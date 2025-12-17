Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Списание ипотеки за рождение четвертого ребенка возможно — депутат Бессараб
Дешёвые подшипники сократили ресурс двигателей автомобилей
Женщины чаще мужчин подают на развод после 40 лет — психолог Коновалова
Сеул запустил систему премирования за сокращение пищевых отходов — Korea Herald
Шоу значительных фокусов: не пропустите "Лигу волшебников" в Театре на Трубной
Охлобыстин высказался против отмены иностранных названий
Закрытые детские площадки повышают риск заражения инфекциями — педиатр Константинов
Россия готова к запуску возрастной авторизации в соцсетях — депутат Свинцов
Антрекоты из говядины с картофелем дофинуаз как основное блюдо на Новый год

40 минут решают всё: в Москве инфаркт больше не ждёт очереди — город ускорил спасение

Кардиохирургическая помощь в Москве сокращает время операций при инфаркте до 40 минут
Здоровье

В Москве кардиохирургия давно вышла за рамки узкой медицинской специализации и стала частью выстроенной городской системы помощи. Здесь лечат не только последствия болезней сердца, но и работают на опережение — от профилактики до сложнейших операций.

Сердце и кардиограмма
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сердце и кардиограмма

Система, которая работает без разрывов

Служба сердечно-сосудистой хирургии столицы охватывает весь путь пациента — от первичного приёма до реабилитации. В городских клиниках доступны операции любой сложности: коррекция врождённых пороков у новорождённых, вмешательства при нарушениях ритма, установка искусственных желудочков и трансплантация сердца. По словам специалистов, ключевая задача — не просто сохранить жизнь, а вернуть человеку активность и привычное качество жизни.

Для экстренных пациентов создана разветвлённая сеть профильных стационаров с чёткой маршрутизацией. Современное оборудование и гибридные операционные позволяют точно диагностировать патологии и проводить вмешательства максимально щадящими методами. Отдельное направление — детская кардиохирургия: специализированные центры работают на базе Морозовской больницы и ДГКБ имени Филатова.

Инфаркты и инсульты: счёт идёт на минуты

Острая сердечно-сосудистая патология требует мгновенных решений. В Москве действует инфарктно-инсультная сеть, где каждая минута просчитана заранее. Пациентов с инфарктом принимают 19 стационаров, а при развитии кардиогенного шока — 14 специализированных шок-центров с системами механической поддержки кровообращения.

"Если в 2010 году от вызова скорой до операции могло пройти несколько часов, то сегодня — не более 40 минут" — рассказал главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы, сердечно-сосудистый хирург Марат Сагиров.

Аналогичный принцип действует и при инсультах. Благодаря цифровой диспетчеризации и доступу к ангиографическим операционным экстренные вмешательства начинают в течение 40 минут после поступления пациента. как сообщает Москва 24, такой подход позволил снизить смертность от инсульта в столице на 15%.

Плановая помощь и технологии будущего

Если речь идёт о плановой операции, маршрут начинается в поликлинике. Цифровая система направлений позволяет быстро перейти от диагностики к консультации кардиохирурга и сократить ожидание вмешательства. В сложных случаях пациентов готовят мультидисциплинарные команды с участием специалистов разных профилей.

В операционных всё чаще используют малоинвазивные методики и 3D-визуализацию, которые дают объёмное представление о структуре сердца и сосудов. Через минимальные проколы врачи заменяют клапаны, проверяют работу кардиостимуляторов и выполняют высокотехнологичные вмешательства. По объёму операций на аорте в критических стадиях московские кардиохирурги сегодня имеют один из самых больших опытов в стране.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Малосольная скумбрия по-северному за 5 часов в холодном маринаде
Еда и рецепты
Малосольная скумбрия по-северному за 5 часов в холодном маринаде
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Новости спорта
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Красота и стиль
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Популярное
Сад утонет в голубом цвете: растение, которое цветёт всё лето и легко растёт из семян

Лобелия превращает сад в голубое облако и цветёт всё лето. Рассказываем, почему этот неприхотливый цветок так ценят дачники и как легко вырастить его из семян.

Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Плетётся, цветёт и защищает: хитрая живая изгородь против вредителей и скучного ландшафта
Батареи греют, а дома холодно: одна забытая деталь превращает отопление в пустую трату денег
Странный МАЗ-529 без второй оси удивил даже военных — разгадка кроется в его назначении
В Пенсильвании фиксируют сообщения о неизвестных существах Вероника Эйнуллаева Полный привод увеличивает расход топлива и массу автомобиля — автоэксперты Сергей Милешкин Расширение Вселенной подтверждено реликтовым излучением Александр Рощин
Легендарный томат для сложного климата: урожай радует, когда другие сорта сдаются
Морщины под глазами исчезают за 30 дней: дешёвое средство даёт эффект, которого никто не ожидал
Эта деталь рвётся без предупреждения: момент, когда ещё можно спасти двигатель, часто упускают
Эта деталь рвётся без предупреждения: момент, когда ещё можно спасти двигатель, часто упускают
Последние материалы
Россия готова к запуску возрастной авторизации в соцсетях — депутат Свинцов
Кассационный суд встал на сторону автора легендарного стихотворения "Я – русский"
Останкинскую телебашню оснастили стеклянным полом — экскурсоводы
Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Выбор оттенка влияет на равномерность окрашивания седых волос — Vogue
Каменные сферы весом более 200 кг нашли при строительстве дороги в Хаккари
В тёплом климате муравьи-хозяева слабее защищаются от паразитов — Earth
В средней полосе однолетние цветы на рассаду сеют с февраля по апрель
Раки сегодня точнее других улавливают знаки судьбы
Банк вправе временно не выдавать вклад при моратории ЦБ — Банк России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.