Тихий сбой организма: почему вы можете внезапно потерять голос, даже если не болеете

Здоровье

Осиплость или потеря голоса нередко возникают не из-за простуды, а вследствие функциональных нарушений голосового аппарата. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель ЛОР-клиники доктора Зайцева, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев.

Щитовидная железа
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Щитовидная железа

Врач объяснил, что голос возникает в момент прохождения воздушного потока через сомкнутые голосовые складки. От степени их напряжения и силы выдоха зависит громкость и тембр звучания. Если же складки смыкаются неполностью или расходятся, голос становится слабым или исчезает совсем.

"Звукоизвлечение человека происходит на выдохе, когда воздушная струя, проходя через сомкнутые голосовые складки, формирует звуковой сигнал. И когда складки не могут смыкаться, или одна из них находится в разомкнутом состоянии, возникает состояние афонии. Если смыкание происходит частично, развивается дисфония", — объяснил Зайцев.

Он отметил, что временная потеря голоса может быть следствием сильного волнения или эмоционального перенапряжения. В таких случаях срабатывает защитный механизм организма — дыхание сохраняется, но голос временно пропадает. Именно поэтому во время публичных выступлений важно поддерживать влажность слизистой и делать небольшие глотки воды.

"Голосовой аппарат эволюционно настроен так, чтобы в ситуации опасности сохранить дыхательную функцию, даже в ущерб голосу. Именно поэтому при волнении возникает рефлекторное нарушение смыкания голосовых складок. Вот почему рядом с ораторами всегда стоит вода — она помогает бороться с сухостью слизистой оболочки и предотвращает развитие дисфонии и афонии", — отметил врач.

По словам Зайцева, если такие симптомы повторяются регулярно, необходимо обратиться к специалисту. Потеря или ослабление голоса может быть связано с неврогенными нарушениями, мышечной слабостью (миастенией) или функциональной дисфонией. В ряде случаев требуется помощь фонопеда — педагога, который восстанавливает голос при помощи специальных упражнений.

"Фонопедические упражнения позволяют тренировать голосовой аппарат так же, как инструктор тренирует мышцы в фитнес-зале. Люди со слабой мускулатурой голосовых складок нуждаются в такой тренировке, чтобы голос не садился даже при небольшой нагрузке. Но если голос теряется без причины, откладывать диагностику нельзя — это может быть признаком серьезного заболевания, вплоть до онкологии", — подчеркнул Зайцев.

Он также добавил, что фактором риска является курение. По его словам, человек может курить бесконтрольно, сколько захочет, но ценой этому станет развитие дисфонии, а затем и афонии. Такое особенно часто происходит у людей, которые изначально имеют склонность к слабости голоса.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
