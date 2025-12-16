Про новый штамм гриппа пишут одно, а в реальности все иначе: опасный миф развенчан

Пятидневный грипп с температурой до 40 градусов не соответствует реальному течению инфекции и является мифом, отметил директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. О новом штамме гриппа, про который пишут СМИ, специалист рассказал в эфире Pravda.Ru.

Викулов пояснил, что распространенное представление о кратковременном и легком течении гриппа не имеет отношения к клинической реальности. По его словам, заболевание может протекать по-разному и требует профессиональной оценки, а не упрощенных формулировок.

"Поэтому тезис о том, что грипп — это пятидневная инфекция, в корне неверный, непрофессиональный, некомпетентный, некорректный. Практически нет тяжелых случаев гриппа. На сегодняшний день заболеваемость гриппом в стране оценивается как соответствующее умеренному уровню", — отметил специалист.

Он также подчеркнул, что несмотря на циркуляцию нового штамма, ситуация находится под контролем, а вакцинация остается эффективным способом защиты населения.

"Несмотря на это, эффективность вакцинации достаточно высокая и превышает 85%. После иммунизации, вакцинации, иммуннопрофилактики снижается риск заражения гриппом в 150 раз", — пояснил Викулов.

