Новогодняя ловушка: бокал за бокалом — и эффект улыбки Prosecco уже догоняет вас после праздников

Потемнение эмали и чувствительность зубов после игристого вина — стоматологи
Здоровье

Игристое вино давно стало символом праздников и лёгкого настроения. Однако стоматологи всё чаще замечают, что после затяжных новогодних вечеров улыбка может выглядеть не так безупречно, как хотелось бы. Речь идёт о потемнении эмали и повышенной чувствительности зубов.

игристое вино
Фото: pxhere
игристое вино

Улыбка Prosecco

Под неформальным названием скрывается процесс поверхностной эрозии эмали. Игристые вина, включая Prosecco, содержат углекислоту, органические кислоты и сахар. В комплексе они ослабляют защитный слой зуба, ускоряют вымывание минералов и создают условия для активности бактерий.

При регулярном и длительном употреблении эмаль становится более пористой. Зубы теряют естественный блеск, могут выглядеть матовыми и слегка желтоватыми, а реакция на холод или горячее усиливается.

Почему именно игристые вина

Prosecco и похожие напитки пьют медленно, небольшими глотками, часто без плотной еды. Кислая среда долго остаётся во рту, а эмаль не успевает восстановиться. Один бокал за ужином не представляет серьёзной угрозы, но если растянуть его на несколько часов, риск возрастает.

Стоматологи подчёркивают, что решающим фактором становится не объём алкоголя, а длительность контакта кислоты с поверхностью зубов.

Признаки, на которые стоит обратить внимание

После праздников важно прислушаться к ощущениям. Насторожить должны реакции на температуру пищи, ощущение шероховатости эмали, неравномерный цвет или чувство "стянутости". Эти симптомы указывают на начальную стадию эрозии, когда ещё можно обойтись без серьёзного лечения.

Сравнение: Prosecco и другие популярные напитки

Игристые вина воздействуют на эмаль мягче, чем крепкий алкоголь, но агрессивнее, чем сухое белое вино. Газированность усиливает проникновение кислот, а остаточный сахар продлевает их действие. Сладкие коктейли и газировка наносят схожий ущерб, тогда как негазированная вода или травяной чай считаются нейтральными для зубов.

Плюсы и минусы игристых вин для улыбки

У таких напитков есть как приятные, так и спорные стороны. С одной стороны, они содержат меньше алкоголя и часто сопровождают еду, что снижает риск. С другой — кислотность и пузырьки ускоряют деминерализацию эмали. Кроме того, привычка пить их медленно усиливает негативный эффект. Баланс зависит от частоты употребления и ухода за полостью рта.

Советы: как защитить зубы

  1. Пейте напиток без задержки во рту, избегая долгого "полоскания".
  2. Не сочетайте игристое со сладкой газировкой или соками.
  3. Добавляйте нейтральные закуски: сыр, орехи, цельнозерновые крекеры.
  4. После бокала выпейте воду, чтобы снизить кислотность.
  5. Чистите зубы не сразу, а спустя 30-60 минут.
  6. Используйте реминерализующие пасты и гели с кальцием, фтором или гидроксиапатитом.

Популярные вопросы

Можно ли полностью избежать повреждения эмали?

Да, если соблюдать умеренность и базовые правила ухода, риск минимален.

Какие средства для ухода подходят лучше всего?

Пасты для чувствительных зубов и реминерализующие сыворотки помогают укрепить эмаль.

Стоит ли обращаться к стоматологу после праздников?

Если чувствительность и изменение цвета сохраняются несколько дней, консультация поможет восстановить эмаль на ранней стадии.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
