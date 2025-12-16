Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Российский препарат для похудения покоряет мир: "Тирзетта" на Таймс-сквер

Здоровье

В последнее время в блогосфере и социальных сетях набирают обороты обсуждения, связанные с российским препаратом "Тирзетта". Пользователи делятся впечатлениями о том, что видели видеоролики, посвященные этому средству, на гигантских экранах Таймс-сквер в Нью-Йорке. Публикации с хештегами и фотографиями моментально собирают десятки тысяч просмотров и активное обсуждение.

Молодая женщина с измерительной лентой на кухне
Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая женщина с измерительной лентой на кухне

"Наши в Нью-Йорке", — пишут одни комментаторы. Другие добавляют: "Обсуждение определённо вышло на международный уровень". Символизм момента сложно переоценить. Таймс-сквер считается одной из самых узнаваемых и статусных медийных локаций в мире.

Любопытно, что это уже не первый город, фигурирующий в подобных сообщениях. Ранее, в ноябре, в соцсетях появлялись посты о том, что изображения препарата видели на улицах Дубая — популярного направления для медицинского туризма. Такая география — от Ближнего Востока до Северной Америки — выстраивает в обсуждениях логичную картину движения к ключевым мировым точкам притяжения.

"Тирзетта" создана на основе вещества тирзепатид и относится к классу двойных агонистов рецепторов ГПП-1 и ГИП. Этот механизм действия позволяет не только регулировать уровень сахара в крови, но и эффективно влиять на контроль аппетита и снижение веса. В мире препараты этого класса, такие как Mounjaro и Ozempic, стали предметом огромного спроса и широкого общественного резонанса.

Интерес к подобным решениям понятен на фоне глобальных вызовов. По данным международных медицинских организаций, ожирение и избыточный вес затрагивают сотни миллионов людей по всему миру, являясь значимым фактором риска для развития многих заболеваний. Появление новых терапевтических возможностей закономерно приковывает внимание как медицинского сообщества, так и широкой публики.

Одним из ярких штрихов в этой истории стало недавнее появление в Москве рэпера Xzibit, которого заметили изучающим упаковку "Тирзетты" в лобби одного из столичных отелей. Этот эпизод лишь добавил масла в огонь обсуждений.

Теперь пользователи гадают, в каком городе — возможно, Лондоне, Париж или Токио — появятся следующие сообщения, связывающие препарат с новыми знаковыми локациями. Соцсети уже полны предположений и ожидания следующего шага в этой набирающей обороты информационной волне.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
