Срабатывает даже у заядлых сладкоежек: как обмануть мозг и победить тягу к сахару без срывов

Здоровье

Избавиться от зависимости от сладкого можно, если действовать постепенно и понимать причины тяги к сахару. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог и терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Девушка отказывает от круассанов
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка отказывает от круассанов

По словам диетолога, тяга к сладкому может иметь разные причины — от психологической привычки до скрытых физиологических нарушений. Белоусова отметила, что при желании снизить количество сахара в рационе важно делать это постепенно, чтобы дать организму время адаптироваться.

"Как от любой вредной привычки, от сладкого можно отказаться резко, а можно постепенно. Лучше, конечно, постепенный отказ, чтобы биохимия организма успела подстроиться под изменения. Постепенно снижать количество сахара в напитках, затем количество сладостей — и со временем желание есть сладкое уменьшается", — пояснила она.

Врач подчеркнула, что важно исключить сладости из зоны видимости и минимизировать соблазны. Домашние запасы конфет и печенья лучше убрать, а в магазинах обходить кондитерские отделы, чтобы не возвращаться к вредным привычкам.

"Сладости не должны маячить перед глазами — их не стоит держать на виду дома. Лучше убрать их подальше, в шкаф, чтобы не напоминали о себе. В магазине желательно обходить кондитерские отделы, чтобы не покупать ничего лишнего. Такой подход действительно помогает", — отметила диетолог.

Белоусова добавила, что сильная тяга к сладкому может быть признаком проблем со здоровьем — нарушений углеводного обмена, преддиабета или железодефицитной анемии. В таких случаях важно пройти обследование, чтобы определить истинную причину.

"Если на сладкое тянет постоянно, это может быть связано с нарушением толерантности к глюкозе, преддиабетом или диабетом. Иногда подобное бывает и при железодефицитной анемии или дефиците хрома. Поэтому перед тем как полностью исключать сладкое, нужно проверить уровень сахара и железа в крови и при необходимости скорректировать питание", — подчеркнула врач.

Диетолог отметила, что даже если человек во время диеты сорвался и съел сладкое, это не повод для паники. Однодневное отклонение не наносит вреда и не сводит усилия на нет. Важно просто сделать легкий разгрузочный день и затем вернуться к привычному режиму питания, не зацикливаясь на эпизодическом нарушении.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
