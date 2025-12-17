Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Жир с хорошей репутацией: что происходит с сердцем при регулярном употреблении оливкового масла

Оливковое масло показало эффект при умеренной гипертонии — verywellhealth
Здоровье

Привычка добавлять в рацион всего одну столовую ложку оливкового масла в день может запустить заметные изменения в работе сердечно-сосудистой системы. Этот продукт давно считается опорой средиземноморской диеты и регулярно упоминается в контексте профилактики гипертонии. Врачи и исследователи всё чаще обращают внимание на его влияние на состояние сосудов и уровень холестерина. Об этом сообщает verywellhealth.

Оливковое масло
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оливковое масло

Почему оливковое масло влияет на артериальное давление

Артериальное давление напрямую зависит от состояния сосудов, уровня воспаления и баланса жиров в организме. Оливковое масло работает сразу по нескольким направлениям, что и объясняет его эффект при регулярном употреблении.

Прежде всего, речь идёт о снижении окислительного стресса. Свободные радикалы повреждают стенки сосудов, ускоряют их старение и способствуют развитию хронических заболеваний. Антиоксиданты, которыми богато оливковое масло, помогают сдерживать этот процесс и поддерживать эластичность сосудистой стенки.

Не менее важна и поддержка эндотелия — внутреннего слоя сосудов, отвечающего за их расширение и сужение. Когда эндотелий функционирует корректно, сосуды легче адаптируются к нагрузкам, а давление не поднимается без необходимости.

Кроме того, активные вещества в составе масла способствуют естественному расслаблению сосудов. За счёт этого снижается общее сопротивление кровотоку, что положительно отражается на показателях артериального давления.

Роль полезных жиров и полифенолов

Ключевая ценность оливкового масла — высокая концентрация мононенасыщенных жирных кислот. Эти жиры помогают снижать уровень липопротеинов низкой плотности, которые часто называют "плохим" холестерином. Чем ниже его концентрация, тем меньше риск образования атеросклеротических бляшек и тем стабильнее показатели давления.

Отдельного внимания заслуживают полифенолы. Эти соединения обладают выраженными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Они не только защищают клетки от повреждений, но и участвуют в регуляции сосудистого тонуса, что особенно важно при склонности к гипертонии.

Оливковое масло первого отжима отличается повышенным содержанием именно этих компонентов. В процессе холодного отжима сохраняется максимум биологически активных веществ, которые частично утрачиваются при рафинации.

Обычное оливковое масло и EVOO: принципиальная разница

Разница между классическим оливковым маслом и extra virgin olive oil заключается не только во вкусе, но и в пользе для здоровья. Масло первого отжима получают без нагревания и химической обработки, что позволяет сохранить природный состав продукта практически в неизменном виде.

Обычное оливковое масло, как правило, представляет собой смесь рафинированной основы и небольшого количества EVOO. Оно менее ароматное, светлее по цвету и содержит существенно меньше полифенолов и антиоксидантов. С точки зрения влияния на давление и состояние сосудов этот вариант заметно уступает маслу первого отжима.

Когда можно ожидать эффект

Оливковое масло не относится к средствам мгновенного действия. Его влияние проявляется постепенно и напрямую зависит от регулярности употребления и общего образа жизни.

Клинические наблюдения показывают, что умеренное ежедневное использование оливкового масла может привести к небольшому, но устойчивому снижению артериального давления в течение нескольких недель. При этом эффект усиливается, если продукт заменяет насыщенные жиры и сочетается с физической активностью и сбалансированным рационом.

Можно ли использовать оливковое масло при гипертонии

При повышенном давлении ключевая задача — снизить нагрузку на сосуды и минимизировать факторы риска. Замена насыщенных и трансжиров на ненасыщенные жиры растительного происхождения считается одним из базовых шагов в этом направлении.

Жиры, содержащиеся в красном мясе, кокосовом и пальмовом масле, связаны с ускоренным образованием бляшек в артериях. Это повышает риск атеросклероза, скачков давления, инфаркта и инсульта. Оливковое масло не оказывает такого воздействия и при этом поддерживает нормальный липидный профиль крови.

Оптимальное количество для ежедневного рациона

Для большинства людей достаточно одной-двух столовых ложек оливкового масла в день. Такое количество позволяет получить пользу для сердца без избыточной калорийной нагрузки.

Регулярное употребление в этом объёме способствует снижению уровня "плохого" холестерина, помогает дольше сохранять чувство сытости и обеспечивает организм антиоксидантами. Дополнительным бонусом становится поддержка здоровья кишечника, что также косвенно влияет на общее состояние организма.

Советы по выбору качественного оливкового масла

Даже полезный продукт может не дать ожидаемого эффекта, если его качество оставляет желать лучшего. На рынке встречаются случаи фальсификации, когда в бутылку добавляют более дешёвые растительные масла.

При выборе стоит обращать внимание на цену — слишком дешёвый продукт должен насторожить. Предпочтение лучше отдавать маслу первого холодного отжима, разлитому в тёмные стеклянные бутылки. Свет разрушает антиоксиданты, поэтому упаковка имеет значение.

Дополнительным ориентиром может служить дата сбора урожая или отжима. Она информативнее, чем срок годности. Указание уровня свободных жирных кислот также говорит о более высоком качестве продукта.

Сравнение: оливковое масло и другие источники жиров

Если сравнивать оливковое масло с животными жирами, разница становится очевидной. Сливочное масло и жирные мясные продукты повышают уровень насыщенных жиров в рационе, тогда как оливковое масло делает упор на мононенасыщенные жирные кислоты.

По сравнению с рафинированными растительными маслами EVOO выигрывает за счёт содержания полифенолов. Именно они обеспечивают дополнительную защиту сосудов, а не только калорийность.

Плюсы и минусы ежедневного употребления

Регулярное добавление оливкового масла в рацион имеет ряд практических преимуществ. Оно легко интегрируется в повседневное питание и не требует сложных изменений привычек. Продукт универсален и подходит для салатов, супов и термической обработки на умеренном огне.

К ограничениям можно отнести высокую калорийность. При избыточном употреблении масло может способствовать набору веса, что негативно сказывается на давлении. Кроме того, качественное EVOO стоит дороже обычных масел, что важно учитывать при планировании бюджета.

Советы по использованию оливкового масла в рационе

  1. Используйте масло в качестве основной заправки для салатов с овощами и зеленью.

  2. Добавляйте его в готовые блюда вместо сливочного масла или маргарина.

  3. Применяйте для запекания овощей и приготовления блюд на среднем огне.

  4. Употребляйте одну ложку в чистом виде, если такой формат комфортен.

Популярные вопросы о влиянии оливкового масла на давление

Можно ли заменить лекарства оливковым маслом?

Оливковое масло может быть частью поддерживающей стратегии, но не заменяет медикаментозное лечение, назначенное врачом.

Сколько стоит качественное масло первого отжима?

Цена зависит от страны происхождения, бренда и урожая, но качественный продукт обычно стоит дороже среднего сегмента.

Что лучше для сердца: оливковое или подсолнечное масло?

Оливковое масло выигрывает за счёт более высокого содержания мононенасыщенных жиров и антиоксидантов.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
