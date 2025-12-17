Новогодняя ловушка: бокал за бокалом — и эффект улыбки Prosecco уже догоняет вас после праздников

Игристое вино давно стало символом праздников и лёгкого настроения. Однако стоматологи всё чаще замечают, что после затяжных новогодних вечеров улыбка может выглядеть не так безупречно, как хотелось бы. Речь идёт о потемнении эмали и повышенной чувствительности зубов.
Под неформальным названием скрывается процесс поверхностной эрозии эмали. Игристые вина, включая Prosecco, содержат углекислоту, органические кислоты и сахар. В комплексе они ослабляют защитный слой зуба, ускоряют вымывание минералов и создают условия для активности бактерий.
При регулярном и длительном употреблении эмаль становится более пористой. Зубы теряют естественный блеск, могут выглядеть матовыми и слегка желтоватыми, а реакция на холод или горячее усиливается.
Prosecco и похожие напитки пьют медленно, небольшими глотками, часто без плотной еды. Кислая среда долго остаётся во рту, а эмаль не успевает восстановиться. Один бокал за ужином не представляет серьёзной угрозы, но если растянуть его на несколько часов, риск возрастает.
Стоматологи подчёркивают, что решающим фактором становится не объём алкоголя, а длительность контакта кислоты с поверхностью зубов.
После праздников важно прислушаться к ощущениям. Насторожить должны реакции на температуру пищи, ощущение шероховатости эмали, неравномерный цвет или чувство "стянутости". Эти симптомы указывают на начальную стадию эрозии, когда ещё можно обойтись без серьёзного лечения.
Игристые вина воздействуют на эмаль мягче, чем крепкий алкоголь, но агрессивнее, чем сухое белое вино. Газированность усиливает проникновение кислот, а остаточный сахар продлевает их действие. Сладкие коктейли и газировка наносят схожий ущерб, тогда как негазированная вода или травяной чай считаются нейтральными для зубов.
У таких напитков есть как приятные, так и спорные стороны. С одной стороны, они содержат меньше алкоголя и часто сопровождают еду, что снижает риск. С другой — кислотность и пузырьки ускоряют деминерализацию эмали. Кроме того, привычка пить их медленно усиливает негативный эффект. Баланс зависит от частоты употребления и ухода за полостью рта.
Можно ли полностью избежать повреждения эмали?
Да, если соблюдать умеренность и базовые правила ухода, риск минимален.
Какие средства для ухода подходят лучше всего?
Пасты для чувствительных зубов и реминерализующие сыворотки помогают укрепить эмаль.
Стоит ли обращаться к стоматологу после праздников?
Если чувствительность и изменение цвета сохраняются несколько дней, консультация поможет восстановить эмаль на ранней стадии.
