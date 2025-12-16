Усталость, которая рождается ночью: почему вы просыпаетесь разбитым, даже проспав 8 часов

Частые остановки дыхания во сне вызывают разбитость утром — сомнолог Кудинов

Постоянное ощущение усталости по утрам, даже после полноценного сна, может быть связано не только со стрессом или переутомлением, но и с нарушениями дыхания во сне. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.

Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian Бессонница

Сомнолог объяснил, что одной из наиболее частых причин неудовлетворенности сном при нормальной его продолжительности является синдром обструктивного апноэ. При этом заболевании во время сна происходят многократные остановки дыхания, которые мешают мозгу переходить в глубокие фазы отдыха.

"Когда человек спит, мышцы расслабляются, и дыхание может остановиться от 10 секунд до почти минуты и дольше. Таких остановок дыхания может быть 20, 30 или даже 60 за каждый час сна. Чтобы задышать, мозг совершает микропробуждение, из-за чего человек фактически всю ночь находится на поверхностном сне. В результате утром появляется чувство разбитости и дневная сонливость", — пояснил Кудинов.

По словам врача, апноэ во сне часто сопровождается другими признаками — частыми ночными пробуждениями, утренними головными болями и повышением давления. В группе риска находятся люди с лишним весом, однако болезнь встречается и у тех, кто не страдает ожирением.

"Если человек спит по восемь часов, но не чувствует себя отдохнувшим, важно исключить опасное заболевание — остановки дыхания во сне. Это состояние может привести к повышению артериального давления, инфарктам, инсультам и даже внезапной смерти во сне. К сожалению, оно встречается довольно часто, но редко диагностируется, потому что многие не обращаются к врачу или не знают о существовании сомнологов", — подчеркнул специалист.

Он добавил, что нарушения сна могут быть связаны и с другими факторами — повышенной тревожностью, стрессом, неудобными условиями в спальне или шумом. Однако при постоянной разбитости без видимых причин следует обязательно обратиться к врачу для проведения диагностики.