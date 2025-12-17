Санаторий с вирусным шлейфом: десятки пациентов получили смертельные диагнозы

Случай в Нальчике стал одним из самых масштабных примеров медицинской халатности за последние годы: десятки людей узнали о смертельно опасных диагнозах после обычных процедур. Речь идёт о частном санатории, где в течение длительного времени грубо нарушались базовые санитарные нормы. Последствия оказались необратимыми для десятков пациентов и привели к уголовному делу, которое дошло до приговора.

Фото: unsplash.com by Anna Keibalo is licensed under Free to use under the Unsplash License Медицинские перчатки

Как произошло массовое заражение

Следствие установило, что в процедурном кабинете санатория в Нальчике медсестра систематически не проводила дезинфекцию и стерилизацию медицинских изделий. Одноразовые инструменты использовались по нескольку раз, несмотря на прямые требования санитарных правил.

Эта практика продолжалась более года — с сентября 2022 года по ноябрь 2023-го. За этот период 71 человек оказался заражён ВИЧ-инфекцией и вирусным гепатитом С. Все пострадавшие проходили стандартные медицинские процедуры и не подозревали о риске.

Уголовное дело и приговор

Обвинения были предъявлены сразу трём фигурантам: генеральному директору санатория, врачу и медсестре процедурного кабинета. Им вменялась статья о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшем массовое заболевание людей по неосторожности. Об этом сообщает издание "Царьград".

Дополнительно медсестру обвинили в заражении другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. В результате врач и гендиректор избежали реального наказания из-за истечения срока давности, тогда как медсестра получила четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

Лицензия санатория была аннулирована. По данным "РИА Новости", учреждение носило название "Медис". Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Широкий контекст проблемы

Опасения, связанные с распространением ВИЧ, актуальны не только для Кабардино-Балкарии. В Татарстане специалисты также фиксируют высокие риски заражения, в том числе в связи с миграционными процессами.

"Заболеваемость социально значимыми болезнями (туберкулёз, ВИЧ, инфекции, передающиеся половым путём) среди мигрантов очень высока", — подчеркнула врач-эпидемиолог Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Минздрава РТ Наталья Ивойлова.

По её словам, значительная часть мигрантов проживает нелегально, не проходит обследование и не получает лечения. В Казани иногородние составляют треть пациентов, вставших на учёт с диагнозом ВИЧ в 2025 году, по республике в целом — около четверти. Врач также привела пример случая, когда мигрант, живущий на несколько семей, заражал близких, что подчёркивает системный характер проблемы.