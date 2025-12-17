40 минут решают всё: в Москве инфаркт больше не ждёт очереди — город ускорил спасение

Кардиохирургическая помощь в Москве сокращает время операций при инфаркте до 40 минут

В Москве кардиохирургия давно вышла за рамки узкой медицинской специализации и стала частью выстроенной городской системы помощи. Здесь лечат не только последствия болезней сердца, но и работают на опережение — от профилактики до сложнейших операций.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сердце и кардиограмма

Система, которая работает без разрывов

Служба сердечно-сосудистой хирургии столицы охватывает весь путь пациента — от первичного приёма до реабилитации. В городских клиниках доступны операции любой сложности: коррекция врождённых пороков у новорождённых, вмешательства при нарушениях ритма, установка искусственных желудочков и трансплантация сердца. По словам специалистов, ключевая задача — не просто сохранить жизнь, а вернуть человеку активность и привычное качество жизни.

Для экстренных пациентов создана разветвлённая сеть профильных стационаров с чёткой маршрутизацией. Современное оборудование и гибридные операционные позволяют точно диагностировать патологии и проводить вмешательства максимально щадящими методами. Отдельное направление — детская кардиохирургия: специализированные центры работают на базе Морозовской больницы и ДГКБ имени Филатова.

Инфаркты и инсульты: счёт идёт на минуты

Острая сердечно-сосудистая патология требует мгновенных решений. В Москве действует инфарктно-инсультная сеть, где каждая минута просчитана заранее. Пациентов с инфарктом принимают 19 стационаров, а при развитии кардиогенного шока — 14 специализированных шок-центров с системами механической поддержки кровообращения.

"Если в 2010 году от вызова скорой до операции могло пройти несколько часов, то сегодня — не более 40 минут" — рассказал главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы, сердечно-сосудистый хирург Марат Сагиров.

Аналогичный принцип действует и при инсультах. Благодаря цифровой диспетчеризации и доступу к ангиографическим операционным экстренные вмешательства начинают в течение 40 минут после поступления пациента. как сообщает Москва 24, такой подход позволил снизить смертность от инсульта в столице на 15%.

Плановая помощь и технологии будущего

Если речь идёт о плановой операции, маршрут начинается в поликлинике. Цифровая система направлений позволяет быстро перейти от диагностики к консультации кардиохирурга и сократить ожидание вмешательства. В сложных случаях пациентов готовят мультидисциплинарные команды с участием специалистов разных профилей.

В операционных всё чаще используют малоинвазивные методики и 3D-визуализацию, которые дают объёмное представление о структуре сердца и сосудов. Через минимальные проколы врачи заменяют клапаны, проверяют работу кардиостимуляторов и выполняют высокотехнологичные вмешательства. По объёму операций на аорте в критических стадиях московские кардиохирурги сегодня имеют один из самых больших опытов в стране.