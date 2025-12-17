Разводы после 40: почему именно женщины первыми решаются поставить точку

Женщины чаще первыми инициируют развод после 40 лет из-за внутреннего дискомфорта и переоценки жизни, пояснила семейный психолог, гештальт-терапевт Ольга Коновалова. О влиянии кризиса среднего возраста на семейные отношения специалист рассказала в эфире Pravda.Ru.
Коновалова отметила, что кризис среднего возраста накладывается на этапы семейного цикла и создает серьезную эмоциональную нагрузку. По ее словам, женщины сталкиваются с этим состоянием раньше мужчин, из-за чего именно они чаще становятся инициаторами расставаний.
"Да, есть такая статистика, и чаще всего инициаторами являются женщины.
Женщины раньше начинают ощущать чувство дискомфорта. Если мы рассматриваем возраст, это примерно 40 лет, это как бы серединка плюс-минус, поэтому это где-то примерно 37-40, плюс где-то 40-43, вот так вот примерно. Вот эти шесть лет — это очень сложный период для отношений в том числе", — пояснила специалист.
Эксперт добавила, что в это время человеку приходится одновременно решать личные и семейные задачи, что усиливает напряжение в паре и не всегда проходит безболезненно для отношений.
