Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дельфин Коммерсона с чёрно-белым окрасом обитает у берегов Патагонии — зоологи
Стеклянная губка Monorhaphis chuni сохранила климат океана за 11 тысяч лет — учёные
Компостная вода снизила риск грибковых болезней в саду — Mein Schoener Garten
Сода и средство для посуды по-разному удаляют жирные пятна — Apartment Therapy
В 10 регионах России пенсии неработающих превысили 30 тыс. рублей — СФР
Придверная зона считается основным источником грязи в доме — The Spruce
В Альпах учёные нашли тысячи отпечатков, раскрывающих детали жизни динозавров
Заболеваемость гриппом в России выросла в 1,7 раза — rostovgazeta.ru
Отставка Алонсо в Реале зависит от результатов — экс-футболист Булыкин

Санаторий с вирусным шлейфом: десятки пациентов получили смертельные диагнозы

В санатории Нальчика заразили 71 пациента ВИЧ и гепатитом — Царьград
Здоровье

Случай в Нальчике стал одним из самых масштабных примеров медицинской халатности за последние годы: десятки людей узнали о смертельно опасных диагнозах после обычных процедур. Речь идёт о частном санатории, где в течение длительного времени грубо нарушались базовые санитарные нормы. Последствия оказались необратимыми для десятков пациентов и привели к уголовному делу, которое дошло до приговора.

Медицинские перчатки
Фото: unsplash.com by Anna Keibalo is licensed under Free to use under the Unsplash License
Медицинские перчатки

Как произошло массовое заражение

Следствие установило, что в процедурном кабинете санатория в Нальчике медсестра систематически не проводила дезинфекцию и стерилизацию медицинских изделий. Одноразовые инструменты использовались по нескольку раз, несмотря на прямые требования санитарных правил.

Эта практика продолжалась более года — с сентября 2022 года по ноябрь 2023-го. За этот период 71 человек оказался заражён ВИЧ-инфекцией и вирусным гепатитом С. Все пострадавшие проходили стандартные медицинские процедуры и не подозревали о риске.

Уголовное дело и приговор

Обвинения были предъявлены сразу трём фигурантам: генеральному директору санатория, врачу и медсестре процедурного кабинета. Им вменялась статья о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшем массовое заболевание людей по неосторожности. Об этом сообщает издание "Царьград".

Дополнительно медсестру обвинили в заражении другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. В результате врач и гендиректор избежали реального наказания из-за истечения срока давности, тогда как медсестра получила четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

Лицензия санатория была аннулирована. По данным "РИА Новости", учреждение носило название "Медис". Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Широкий контекст проблемы

Опасения, связанные с распространением ВИЧ, актуальны не только для Кабардино-Балкарии. В Татарстане специалисты также фиксируют высокие риски заражения, в том числе в связи с миграционными процессами.

"Заболеваемость социально значимыми болезнями (туберкулёз, ВИЧ, инфекции, передающиеся половым путём) среди мигрантов очень высока", — подчеркнула врач-эпидемиолог Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Минздрава РТ Наталья Ивойлова.

По её словам, значительная часть мигрантов проживает нелегально, не проходит обследование и не получает лечения. В Казани иногородние составляют треть пациентов, вставших на учёт с диагнозом ВИЧ в 2025 году, по республике в целом — около четверти. Врач также привела пример случая, когда мигрант, живущий на несколько семей, заражал близких, что подчёркивает системный характер проблемы.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Садоводство, цветоводство
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Авто
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Сладкую салями готовят из печенья со сгущённым молоком, какао и маслом
Еда и рецепты
Сладкую салями готовят из печенья со сгущённым молоком, какао и маслом
Популярное
Сад утонет в голубом цвете: растение, которое цветёт всё лето и легко растёт из семян

Лобелия превращает сад в голубое облако и цветёт всё лето. Рассказываем, почему этот неприхотливый цветок так ценят дачники и как легко вырастить его из семян.

Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году
Странный МАЗ-529 без второй оси удивил даже военных — разгадка кроется в его назначении
Плетётся, цветёт и защищает: хитрая живая изгородь против вредителей и скучного ландшафта
Батареи греют, а дома холодно: одна забытая деталь превращает отопление в пустую трату денег
Между щекоткой и эмоциональной привязанностью есть связь — неврологи Игорь Буккер Туман усиливает мифологическое восприятие и страхи человека Вероника Эйнуллаева МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году Сергей Милешкин
Эта деталь рвётся без предупреждения: момент, когда ещё можно спасти двигатель, часто упускают
Под Бермудами пробуждается то, что спало со времён Пангеи: океан открыл свой древний тайник
Закарпатье ни при чем: что на самом деле вынуждает Венгрию идти против ЕС
Закарпатье ни при чем: что на самом деле вынуждает Венгрию идти против ЕС
Последние материалы
Стеклянная губка Monorhaphis chuni сохранила климат океана за 11 тысяч лет — учёные
В Южной Америке обнаружили гигантские туннели плейстоцена — Earth
Город Палаццоло-Акреиде сохранил греческий театр и барокко
Шведскую рождественскую ветчину покрывают горчичной корочкой
Компостная вода снизила риск грибковых болезней в саду — Mein Schoener Garten
Сода и средство для посуды по-разному удаляют жирные пятна — Apartment Therapy
Утильсбор и рост расходов меняют выбор между авто и общественным транспортом
Метод Curly Girl вызывает спутывание и сухость кудрявых волос
В океанской бездне выявлены коконы с новым видом плоских червей Popular Mechanics
В 10 регионах России пенсии неработающих превысили 30 тыс. рублей — СФР
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.