Весы нагло врут: первые килограммы уйдут за 48 часов, если знать главный секрет отёков

Один день переедания требует трех дней восстановления — нутрициолог Кованова

Предстоящие длинные каникулы легко превращают праздничный стол в ежедневную привычку — и тогда лишние килограммы "прилипают" быстрее, чем кажется. Диетолог и нутрициолог Софья Кованова объяснила, что скорость возвращения к прежнему весу во многом зависит не от "жёстких мер", а от того, насколько быстро человек выходит из новогоднего режима питания.

Фото: https://unsplash.com by Tyler Davis is licensed under Free Сервировка стола

Чем раньше вернуться к обычному режиму, тем проще результат

По словам Ковановой, ключевой шаг после череды застолий — как можно раньше снова питаться в привычном, непраздничном формате. Чем меньше дней остаётся в режиме постоянных ужинов и перекусов, тем легче организму вернуться к исходным параметрам без лишнего стресса.

Специалист уточнила, что переедание в праздники не стоит воспринимать как повод "наказывать" себя. Она обращает внимание на то, что новогодние дни — не только про еду, и удовольствие можно получать из других занятий, не связанных с калориями.

Что помогает "быстро" увидеть минус на весах

Кованова отмечает: если в праздники человек всё же переел, самый быстрый заметный эффект обычно связан не с реальным сжиганием жира, а с уменьшением отёков. Возвращение к нормальному режиму питания запускает естественный процесс вывода лишней воды, поэтому первые изменения на весах могут появиться довольно скоро.

"Еда — это не единственный источник удовольствия, лучше получить удовольствие от общения с близкими людьми, сходить на каток или попробовать что-то новое для себя. Новый год — это время для изменений. Если все же переели в новогодние праздники, то быстро сбросить вес можно за счет устранения отеков. Вода уходит из организма, как правило, за 2-3 дня при возвращении к нормальному режиму", — пояснила диетолог Софья Кованова.

Почему "один день" переедания растягивается надолго

Отдельно Кованова предупреждает о цене праздничных послаблений в пересчёте на усилия после каникул. По её словам, один день переедания может обернуться тремя днями интенсивных "отработок", а если таких дней несколько, то снижение веса способно растянуться на неделю или дольше. Об этом сообщает aif.ru

Эта логика, как отмечает специалист, подталкивает к более трезвому планированию праздников: чем меньше эпизодов переедания и чем быстрее возвращение к обычному режиму, тем меньше времени уйдёт на восстановление формы.