.

Полная запись разговора с Ольгой Коноваловой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
